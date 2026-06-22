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Con l'arrivo dell’estate finestre si spalancano, per far entrare i primi raggi di sole e un po’ di aria fresca. L’aumento dei pollini e degli allergeni nell'aria, però, può rappresentare una vera sfida per chi soffre di allergie, perché possono compromettere la qualità dell’aria in casa.
In questo articolo, ti forniremo consigli pratici per migliorare la qualità dell'aria in casa, tenerla sotto controllo e prevenire l’inquinamento indoor.
Perché la qualità dell’aria in casa è importante per il tuo benessere
La qualità dell'aria indoor è cruciale per il benessere generale, soprattutto in casa, dove passiamo la maggior parte del nostro tempo.
L’aria che respiriamo all'interno, infatti, può essere più inquinata rispetto a quella esterna (si parla infatti di inquinamento indoor). Le cause sono varie: dalla scarsa ventilazione alla presenza di polvere, i batteri, i funghi, ma incidono anche l’utilizzo di detergenti aggressivi, il fumo di candele, incensi o sigarette.
In generale, quindi, un mix di sostanze chimiche, fisiche e biologiche non presenti all’esterno, che si aggiungono all’anidride carbonica prodotta dai normali processi di respirazione dell’uomo e degli animali in casa.
Non tutti sono sensibili allo stesso modo a questi fattori, i più sensibili sono sicuramente:
- Anziani e bambini
- Asmatici e soggetti allergici
- Soggetti con problemi respiratori e polmonari
- Soggetti con malattie cardiache
Un ambiente con bassa qualità dell'aria può inoltre influire sul nostro umore, sulla qualità del sonno e sul nostro livello di energia. Per questo è fondamentale migliorare la qualità dell'aria in casa quando allergeni e polveri sono all’ordine del giorno. Un controllo della qualità dell'aria efficace ti permette di ridurre i rischi per la salute e migliorare la qualità della vita domestica.
Estate e aria domestica: cosa succede con caldo, umidità e inquinamento
Durante l’estate, le temperature elevate e l’aumento dell’umidità possono incidere sulla qualità dell’aria indoor. Il caldo favorisce la proliferazione di muffe, batteri e acari della polvere, soprattutto in ambienti poco ventilati o con umidità elevata.
Rispetto ad altre stagioni, l’estate è particolarmente critica per l’inquinamento esterno e la presenza di particolato sospeso: le temperature elevate e il calore del suolo possono favorire la formazione di ozono troposferico e altri inquinanti, che entrano in casa attraverso sistemi di ventilazione o, banalmente, dalle finestre aperte. Inoltre, anche se la concentrazione di pollini è inferiore rispetto ai mesi primaverili, quando raggiunge il suo picco ci sono alcune specie erbacee che continuano a rilasciare polline anche durante i mesi estivi, causando sintomi allergici nei soggetti più sensibili. Ne sono un esempio i pollini di Graminacee, Parietarie e Asteracee composite nei mesi di luglio e agosto.
In inverno, invece, i problemi legati alla qualità dell'aria sono più associati al riscaldamento eccessivo e alla scarsa ventilazione, che possono portare ad un accumulo di polveri sottili e gas nocivi come il biossido di azoto.
Consigli pratici per migliorare la qualità dell’aria in casa in estate
Per creare un ambiente indoor più salubre durante l’estate, è possibile adottare una serie di misure pratiche che riducono l'esposizione agli allergeni e migliorano il benessere generale:
1. Ventilazione regolare
Aprire le finestre nelle prime ore del mattino, quando la concentrazione di pollini è più bassa, permette di far entrare aria fresca senza compromettere la qualità dell’aria interna. Evita però di aprire le finestre nelle ore di maggiore attività pollinica (solitamente tra le 10 e le 16).
2. Purificazione dell’aria
Utilizzare un purificatore d’aria con filtri HEPA può ridurre significativamente la presenza di polveri sottili e allergeni. I condizionatori con sistema di purificazione, come la tecnologia Total Air Care dei condizionatori LG, sono particolarmente utili per mantenere l’aria pulita.
3. Controllo dell’umidità
L’umidità elevata favorisce la crescita di muffe e batteri. Usa un deumidificatore o la funzione apposita del tuo climatizzatore per ridurre l’umidità e prevenire la formazione di queste problematiche.
4. Pulizia regolare
Aspira frequentemente i pavimenti, le tende e i tappeti con un aspirapolvere dotato di filtro HEPA per rimuovere le particelle di polvere e gli allergeni.
5. Piante da interno
Alcune piante, come l'aloe vera e il ginseng, possono purificare naturalmente l’aria, riducendo inquinanti e migliorando la qualità dell’aria indoor.
Come migliorare e controllare la qualità dell’aria con le soluzioni LG
Per chi cerca un'efficace purificazione dell'aria, i LG DUALCOOL AI e LG ARTCOOL AI sono tra le soluzioni migliori. Di ultimissima generazione, in doppia classe A+++, sfruttano l’AI per imparare le tue abitudini e migliorare la qualità dell’aria domestica.
Infatti, entrambi sono dotati del sistema di purificazione Total Air Care, progettato per rimuovere polveri sottili, allergeni e impedire la formazione di batteri e muffe. Questi condizionatori non solo purificano l'aria, ma offrono anche una gestione intelligente grazie alla tecnologia AI che ottimizza il consumo energetico e le prestazioni, adattandosi automaticamente alle condizioni della stanza.
Non a caso, sono stati premiati con gli Excellence Awards Efficiency & Innovation for Transition Goals durante la Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2026, confermando il loro impegno nell'innovazione e nell’efficienza energetica.
Fai un controllo della qualità dell’aria con LG ThinQ
Anche la manutenzione dei condizionatori LG DUALCOOL AI e ARTCOOL AI è semplice: dall’app LG ThinQ1 puoi impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del tuo condizionatore, scongiurando il rischio di muffe e cattivi odori.
Tutto questo, anche grazie all’Allergy Filter2, un filtro che elimina gli allergeni in sospensione nell’aria, e lo ionizzatore Plasmaster™ ++3 che elimina il 99,9% dei batteri e libera dai cattivi odori.
Inoltre, con l'app LG ThinQ, è possibile gestire da remoto il condizionatore, monitorare i consumi energetici e fare una misurazione della qualità dell'aria domestica in tempo reale, anche quando non sei in casa. Grazie a queste funzionalità, puoi avere sempre un ambiente salubre e confortevole, con il massimo controllo a portata di mano.
Allergie? Combattile anche con lavatrici e asciugatrici LG Allergy Care
Oltre alla purificazione dell’aria, è importante prendersi cura dei capi che indossiamo e dei tessuti in casa, poiché pollini e polvere si accumulano facilmente su vestiti, tende, lenzuola, cuscini o rivestimenti dei divani. Per combattere l’allergia stagionale, le lavatrici LG Next AI DD™ e le asciugatrici Next AI con la funzione Allergy Care sono gli strumenti ideali.
La funzione Allergy Care delle lavatrici e asciugatrici LG è studiata per eliminare fino al 99%4 degli acari della polvere e degli allergeni dai tessuti. Le lavatrici LG Next AI DD, con questa funzionalità, sfruttano il vapore per igienizzare a fondo i capi, liberandoli dagli allergeni, mentre le asciugatrici LG Next AI assicurano una protezione aggiuntiva, eliminando acari della polvere, responsabili di allergie, anche durante l’asciugatura.
Con il giusto controllo della qualità dell'aria e gli accorgimenti giusti, l'estate sarà una stagione di benessere per tutta la famiglia.
Note:
1 Le funzionalità smart e il prodotto dell'assistente vocale possono variare in base al paese e al modello. Verificare con il proprio rivenditore locale o LG la disponibilità del servizio.
2Il filtro anti-allergeni certificato BAF (British Allergy Foundation) elimina le sostanze responsabili delle allergie, come gli acari della polvere presenti nell’aria.
3The TÜV Rheinland ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.
Intertek ha verificato che il Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti (Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa) in una stanza di prova di 30㎥. Il modello sottoposto al test era SW09BAJWAN. Il test non ha misurato l’efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore, quindi, tale caratteristica può differire dalle condizioni di utilizzo reali.
4Il ciclo Allergy Care è stato approvato dalla BAF (British Allergy Foundation) per la sua capacità di ridurre gli acari della polvere domestica.