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Come pulire la lavatrice: 15 cose da sapere | LG IT
Segui alcuni suggerimenti efficaci per pulire la lavatrice e rimuovere odori, muffa e incrostazioni. Scopri come una manutenzione regolare può migliorare l'efficienza e prolungare la durata degli elettrodomestici.
Mantieni la tua lavatrice in condizioni ottimali con la nostra pratica guida.
Mantenere pulita la lavatrice è fondamentale per preservarne le prestazioni e prolungarne la durata.
Pulire l’elettrodomestico può sembrare un compito arduo, ma in realtà è piuttosto semplice una volta comprese le basi.
Questa guida ti spiegherà come pulire efficacemente la tua lavatrice, affrontando problemi comuni quali odori, muffa e intasamenti.
✓ Perché dovresti pulire la lavatrice?
Forse ti starai chiedendo perché sia necessario pulire una macchina che pulisce. Nel corso del tempo, una lavatrice può accumulare sporco, incrostazioni e residui di detersivo, che possono causare odori sgradevoli e persino muffa. Una pulizia regolare aiuta a prevenire questi problemi, garantendo che la lavatrice rimanga efficiente e che i capi risultino freschi e puliti.
✓ Con quale frequenza è necessario pulire una lavatrice?
Una manutenzione regolare è fondamentale per garantire il corretto funzionamento della lavatrice. In genere si consiglia di lasciar passare pochi mesi tra una pulizia e un’altra. Questa frequenza garantisce che non si formino accumuli e che l’elettrodomestico continui a funzionare al meglio.
✓ Pulizia della lavatrice per prestazioni ottimali
Forse ti starai chiedendo perché sia necessario pulire una macchina che pulisce. Nel corso del tempo, una lavatrice può accumulare sporco, incrostazioni e residui di detersivo, che possono causare odori sgradevoli e persino muffa. Una pulizia regolare aiuta a prevenire questi problemi, garantendo che la lavatrice rimanga efficiente e che i capi risultino freschi e puliti.
6 passaggi per pulire le lavatrici con carica frontale rispetto a quelle con carica dall’alto
Pulire la lavatrice è più facile di quanto pensi.
Ecco una guida passo passo per lavatrici con carica frontale e dall’alto:
STEP 1
Il cassetto del detersivo della lavatrice
Inizia spegnendo l’elettrodomestico e rimuovendo il cassetto del detersivo. Immergilo in acqua calda mescolata con detersivo per piatti o aceto. Mentre è in ammollo, pulisci il vano con un panno in microfibra e uno spazzolino da denti per lo sporco ostinato.
STEP 2
Il filtro della lavatrice
Individua il filtro di scarico, che solitamente si trova nell’angolo inferiore dell’elettrodomestico. Rimuovilo e immergilo in acqua calda per eliminare il detersivo e i residui di lanugine. Pulisci l’interno dell’elettrodomestico prima di riposizionare il filtro.
STEP 3
Il cestello della lavatrice
Spruzzare dell’aceto bianco sul cestello e pulirlo con un panno in microfibra. Evitare applicazioni frequenti in prossimità della guarnizione in gomma per prevenire la corrosione.
STEP 4
Guarnizione in gomma della lavatrice
I cattivi odori spesso provengono dalla guarnizione in gomma. Esegui un ciclo a vuoto con bicarbonato di sodio nel cestello a 90°C, quindi pulisci la guarnizione con acqua calda e sapone.
STEP 5
Esterno di una lavatrice a carica frontale
Utilizzare aceto bianco o spray antibatterico per pulire l’esterno. Per i modelli in acciaio inossidabile, prendi in considerazione l’utilizzo di uno spray specifico per una finitura lucida.
STEP 6
Lavatrice con carica dall’alto
Imposta la lavatrice sul ciclo più caldo e aggiungi aceto bianco. Metti in pausa il ciclo per lasciare agire il prodotto, quindi completa con bicarbonato di sodio per una pulizia accurata.
10 consigli essenziali per la pulizia della lavatrice
1. Adopera aceto bianco e bicarbonato di sodio. Questi prodotti sono detergenti versatili per la tua lavatrice, efficaci contro odori e muffa.
2. Utilizzare detersivo per piatti o sapone per lavastoviglie. Questi prodotti consentono di eliminare rapidamente muffe e funghi, evitando di dover ricorrere in seguito a pulizie più approfondite.
3. Evita di utilizzare troppa candeggina. Un uso eccessivo di candeggina può danneggiare la lavatrice e i capi. Utilizzala con parsimonia e risciacqua accuratamente.
4. Esegui la pulizia regolarmente. Una pulizia regolare, almeno due volte all'anno, mantiene la macchina in condizioni ottimali.
5. Utilizza il detersivo per il bucato per eseguire la pulizia. I detersivi biologici sono in grado di eliminare lo sporco e i batteri durante cicli di lavaggio lunghi.
6. Controlla se il tuo elettrodomestico dispone del ciclo di pulizia. Impostazioni. Alcune macchine dispongono di impostazioni specifiche per il ciclo di pulizia: utilizzale per semplificare la pulizia, se disponibili.
7. Utilizza il percarbonato di sodio per eliminare gli odori. Si tratta di un’alternativa più sicura alla candeggina, efficace contro i cattivi odori.
8. Rimuovi il calcare con l’aceto o le pastiglie. Queste soluzioni aiutano a prevenire i danni causati dall’acqua dura e proteggono l’elettrodomestico.
9. Fai arieggiare regolarmente la lavatrice. Previeni i cattivi odori lasciando arieggiare il cestello e il cassetto.
10. Acquista prodotti per la pulizia all’ingrosso. Risparmia tempo e denaro acquistando all’ingrosso i prodotti essenziali per la pulizia.
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Modelli ad alta efficienza energetica. LG offre modelli di alta qualità come F4X7511TSB e F4X7511TWB con connessione WiFi.
Manutenzione: 3 consigli per una lavatrice più pulita
✓ Perché dovresti pulire la lavatrice?
Mantenerla asciutta. Dopo ogni lavaggio, lascia lo sportello aperto per consentire l’evaporazione dell’umidità, prevenendo la formazione di muffa.
✓ Con quale frequenza è necessario pulire una lavatrice?
Utilizza detersivi di alta qualità. I detersivi di qualità riducono i residui, contribuendo a mantenere la lavatrice più pulita.
✓ Pulizia della lavatrice per prestazioni ottimali
Ispezioni regolari. Controlla periodicamente i tubi flessibili e i raccordi per assicurarti che non vi siano perdite oppure ostruzioni.
Seguendo questi passaggi e consigli, potrai assicurarti che la lavatrice rimanga pulita ed efficiente, fornendo biancheria fresca ogni volta.
Una manutenzione regolare non solo previene i problemi, ma prolunga anche la durata dell’elettrodomestico.
Mantieni la lavatrice in condizioni ottimali con queste pratiche tecniche di pulizia.
FAQ
Q.
Perché devo pulire la lavatrice?
A.
Nel corso del tempo, residui di detersivo, sporco e muffa possono accumularsi all’interno della lavatrice, causando cattivi odori e riducendone le prestazioni. Una pulizia regolare aiuta a mantenere la freschezza e l’efficienza.
Q.
Con quale frequenza devo pulire la mia lavatrice?
A.
Una lavatrice da 8 kg è adatta per single, quella da 9 kg per famiglie piccole, quella da 10,5 kg per famiglie medie e quella da 12 kg è ideale per famiglie numerose: LG mantiene le dimensioni standard per tutte le capacità.
Q.
Quali parti della lavatrice devono essere pulite regolarmente?
A.
Le aree principali includono il cassetto del detersivo, il filtro di scarico, il cestello, la guarnizione in gomma e la parte esterna. La pulizia mensile aiuta a prevenire cattivi odori e intasamenti.
Q.
Posso usare aceto e bicarbonato di sodio insieme per pulire la macchina?
A.
Sì, possono essere utilizzati in modo sicuro in cicli separati: l’aceto nel primo lavaggio a caldo, seguito dal bicarbonato di sodio nel secondo.
Q.
È possibile usare la candeggina per pulire la lavatrice?
A.
La candeggina può essere efficace, ma va usata con moderazione. Evita la combinazione con l’aceto e risciacquare sempre accuratamente dopo l’utilizzo.