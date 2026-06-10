Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz

Goditi più spazio sullo schermo e meno distrazioni grazie alle cornici ultra sottili, alla base slanciata e al design su 3 lati quasi senza bordi. Il supporto “effetto sospeso” offre un look pulito e leggero, mentre il design quasi senza bordi si integra perfettamente negli spazi minimalisti e garantisce continuità visiva anche nelle configurazioni a doppio monitor.