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Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz

27U411B_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
27U411B_EU new Erp label.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz

27U411B-B
Vista frontale di Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz 27U411B-B
Foto laterale Monitor 27U411B-B
Foto posteriore Monitor 27U411B-B
Prestazioni Monitor 27U411B-B
Colori Monitor 27U411B-B
Gaming fluido Monitor 27U411B-B
AMD FreeSync Monitor 27U411B-B
Multitasking Monitor 27U411B-B
Più comfort Monitor 27U411B-B
Design ultra slim Monitor 27U411B-B
Connettività Monitor 27U411B-B
Dimensioni Monitor 27U411B-B
Attacchi Monitor 27U411B-B
Vista dal basso Monitor 27U411B-B
Vista dall'alto Monitor 27U411B-B
Vista frontale di Monitor Full HD 27" | Serie U411B | FHD, IPS, HDR10, 144Hz 27U411B-B
Foto laterale Monitor 27U411B-B
Foto posteriore Monitor 27U411B-B
Prestazioni Monitor 27U411B-B
Colori Monitor 27U411B-B
Gaming fluido Monitor 27U411B-B
AMD FreeSync Monitor 27U411B-B
Multitasking Monitor 27U411B-B
Più comfort Monitor 27U411B-B
Design ultra slim Monitor 27U411B-B
Connettività Monitor 27U411B-B
Dimensioni Monitor 27U411B-B
Attacchi Monitor 27U411B-B
Vista dal basso Monitor 27U411B-B
Vista dall'alto Monitor 27U411B-B

Funzionalità principali

  • Display IPS da 27" Full HD (1920×1080) per colori accurati e ampi angoli di visione.
  • Copertura sRGB 99% (tip.) per una resa cromatica fedele.
  • Refresh Rate 144Hz per una visione fluida e reattiva.
  • Tempo di risposta 1ms (MBR) per una riduzione efficace del motion blur.
  • HDR10 per un maggiore contrasto e profondità delle immagini.
  • LG Switch App per una gestione semplice e intuitiva.
Altro

Eccellenza pluripremiata

Logo del premio PC MAG Best Brands

Best Brand 2026*

Digital Trends 2025

Digital Trends 2025

La migliore linea di monitor scelta dai lettori per i gamer e per chi richiede prestazioni di alta qualità.

*Un marchio di Ziff Davis, LLC. Usato su licenza.

*Ristampato con autorizzazione. © 2026 Ziff Davis, LLC. Tutti i diritti riservati.

Logo del marchio LG Monitor

Logo del marchio LG Monitor

Prestazioni versatili con design ultra‑sottile

Per lavoro, gaming e streaming video, il monitor LG IPS Full HD da 27” offre prestazioni versatili in un design ultra‑sottile.

LG FHD Monitor su una scrivania che mostra una dashboard aziendale con grafici e analisi, che illustra la produttività e l'uso quotidiano in ufficio.

LG FHD Monitor su una scrivania che mostra una dashboard aziendale con grafici e analisi, che illustra la produttività e l'uso quotidiano in ufficio.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La tastiera e il mouse inseriti nell'immagine non sono inclusi nella confezione.

Panoramica delle funzionalità del monitor LG FHD che mostra un display IPS da 27 pollici, frequenza di aggiornamento a 144Hz, MBR di 1ms, supporto AMD FreeSync Premium, HDR10 con sRGB 99% di accuratezza dei colori e un design ultra-snello praticamente senza bordi con base di supporto sottile per giochi fluidi e uso quotidiano.

Panoramica delle funzionalità del monitor LG FHD che mostra un display IPS da 27 pollici, frequenza di aggiornamento a 144Hz, MBR di 1ms, supporto AMD FreeSync Premium, HDR10 con sRGB 99% di accuratezza dei colori e un design ultra-snello praticamente senza bordi con base di supporto sottile per giochi fluidi e uso quotidiano.

Design senza bordi su 3 lati e base di supporto slim

Design ultra‑sottile

Goditi più spazio sullo schermo e meno distrazioni grazie alle cornici ultra sottili, alla base slanciata e al design su 3 lati quasi senza bordi. Il supporto “effetto sospeso” offre un look pulito e leggero, mentre il design quasi senza bordi si integra perfettamente negli spazi minimalisti e garantisce continuità visiva anche nelle configurazioni a doppio monitor.

Monitor LG FHD con display a 3 lati praticamente senza bordi e base sottile mostrato frontalmente e configurazione a doppio monitor per uno spazio di lavoro pulito e minimalista.

Monitor LG FHD con display a 3 lati praticamente senza bordi e base sottile mostrato frontalmente e configurazione a doppio monitor per uno spazio di lavoro pulito e minimalista.

Il monitor LG FHD mostra uno sfondo a sfumo verde e giallo con un oggetto curvo traslucido che fluttua sullo schermo.

Il monitor LG FHD mostra uno sfondo a sfumo verde e giallo con un oggetto curvo traslucido che fluttua sullo schermo.

Primi piani della base del supporto monitor e del profilo laterale, che mettono in risalto un design sottile e stabile e un ingombro minimo.

Primi piani della base del supporto monitor e del profilo laterale, che mettono in risalto un design sottile e stabile e un ingombro minimo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Motociclisti futuristici che corrono in una strada cittadina illuminata al neon, con motion blur sullo sfondo e una sezione evidenziata che mostra immagini nitide e chiare per dimostrare le prestazioni fluide e la chiarezza di un refresh rate a 144Hz.

Motociclisti futuristici che corrono in una strada cittadina illuminata al neon, con motion blur sullo sfondo e una sezione evidenziata che mostra immagini nitide e chiare per dimostrare le prestazioni fluide e la chiarezza di un refresh rate a 144Hz.

Esperienza di gioco fluida con refresh rate a 144Hz

Garantisce prestazioni fluide e reattive grazie al refresh rate a 144Hz, offrendo immagini più scorrevoli
e movimenti più nitidi per un gameplay ancora più reattivo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

Una scena di gioco di corse con un'auto sportiva gialla che corre a tutta velocità su una pista, che illustra la funzione MBR da 1ms del monitor LG FHD per un movimento chiaro e una riduzione della sfocatura durante un gameplay frenetico.

Una scena di gioco di corse con un'auto sportiva gialla che corre a tutta velocità su una pista, che illustra la funzione MBR da 1ms del monitor LG FHD per un movimento chiaro e una riduzione della sfocatura durante un gameplay frenetico.

MBR da 1ms

Velocità e precisione
per vincere

La tecnologia 1ms Motion Blur Reduction* riduce sfocature e ghosting,
garantendo un gameplay più fluido.

Le scene in rapido movimento restano nitide, permettendoti di reagire più velocemente all’azione.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*La riduzione del motion blur da 1ms causa una riduzione della luminanza e le seguenti funzionalità non possono essere utilizzate mentre è attivato: Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*Lo sfarfallio può verificarsi durante il funzionamento dellla funzione MBR 1ms.

AMD FreeSync™ Premium

Fluidità che ti immerge nell’azione

Con certificazione AMD FreeSync™ Premium, questo monitor offre immagini senza tearing, ultra-fluide e a bassa latenza, garantendo una precisione e una fluidità di gioco senza pari.

LG FHD Monitor che illustra la tecnologia AMD FreeSync Premium con un confronto fianco a fianco tra modalità disabilitate e abilitate, mostrando una riduzione dello strappo dello schermo e un movimento più fluido e fluido per un gameplay reattivo e immersivo.

LG FHD Monitor che illustra la tecnologia AMD FreeSync Premium con un confronto fianco a fianco tra modalità disabilitate e abilitate, mostrando una riduzione dello strappo dello schermo e un movimento più fluido e fluido per un gameplay reattivo e immersivo.

*Le immagini sono simulate a scopo illustrativo delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza d’uso reale.

*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con modelli privi di tecnologia di sincronizzazione.

*I risultati e le prestazioni effettive possono variare in base all’ambiente di utilizzo.

*Errori o ritardi possono verificarsi in funzione della connessione di rete.

HDR10 con sRGB 99%

Riproduzione dei colori realistica e dettagliata

La compatibilità HDR10 e la copertura sRGB al 99% garantiscono una riproduzione cromatica accurata, con maggiore contrasto e dettaglio nelle scene HDR.

Monitor LG FHD che mostra contenuti creativi vividi su uno schermo ampio e curvo con supporto HDR10 e copertura sRGB al 99%, offrendo ricca accuratezza cromatica, contrasto migliorato e dettagli visivi precisi per lavori creativi e visione immersiva.

Monitor LG FHD che mostra contenuti creativi vividi su uno schermo ampio e curvo con supporto HDR10 e copertura sRGB al 99%, offrendo ricca accuratezza cromatica, contrasto migliorato e dettagli visivi precisi per lavori creativi e visione immersiva.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*sRGB 99% è tipico. La gamma di colori può variare a seconda del modello.

Dynamic Action Sync

Reagisci più velocemente agli avversari. Con Dynamic Action Sync puoi ridurre il ritardo delle immagini e cogliere i momenti più decisivi in tempo reale.

Black Stabilizer

Black Stabilizer migliora la visibilità perfino nelle scene più scure, rilevando automaticamente la zona più buia e illuminandola per permetterti di scovare i nemici.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

App LG Switch

Il tuo alleato per il multitasking

Dividi lo schermo fino a 6 sezioni, personalizzare il layout o avviare rapidamente una piattaforma di videoconferenza tramite scorciatoie dedicate. Supporta inoltre le modalità PBP e PIP per un multitasking efficiente con più sorgenti.

Scarica

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e possono differire dall'esperienza d'uso reale.

*Per scaricare l'ultima versione dell'app LG Switch, cerca nel menu Supporto del sito LG.com/it.

Più comfort per i tuoi occhi, ogni giorno

Reader Mode

La modalità Reader Mode regola automaticamente temperatura colore e luminosità per ridurre l’affaticamento visivo, offrendoti un comfort ottimale anche durante le sessioni di lavoro prolungate.

Flicker Safe

La tecnologia Flicker Safe riduce lo sfarfallio dello schermo, spesso impercettibile, per limitare l’affaticamento degli occhi e garantire un’esperienza visiva più confortevole anche durante le sessioni più lunghe.

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Caratteristiche principali

  • Display - Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Display - Risoluzione

    FHD (1920 x 1080)

  • Display - Tipologia di Pannello

    IPS

  • Display - Formato

    16:9

  • Display - Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Display - Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m2

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz

  • Display - Tempo di Risposta

    1ms MBR, 5ms (GtG)

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI GENERALI

  • Anno

    2026

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Dimensione Schermo [cm]

    68.4 cm

  • Risoluzione

    FHD (1920 x 1080)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    250 cd/m2

  • Color Gamut (Tip.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Bit

    16.7M

  • Trattamento della Superficie

    Anti riflesso

  • Contrasto (Tip.)

    1500:1

  • Tempo di Risposta

    1ms MBR, 5ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144Hz

  • Angolo di visione

    178°/ 178°

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Altre Caratteristiche

    Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness, Effetto HDR, Auto Input Switch, Smart Energy Saving, LG Switch

CONNETTIVITÀ

  • D-Sub

    1x

  • HDMI

    1x (2.0)

DIMENSIONI/PESO

  • Dimensioni con Stand (W x A x P) [mm]

    611.5 × 452.4 × 220 mm

  • Dimensioni senza Stand (W x A x P) [mm]

    611.5 × 357.8 × 38.5 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    690 × 430 × 141 mm

  • Peso con Stand [kg]

    3.9 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    3.0 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    5.1 kg

ACCESSORI

  • Altro (Accessori)

    Adattatore, cavo Alimentazione, Cavo HDMI

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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