Chi l’ha detto che le ricette vegetariane veloci non possono includere anche il dessert? I brownies vegetariani sono soffici, golosi e pronti in pochi minuti. Ti basterà soltanto: farina 00, lievito in polvere per dolci, cacao amaro, vanillina, zucchero di canna, cioccolato fondente, latte di soia, olio di semi e noci o nocciole tritate

Inizia a mescolare zucchero, cacao, vanillina, farina e il lievito setacciati insieme. Aggiungi gli ingredienti liquidi: l’olio, il latte e il cioccolato sciolto a bagnomaria nel microonde. Mescolate insieme il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e unisci le noci spezzettate. Versa il composto in una teglia rivestita con carta forno e cuoci al microonde a 350W per 32 minuti o nel forno a 180 gradi circa 20 minuti.

Il risultato è un dolce umido al punto giusto, perfetto per concludere la cena con una nota dolce senza eccessi.