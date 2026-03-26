Le asciugatrici sono una comodità moderna di cui molti di noi non potrebbero più fare a meno, soprattutto nel Regno Unito, dove i «momenti di sole» spesso significano «raccogliete il bucato, in fretta!». Tuttavia, con i prezzi dell’elettricità in aumento e la sostenibilità in cima alla mente, scegliere l’asciugatrice più efficiente non è solo intelligente, è essenziale. Esploriamo come funzionano le asciugatrici a basso consumo energetico, cosa cercare e perché la tecnologia avanzata di LG è all’avanguardia nel 2025.