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Quando si sceglie un nuovo televisore, l’immagine è spesso la prima cosa che cattura l’attenzione. Ma chi ha già fatto l’upgrade lo sa: senza un audio all’altezza, anche il miglior schermo perde gran parte del suo impatto.
Ecco perché oggi si cercano sempre di più i TV con la miglior qualità sonora, capaci di offrire un’esperienza immersiva, potente e personalizzabile. Scopriamo quali sono i TV con audio migliore, come riconoscerli e quali caratteristiche cercare durante la scelta.
Come riconoscere i TV con l’audio migliore?
Non tutti i televisori sono uguali quando si parla di suono. Per individuare un modello davvero performante, ci sono alcune caratteristiche fondamentali da considerare.
I TV con un audio eccellente hanno:
1. Suono Surround 3D
Un TV con un ottimo audio ha la capacità di offrire un audio surround tridimensionale, cioè la capacità di rendere l’audio realistico, che avvolge lo spettatore senza bisogno di troppi dispositivi esterni.
I TV LG utilizzano algoritmi avanzati per simulare un suono 3D che si sviluppa non solo lateralmente, ma anche in altezza e profondità. Questo significa che il suono non arriva semplicemente da destra o sinistra, ma sembra provenire da ogni direzione.
Guardare un film o una serie diventa così un’esperienza molto più coinvolgente: i dialoghi sembrano provenire direttamente dai personaggi sullo schermo, gli effetti sonori si muovono nello spazio e la colonna sonora riempie l’ambiente in modo naturale. Il risultato è un livello di immersione che fino a pochi anni fa era possibile solo con sistemi audio complessi.
2. Dolby Atmos
Nei TV con audio di qualità, è impossibile non citare il Dolby Atmos, uno standard ormai imprescindibile per chi cerca il massimo.
I TV con Dolby Atmos espandono l’esperienza dell’audio surround e offrono un suono multidimensionale che aggiunge un ulteriore livello di realismo. Con questa tecnologia, ogni elemento audio viene posizionato con precisione nello spazio, grazie ad altoparlanti posizionati verso l’alto (up-firing), per creare effetto avvolgente e dinamico, un’esperienza immersiva.
Che si tratti di un’esplosione, di una pioggia leggera o di una scena dialogata, sentirai i suoni con una nitidezza cristallina, potrai apprezzare anche i più piccoli dettagli e goderti un'incredibile profondità spaziale.
Quali sono le tecnologie di ottimizzazione dell’audio?
Su alcuni TV esistono tecnologie pensate per adattare il suono in modo intelligente all’ambiente, ai contenuti e alle esigenze di chi guarda. Non si tratta solo di potenza, ma di precisione e controllo. Vediamo quali sono e come ottimizzano l’audio sfruttando l’AI.
Audio spaziale e calibrazione automatica della stanza
L’audio spaziale permette di creare una scena sonora tridimensionale che si sviluppa intorno allo spettatore. La calibrazione della stanza, invece, è una funzionalità presente su alcuni TV che analizza le caratteristiche dell’ambiente, come dimensioni, distanza e riflessi, per ottimizzare automaticamente la diffusione del suono. Il risultato è un audio più equilibrato e realistico, senza bisogno di interventi manuali.
Dialoghi ottimizzati
Grazie a strumenti AI, le TV all’avanguardia ottimizzano anche i dialoghi, spesso trascurati nei TV tradizionali. Le tecnologie più avanzate intervengono per rendere le voci più nitide e comprensibili, anche durante scene ricche di effetti sonori o musica. In questo modo, ogni parola è chiara e facile da seguire, senza dover alzare continuamente il volume.
Per esempio, la funzione AI Sound Pro è in grado di riconoscere il tipo di contenuto e adattare il profilo audio per garantire sempre la resa migliore e AI Clear Sound che migliora la nitidezza delle voci, rendendo ogni dialogo perfettamente comprensibile. Il risultato? Dialoghi più chiari, effetti più coinvolgenti e una scena sonora più ampia.
Gestione ottimizzata del volume in base alla scena
L’ottimizzazione dei contenuti audiovisivi consente al TV di riconoscere ciò che si sta guardando tre film, sport, serie o musica e adattare di conseguenza il profilo audio. Ogni contenuto viene così valorizzato al meglio, con impostazioni specifiche che migliorano l’esperienza complessiva senza richiedere regolazioni manuali.
Il controllo del volume è un altro punto chiave: i sistemi di AI regolano automaticamente i livelli sonori per evitare sbalzi improvvisi tra scene diverse o tra contenuti e pubblicità. Questo garantisce un ascolto più uniforme e confortevole, soprattutto durante sessioni prolungate.
Come personalizzare l’audio del TV
Ogni ambiente è diverso, e ogni persona ha preferenze diverse. Per questo molti TV dispongono di strumenti avanzati per la personalizzazione dell’audio.
Con AI Sound Wizard, presente per esempio sulla nuova gamma OLED evo AI 2026, il TV guida l’utente attraverso un processo semplice e intuitivo per creare un profilo audio su misura. In pochi passaggi, è possibile personalizzare il suono, calibrandolo perfettamente alla dimensione della stanza, alla sensibilità uditiva dell’utente e alle diverse configurazioni sonore disponibili.
Inoltre, grazie alla piattaforma webOS e alla Home Hub LG, è possibile controllare tutte le impostazioni sonore in modo semplice e immediato.
Se collego la soundbar, l’audio del TV si spegne?
Partiamo dall’inizio, collegare una soundbar al TV gli consente di fare un ulteriore salto di qualità audio. In alcuni casi, collegando la soundbar, l’audio del televisore non resta attivo, si sostituiscono agli altoparlanti del TV come sorgente audio.
Alcuni tipi di soundbar, come quelle LG, però, permettono di utilizzare contemporaneamente gli speaker del TV e quelli della soundbar, ampliando ulteriormente la scena sonora: una sinergia audio tale da mostrare ogni piccola sfumatura sonora, mentre audio e video restano sempre perfettamente allineati. Uno spettacolo di suoni tutti da scoprire, dal più sottile al più forte.
Dove posizionarla? Consigliamo di posizionarla subito sotto il TV, centrata rispetto allo schermo, per garantire una perfetta coerenza tra immagini e suono. E se il televisore è montato a parete, l’ideale è fissare la soundbar appena sotto, mantenendo una distanza minima per evitare ostacoli alla diffusione audio.
Perché scegliere un TV LG per l’audio?
Se l’obiettivo è vivere film, serie e contenuti come al cinema, ma comodamente a casa, allora vale la pena puntare su un TV che metta davvero l’audio al centro dell’esperienza.
Perché oggi, più che mai, il suono fa la differenza.
Scopri anche qual è il miglior TV LG per le tue esigenze.