Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G640A | QHD, IPS 1ms (GtG), 300Hz
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G640A | QHD, IPS 1ms (GtG), 300Hz

Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor Gaming UltraGear 27" | Serie G640A | QHD, IPS 1ms (GtG), 300Hz

27G640A-B
Funzionalità principali

  • Monitor gaming 27" con risoluzione QHD (2560x1440)
  • Refresh rate 300Hz (VRR) e pannello IPS 1ms GtG
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio, USB-C (15W)
  • VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Altro
Logo UltraGear™ G6 in una stanza futuristica illuminata al neon.

Logo UltraGear™ G6 in una stanza futuristica illuminata al neon.

Born to Game

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G640A in una stanza futuristica illuminata al neon.

Immagine frontale del monitor da gaming UltraGear™ 27G640A in una stanza futuristica illuminata al neon.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Panoramica delle caratteristiche di un monitor da gaming che evidenzia: risoluzione QHD IPS 16:9 2560x1440, gamut colore DCI-P3 al 95%, certificazione VESA DisplayHDR 400, frequenza di aggiornamento a 300Hz, tempo di risposta 1ms (GtG), USB-C con Power Delivery da 15W e HDMI 2.1, Adaptive Sync con supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Panoramica delle caratteristiche di un monitor da gaming che evidenzia: risoluzione QHD IPS 16:9 2560x1440, gamut colore DCI-P3 al 95%, certificazione VESA DisplayHDR 400, frequenza di aggiornamento a 300Hz, tempo di risposta 1ms (GtG), USB-C con Power Delivery da 15W e HDMI 2.1, Adaptive Sync con supporto NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Display

Display

Chiarezza assoluta. Controllo totale.

Ogni immagine prende vita con il display QHD (2560x1440) da 27 pollici su pannello IPS. I dettagli sono incredibili, i colori nitidi e brillanti, per una profondità e un realismo senza precedenti. Puoi immergerti completamente nell'azione e tenere sotto controllo ogni dettaglio.

Primo piano del monitor UltraGear™ 27G640A che mostra una scena di gioco sci-fi, mettendo in evidenza la risoluzione QHD 16:9 di 2560x1440.

Primo piano del monitor UltraGear™ 27G640A che mostra una scena di gioco sci-fi, mettendo in evidenza la risoluzione QHD 16:9 di 2560x1440.

Immergiti nei colori, conquista la vittoria

Goditi un'esperienza di gioco incredibilmente realistica con immagini dai colori brillanti grazie alla copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 e al supporto HDR e VESA DisplayHDR™ 400.

Scena di battaglia futuristica sul monitor UltraGear™ 27G640A, che mostra colori vividi con gamut colore DCI-P3 al 95% e certificazione VESA DisplayHDR™ 400.

Scena di battaglia futuristica sul monitor UltraGear™ 27G640A, che mostra colori vividi con gamut colore DCI-P3 al 95% e certificazione VESA DisplayHDR™ 400.

VELOCITA'

VELOCITA'

Scena di gara motociclistica che illustra la frequenza di aggiornamento a 300Hz dell’UltraGear™ 27G640A per un movimento di gioco fluido e cristallino.

Velocità supersonica, gameplay fluido

Sprigiona tutta la potenza dei 300Hz per vivere immagini incredibilmente fluide e cristalline con motion blur minimizzato, e trasformare il gameplay in un’esperienza totale e travolgente.

Conquista la vittoria a una velocità incredibile

Il tempo di risposta di solo 1ms (GtG) ti assicura transizioni rapidissime che migliorano la fluidità del gioco, per immagini vivide e realistiche, prive di sfocature e ghosting.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Immagini fluide in ogni momento

La sincronizzazione adattiva con compatibilità G-SYNC® e tecnologia AMD FreeSync™ Premium minimizza i fastidiosi effetti di tearing e stuttering per offrirti un gameplay fluido e coinvolgente in ogni azione.

Scena di gara di Assetto Corsa Competizione mostrata sul monitor UltraGear™ 27G640A, con supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Scena di gara di Assetto Corsa Competizione mostrata sul monitor UltraGear™ 27G640A, con supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

Questa funzione riduce l'input lag per consentirti di cogliere i momenti più decisivi in tempo reale e di reagire rapidamente.

Black Stabilizer

La funzione Black Stabilizer ti aiuta a individuare il nemico in agguato negli angoli più bui.

Crosshair

Con la funzione Crosshair, il mirino è fissato al centro per ottimizzare la precisione.

FPS Counter

Che tu stia giocando, montando un video o guardando un film, ogni frame conta. Con il Contatore FPS avrai sempre dati in tempo reale, per tenere sotto controllo gli FPS.

Design per veri gamer

Il design minimalista senza cornici su tre lati si integra perfettamente in ogni ambiente, e il supporto ergonomico regolabile in altezza, inclinazione, orientamento e rotazione ti assicura comfort prolungato e postura ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

Icona regolazioni tilt, swivel, pivot, altezza e appendibile a parete 100x100.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27G640A, con una scena di gara futuristica visualizzata sullo schermo.

Vista frontale e posteriore del monitor da gaming UltraGear™ 27G640A, con una scena di gara futuristica visualizzata sullo schermo.

Icona USB-C.

USB-C™ 

PD 15W

Icona HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Icona DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

con DSC

Per richiedere ulteriore documentazione tecnica, visita il Portale LG Business

Key Feature

  • Monitor gaming 27" con risoluzione QHD (2560x1440)
  • Refresh rate 300Hz (VRR) e pannello IPS 1ms GtG
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair
  • Speaker stereo integrati 5W x2 MaxxAudio, USB-C (15W)
  • VESA DisplayHDR™ 400, DCI-P3 95%, 1 miliardo di colori
  • Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel, pivot
Stampa

Caratteristiche principali

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300Hz

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    613.68 x 389.1-539.1 x 239 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    613.68 × 365.77 × 57.44 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    810 × 165 × 465 mm

  • Peso con Stand [kg]

    5.47 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    3.4 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    7.4 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    VESA DisplayHDR™ 400

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Flicker Safe

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • User Defined Key

  • Auto Input Switch

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    LG Switch

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x

  • DisplayPort

    1x

  • USB-C

    1x

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Upstream

    1x (3.0)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • Uscita Cuffie

POWER

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    27"

  • Dimensione Schermo [cm]

    68,38 cm

  • Risoluzione

    Quad HD (2560x1440)

  • Tipologia di Pannello

    IPS

  • Formato

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23 mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 95%

  • Numero di Colori

    1 miliardo

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1300:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso

  • Tempo di Risposta

    1ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

AUDIO

  • Speaker

    Sì (5W x2)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 3 lati

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel, Pivot

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

