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The Ultimate Guide to the Best LG Tumble Dryers 2025
Le asciugatrici sono una comodità moderna di cui molti di noi non potrebbero più fare a meno, soprattutto nel Regno Unito, dove i «momenti di sole» spesso significano «raccogliete il bucato, in fretta!». Tuttavia, con i prezzi dell’elettricità in aumento e la sostenibilità in cima alla mente, scegliere l’asciugatrice più efficiente non è solo intelligente, è essenziale. Esploriamo come funzionano le asciugatrici a basso consumo energetico, cosa cercare e perché la tecnologia avanzata di LG è all’avanguardia nel 2025.
Il costo nascosto dell’asciugatura
Perché l’efficienza energetica dell’asciugatrice
È più importante che mai
Con il prezzo medio dell’elettricità per kWh del Regno Unito ora a 27,03p (a partire dal secondo trimestre 2025), l’asciugatura dei vestiti può diventare silenziosamente una delle attività domestiche più costose. La casa media del Regno Unito utilizza circa 2.700 kWh di elettricità all’anno e le asciugatrici possono rappresentare una parte significativa di questo, in particolare i modelli più vecchi.
Ecco perché l’efficienza energetica non è solo una parola d’ordine. È una vera opportunità per ridurre i costi a ogni carico.
Decodifica dei tipi di asciugatrici
A pompa di calore vs. il modello a condensazione vs. asciugatrice con ventola di sfiato – Qual è davvero efficiente?
Non tutte le asciugatrici sono uguali. Ecco un confronto tra le principali tipologie
✓ Asciugatrici a pompa di calore
Questi rappresentano il punto di riferimento in termini di efficienza. Riciclano l’aria calda utilizzando uno scambiatore di calore, consumando fino al 50% di energia in meno rispetto ai modelli tradizionali, di solito classificati sopra A.
✓ Asciugatrici a condensazione
Questi raccolgono l’umidità in un serbatoio ma non riutilizzano il calore. Sono più convenienti dei modelli ventilati ma meno efficienti, di solito classificati B o C.
✓ Asciugatrici con ventola di sfiato
Questi espellono aria calda e umida attraverso un tubo flessibile. Spesso hanno un costo iniziale inferiore, ma sono i meno efficienti, con costi di gestione più elevati e classi energetiche più basse.
Se stai puntando all’asciugatrice a basso consumo energetico, un’asciugatrice a pompa di calore è chiaramente il modello vincitore.
Comprendere le etichette energetiche per asciugatrice del Regno Unito (da A a G)
Fino al 30 giugno 2025, le asciugatrici sono etichettate da A+++ a D. Ma dal 1° luglio 2025, il Regno Unito e l’UE adotteranno una scala da A a G semplificata.
Ecco cosa occorre sapere:
✓ le asciugatrici di classe A sotto il nuovo sistema saranno le più efficienti.
✓ Le nuove etichette sono progettate per riflettere le prestazioni del mondo reale in modo più accurato.
✓ Il passaggio da un modello con classificazione C a uno con classificazione A potrebbe ridurre il consumo energetico dell’asciugatrice fino al 60%
Comprendere queste etichette ti aiuta a fare scelte più intelligenti e a prova di futuro.
Oltre l’etichetta
Caratteristiche chiave che aumentano l’efficienza del mondo reale
✓ Sensore asciugatura: asciugatura di precisione, zero energia sprecata
Il sensore asciugatura sfrutta sensori di umidità per rilevare quando i vestiti sono asciutti e interrompe automaticamente il ciclo. In questo modo si evita l’asciugatura eccessiva, si risparmia energia e si proteggono gli indumenti.
✓ Controllo e connettività intelligenti: ottimizzazione dell’asciugatura
Un’asciugatrice intelligente ti consente di controllare i cicli da remoto, monitorare il consumo energetico e persino scaricare nuovi programmi di asciugatura. Non è solo conveniente, ma ti aiuta a evitare i costi energetici negli orari di punta e a personalizzare l’asciugatura in base al tuo stile di vita.
✓ Condensatori Auto Cleaning: Prestazioni di picco senza sforzo
Un’asciugatrice a condensazione autopulente mantiene pulito lo scambiatore di calore senza sforzo manuale. Ciò garantisce un’efficienza costante ed evita il calo delle prestazioni causato dai filtri intasati.
✓ Tecnologia inverter: Funzionamento più intelligente e silenzioso
Un motore inverter regola la velocità in base alle dimensioni del carico, riducendo il consumo di energia e il rumore. Se sei alla ricerca di un’asciugatrice silenziosa che non svegli il bambino o i vicini, questo è un prodotto da non perdere.
Il vantaggio di LG
In che modo la Dual Inverter Heat Pump™ ridefinisce l’efficienza
LG è da tempo leader nel settore degli elettrodomestici efficienti e le sue asciugatrici non fanno eccezione.
✓ Spiegazione della Dual Inverter Heat Pump™: Più di una semplice pompa di calore
La tecnologia della Dual Inverter Heat Pump di LG offre valori energetici di alto livello (da A++ a A+++), funzionamento più silenzioso e durata migliorata, con una garanzia del motore di 10 anni a supporto.
✓ Condensatore Auto Cleaning: Il potenziatore di efficienza senza problemi
L’asciugatrice a condensazione autopulente LG mantiene il sistema in funzione al massimo delle prestazioni senza la necessità di una pulizia manuale.
✓ Sensore asciugatura e cura delicata: Risparmia energia proteggendo gli indumenti
Le asciugatrici LG sono ideali per i capi delicati. L’impostazione dell’asciugatrice per capi delicati utilizza temperature più basse e un controllo preciso dell’umidità per prevenire il restringimento e i danni al tessuto.
✓ Funzionalità intelligenti ThinQ™: Gestione intelligente del bucato
Con l’app LG ThinQ, puoi avviare i cicli da remoto, ricevere avvisi di manutenzione e monitorare il consumo energetico, il tutto dal tuo telefono.
Asciugatrici intelligenti LG ThinQ™ – Ideali per famiglie esperte di tecnologia.
Explore LG’s Energy Efficient Tumble Dryer
FAQ
Qual è il tipo di asciugatrice più efficiente dal punto di vista energetico nel Regno Unito?
Le asciugatrici a pompa di calore sono ampiamente considerate le più efficienti dal punto di vista energetico. Riciclano l’aria calda all’interno del cestello, utilizzando una quantità di elettricità significativamente inferiore rispetto ai modelli a condensatore o ventilati.
Le asciugatrici a risparmio energetico valgono il costo iniziale più elevato?
Sì. Mentre le asciugatrici a pompa di calore possono costare di più inizialmente, i loro costi di funzionamento più bassi significano che puoi recuperare la differenza in pochi anni, specialmente con l’aumento dei prezzi dell’energia.
In che modo le asciugatrici LG consentono di risparmiare energia?
Le asciugatrici LG utilizzano Dual Inverter Heat Pump™, il Sensore Dry e il Condensatore Auto Cleaning per massimizzare l’efficienza. Alcuni modelli sono inoltre dotati di Eco Hybrid™ per opzioni di asciugatura flessibili.
Le asciugatrici a pompa di calore impiegano più tempo ad asciugare i vestiti?
Possono, ma i modelli avanzati di LG bilanciano l’efficienza con la velocità. L’utilizzo di un’elevata velocità di centrifuga sulla lavatrice aiuta anche a ridurre il tempo di asciugatura.