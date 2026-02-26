Forse ti starai chiedendo perché sia necessario pulire una macchina che pulisce. Nel corso del tempo, una lavatrice può accumulare sporco, incrostazioni e residui di detersivo, che possono causare odori sgradevoli e persino muffa. Una pulizia regolare aiuta a prevenire questi problemi, garantendo che la lavatrice rimanga efficiente e che i capi risultino freschi e puliti.