Il 1 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dei Vegetariani, un’occasione speciale per avvicinarsi a un’alimentazione più consapevole e sostenibile. Sempre più persone scelgono di ridurre o eliminare i prodotti di origine animale, non solo per motivi etici e ambientali, ma anche per il benessere quotidiano. E cosa c’è di meglio che festeggiare con un menu tutto vegetariano e semplice da preparare? Ecco 5 ricette vegetariane veloci e sfiziose, perfette per la cena, da realizzare al forno o al microonde e che ti permettono di mangiare sano anche quando hai poco tempo per cucinare.
1. Lasagna vegetariana con verdure di stagione
Le lasagne non hanno bisogno di presentazioni: sono il comfort food per eccellenza. In questa versione leggera e veloce, le protagoniste sono le verdure fresche. Ti serviranno:
• sfoglie di pasta fresca (o secche si semola senza uova);
• zucchine e melanzane grigliate;
• salsa di pomodoro;
• mozzarella e besciamella vegetale;
• basilico fresco.
Dopo aver lavato e tagliato a fette sottili le verdure, scalda una piastra, grigliale e mettile da parte. Taglia le mozzarelle a cubetti piccoli e lasciale sgocciolare in un colino. Prepara il sugo con la passata di pomodoro e lascialo riposare. Inizia a comporre le lasagne in una pirofila velando il fondo con un po’ del sugo preparato in precedenza, quindi adagia il primo strato di lasagne e condisci con altro sugo e besciamella; copri con le fette di melanzane e di zucchine, distribuisci i pezzetti di mozzarella, condisci con altro pomodoro e ricopri con un altro strato di pasta. Continua alternando gli strati e completa con pomodoro, mozzarella, besciamella, parmigiano grattugiato e basilico. Inforna a 180 gradi per 25/30 minuti.
2. Burger di ceci e spinaci
Gli hamburger vegetali sono un must della cucina senza carne. Veloci, proteici e sfiziosi, rappresentano un’ottima alternativa per chi cerca ricette veloci per vegetariani da portare in tavola in pochi minuti. Procurati:
• ceci (secchi o in barattolo);
• spinaci freschi o surgelati;
• parmigiano;
• pangrattato;
• spezie a piacere;
• olio e sale.
Se usi i ceci secchi, ricorda di metterli in ammollo la sera prima così da poterli cuocere la mattina seguente in una pentola con acqua per un’ora e mezza. Se decidi di optare per quelli in barattolo, invece, lavali sotto l’acqua corrente e trasferiscili in una ciotola insieme agli spinaci che avrai lessato in precedenza. Aggiungi le spezie, il sale, l’olio e il parmigiano grattugiato e frulla tutto con un frullatore immersione. Usa l’impasto ottenuto per formare dei burger e passali nel pangrattato, poi adagiali su una teglia rivestita con carta forno. Cuoci in forno statico a 200 gradi per circa 15 minuti, fino a doratura. Servili in un panino con insalata fresca, pomodori e una salsa yogurt.
3. Verdure gratinate
Pratico, versatile, genuino, ecco un contorno delizioso che porterà a tavola colore e sapore. Scegli gli ortaggi e le verdure che preferisci e prepara la gratinatura, il microonde farà il resto. In questo caso puoi usare:
• patate;
• peperoni rossi o gialli;
• melanzane;
• parmigiano;
• pepe nero;
• prezzemolo;
• carote;
• zucchine;
• cipolla rossa;
• olio;
• sale.
Lava le verdure, pela le patate e tagliale a cubetti insieme ai peperoni, le carote, le melanzane, le zucchine e la cipolla fatta a fette sottili. Trita il prezzemolo, versalo in una ciotola con il parmigiano e il pangrattato e mescola. Metti in una ciotola le verdure e l’aglio sbucciato senza anima; condisci con pepe, sale e olio extravergine e mescola il tutto. Trasferisci le verdure in una teglia adatta al microonde, versa sopra il composto di pangrattato e parmigiano e cuoci tutto in microonde a 650 W per circa 40 minuti, poi usa il grill per completare la cottura (4 minuti).
4. Torta salata con verdure e feta
Se cerchi ricette vegetariane veloci per cena le torte salate sono una soluzione pratica e gustosa. Bastano pochi ingredienti (zucchine, peperoni, cipolla rossa e olive nere, feta, olio, pepe, formaggio grattugiato, latte, origano) e un rotolo di pasta brisée per ottenere un piatto colorato e saporito.
Lava e taglia le verdure, affetta la cipolla e falla rosolare in padella con l’olio extravergine; falla soffriggere per qualche minuto e aggiungi le verdure. Quando saranno ben rosolate, abbassa la fiamma, condisci con sale, pepe e olive nere e chiudi con un coperchio. A cottura ultimata aggiungi l’origano, mescola e lascia raffreddare. Sbatti le uova in una ciotola, aggiungi il formaggio grattugiato, il latte e per la feta asciugata e sbriciolata. Stendi la pasta in una teglia, bucherella il fondo con una forchetta e farciscila con le verdure saltate in padella. Versa l’uovo con la feta, ripiega verso l’interno i bordi della sfoglia e cuoci in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Un piatto perfetto da servire tiepido, ideale per una cena leggera o un aperitivo con amici.
5. Brownies al cioccolato e frutta secca
Chi l’ha detto che le ricette vegetariane veloci non possono includere anche il dessert? I brownies vegetariani sono soffici, golosi e pronti in pochi minuti. Ti basterà soltanto: farina 00, lievito in polvere per dolci, cacao amaro, vanillina, zucchero di canna, cioccolato fondente, latte di soia, olio di semi e noci o nocciole tritate
Inizia a mescolare zucchero, cacao, vanillina, farina e il lievito setacciati insieme. Aggiungi gli ingredienti liquidi: l’olio, il latte e il cioccolato sciolto a bagnomaria nel microonde. Mescolate insieme il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e unisci le noci spezzettate. Versa il composto in una teglia rivestita con carta forno e cuoci al microonde a 350W per 32 minuti o nel forno a 180 gradi circa 20 minuti.
Il risultato è un dolce umido al punto giusto, perfetto per concludere la cena con una nota dolce senza eccessi.
