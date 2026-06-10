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Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz
27U411B-B
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Funzionalità principali
- Display IPS da 27" Full HD (1920×1080) per colori accurati e ampi angoli di visione.
- Copertura sRGB 99% (tip.) per una resa cromatica fedele.
- Refresh Rate 144Hz per una visione fluida e reattiva.
- Tempo di risposta 1ms (MBR) per una riduzione efficace del motion blur.
- HDR10 per un maggiore contrasto e profondità delle immagini.
- LG Switch App per una gestione semplice e intuitiva.
Eccellenza pluripremiata
Best Brand 2026*
Digital Trends 2025
La migliore linea di monitor scelta dai lettori per i gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.
*Un marchio di Ziff Davis, LLC. Usato su licenza.
*Ristampato con autorizzazione. © 2026 Ziff Davis, LLC. Tutti i diritti riservati.
Prestazioni versatili con design ultra‑sottile
Per lavoro, gaming e streaming video, il monitor LG IPS Full HD da 27” offre prestazioni versatili in un design ultra‑sottile.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La tastiera e il mouse inseriti nell'immagine non sono inclusi nella confezione.
Design senza bordi su 3 lati e base di supporto slim
Design ultra‑sottile
Goditi più spazio sullo schermo e meno distrazioni grazie alle cornici ultra sottili, alla base slanciata e al design su 3 lati quasi senza bordi. Il supporto “effetto sospeso” offre un look pulito e leggero, mentre il design quasi senza bordi si integra perfettamente negli spazi minimalisti e garantisce continuità visiva anche nelle configurazioni a doppio monitor.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*La riduzione del motion blur da 1ms causa una riduzione della luminanza e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivato: Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Lo sfarfallio può verificarsi durante il funzionamento dellla funzione MBR 1ms.
AMD FreeSync™ Premium
Fluidità che ti immerge nell’azione
Con certificazione AMD FreeSync™ Premium, questo monitor offre immagini senza tearing, ultra-fluide e a bassa latenza, garantendo una precisione e una fluidità di gioco senza pari.
*Le immagini sono simulate a scopo illustrativo delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza d’uso reale.
*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con modelli privi di tecnologia di sincronizzazione.
*I risultati e le prestazioni effettive possono variare in base all’ambiente di utilizzo.
*Errori o ritardi possono verificarsi in funzione della connessione di rete.
HDR10 con sRGB 99%
Riproduzione dei colori realistica e dettagliata
La compatibilità HDR10 e la copertura sRGB al 99% garantiscono una riproduzione cromatica accurata, con maggiore contrasto e dettaglio nelle scene HDR.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*sRGB 99% è tipico. La gamma di colori può variare a seconda del modello.
Dynamic Action Sync
Reagisci più velocemente agli avversari. Con Dynamic Action Sync puoi ridurre il ritardo delle immagini e cogliere i momenti più decisivi in tempo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
App LG Switch
Il tuo alleato per il multitasking
Dividi lo schermo fino a 6 sezioni, personalizzare il layout o avviare rapidamente una piattaforma di videoconferenza tramite scorciatoie dedicate. Supporta inoltre le modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente con più sorgenti.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.
*Per scaricare l'ultima versione dell'app LG Switch, cerca nel menu Supporto del sito LG.com/it.
Più comfort per i tuoi occhi, ogni giorno
Reader Mode
La modalità Reader Mode regola automaticamente temperatura colore e luminosità per ridurre l’affaticamento visivo, offrendoti un comfort ottimale anche durante le sessioni di lavoro prolungate.
Caratteristiche principali
Display - Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Display - Risoluzione
FHD (1920 x 1080)
Display - Tipologia di Pannello
IPS
Display - Formato
16:9
Display - Color Gamut (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m2
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz
Display - Tempo di Risposta
1ms MBR, 5ms (GtG)
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI GENERALI
Anno
2026
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
27"
Dimensione Schermo [cm]
68.4 cm
Risoluzione
FHD (1920 x 1080)
Tipologia di Pannello
IPS
Formato
16:9
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
250 cd/m2
Color Gamut (Tip.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Bit
16.7M
Trattamento della Superficie
Anti riflesso
Contrasto (Tip.)
1500:1
Tempo di Risposta
1ms MBR, 5ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144Hz
Angolo di visione
178°/ 178°
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
AMD FreeSync™
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Altre Caratteristiche
Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness, Effetto HDR, Auto Input Switch, Smart Energy Saving, LG Switch
CONNETTIVITÀ
D-Sub
1x
HDMI
1x (2.0)
DIMENSIONI/PESO
Dimensioni con Stand (W x A x P) [mm]
611.5 × 452.4 × 220 mm
Dimensioni senza Stand (W x A x P) [mm]
611.5 × 357.8 × 38.5 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
690 × 430 × 141 mm
Peso con Stand [kg]
3.9 kg
Peso senza Stand [kg]
3.0 kg
Peso con Imballo [kg]
5.1 kg
ACCESSORI
Altro (Accessori)
Adattatore, cavo Alimentazione, Cavo HDMI
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
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- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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