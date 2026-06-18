TV con la miglior qualità sonora

Ogni ambiente è diverso, e ogni persona ha preferenze diverse. Per questo molti TV dispongono di strumenti avanzati per la personalizzazione dell’audio.

Con AI Sound Wizard, presente per esempio sulla nuova gamma OLED evo AI 2026 , il TV guida l’utente attraverso un processo semplice e intuitivo per creare un profilo audio su misura. In pochi passaggi, è possibile personalizzare il suono, calibrandolo perfettamente alla dimensione della stanza, alla sensibilità uditiva dell’utente e alle diverse configurazioni sonore disponibili.

Inoltre, grazie alla piattaforma webOS e alla Home Hub LG, è possibile controllare tutte le impostazioni sonore in modo semplice e immediato.