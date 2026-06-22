Durante l’estate, le temperature elevate e l’aumento dell’umidità possono incidere sulla qualità dell’aria indoor. Il caldo favorisce la proliferazione di muffe, batteri e acari della polvere, soprattutto in ambienti poco ventilati o con umidità elevata.

Rispetto ad altre stagioni, l’estate è particolarmente critica per l’inquinamento esterno e la presenza di particolato sospeso: le temperature elevate e il calore del suolo possono favorire la formazione di ozono troposferico e altri inquinanti, che entrano in casa attraverso sistemi di ventilazione o, banalmente, dalle finestre aperte. Inoltre, anche se la concentrazione di pollini è inferiore rispetto ai mesi primaverili, quando raggiunge il suo picco ci sono alcune specie erbacee che continuano a rilasciare polline anche durante i mesi estivi, causando sintomi allergici nei soggetti più sensibili. Ne sono un esempio i pollini di Graminacee, Parietarie e Asteracee composite nei mesi di luglio e agosto.

In inverno, invece, i problemi legati alla qualità dell'aria sono più associati al riscaldamento eccessivo e alla scarsa ventilazione, che possono portare ad un accumulo di polveri sottili e gas nocivi come il biossido di azoto.