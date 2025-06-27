Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GX90SA | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms, webOS 24
39GX90SA EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GX90SA | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms, webOS 24

39GX90SA EU (E).pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica

Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GX90SA | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms, webOS 24

39GX90SA-W
Funzionalità principali

  • Monitor gaming OLED 21:9 curvo con risoluzione WQHD (3440x1440) HDR True Black 400
  • Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
  • Accedi ai servizi di cloud gaming e ai tuoi contenuti streaming preferiti con le app Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre tramite webOS 24
  • Connettiti con PC e console con HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C (65W)
  • G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
  • Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
Altro
STREAMINGGAMINGCONNETTIVITÀ
L'OLED si mette in gioco.
Ora anche con webOS.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall'esperienza di utilizzo reale. 

Eccellenza premiata

Immagine del premio CES Innovation Awards 2025

CES Innovation Awards 2025

in Cybersecurity

Immagine del logo AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

webOS 24 offre un'esperienza smart efficace, veloce e facile da usare.

Immagine del logo pocket-lint.

Pocket-lint – Editor’s Choice 2024

LG webOS è stato votato come miglior sistema operativ TV.

I CES Innovation Awards si basano sui materiali descrittivi presentati ai giudici. La CTA non ha verificato l’accuratezza di alcuna presentazione o delle dichiarazioni effettuate e non ha testato l’articolo a cui è stato conferito il premio.

STREAMING

webOS 24

AI Picture

Dynamic Tone Mapping 

AI Picture Wizard

AI Sound

GAMING

OLED 39" WQHD 21:9 curvo

240Hz & 0,03ms (GtG)

HDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

CONNETTIVITÀ

WiFi, Bluetooth

USB-C (PD 65W)

HDMI 2.1, DisplayPort

LG Switch app

Gaming e streaming
in un solo monitor

Ti presentiamo il monitor gaming smart. Grazie a webOS, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti con le app integrate Netflix, Prime Video, YouTube e tante altre1),Inoltre, puoi giocare senza PC e console grazie ai servizi cloud gaming1) come NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna.

Il video mostra un monitor frontale su una scrivania, alternando immagini di webOS e scene di gameplay.

1) È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).

2) Il telecomando standard è incluso nella confezione. Il monitor è compatibile con il Telecomando Puntatore (acquistabile separatamente).

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.

*Si applica solo a contenuti prodotti in formato 21:9. Per i contenuti streaming, potrebbero essere applicate restrizioni dalle piattaforme.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*La tastiera, il mouse, le cuffie e il controller di gioco sopra mostrati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).

*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).

*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.

Il Gaming Portal è aperto

Il Gaming Portal è una piattaforma pensata per i gamer, che offre un’esperienza su misura con opzioni per selezionare i menu tramite gamepad o telecomando e supporto per la gamification personalizzata. Puoi tenere traccia di classifiche e punteggi tra i giocatori, accedendo facilmente a un’ampia gamma di titoli, dai giochi AAA a quelli social. Grazie alle partnership con i principali servizi di cloud gaming come GeForce NOW, Amazon Luna e presto anche Xbox Cloud, insieme ai giochi nativi disponibili come app su webOS, puoi giocare senza bisogno di console o dispositivi esterni, per un’esperienza di gioco definitiva.

Un monitor curvo mostra una dashboard di gioco con icone vivaci di giochi, inclusi titoli d'azione, puzzle e app di cloud gaming. Una grafica di un portale cosmico e luminoso circonda lo schermo, esaltando l’atmosfera fantascientifica.

*Il supporto al Gaming Portal può variare in base al Paese.

*Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Gaming Portal può variare in base al paese.

*Alcuni servizi di gaming possono richiedere un abbonamento e un gamepad.

AI Picture

Dettagli più nitidi,
realismo aumentato

AI Picture offre immagini di gioco realistiche che evidenziano volti e corpi, aumentandone profondità e nitidezza. Ogni dettaglio, dalle espressioni sottili ai movimenti dei nemici, è facile da cogliere, garantendo una totale immersione nel gioco o nello streaming.

Immagini di confronto con la funzione AI Picture attivata e disattivata.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Non disponibile se connesso ad un PC e con la modalità Game Optimizer attiva.

Dynamic Tone Mapping

Luminosità e contrasto prendono vita

Goditi le immagini così come sono state pensate, con il Dynamic Tone Mapping che regola luminosità e contrasto per dettagli e realismo ottimali. Film e giochi prendono vita con un'immersione ricca e una qualità costante su tutto il contenuto.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Disponibile solo con segnale HDR.

AI Picture Wizard

Immagini che seguono i tuoi gusti

Scegli un'immagine che ti piace, e l'AI Personalized Picture Wizard troverà la tua corrispondenza perfetta tra 85 milioni di opzioni, salvandola nel tuo profilo. Preparati a migliorare la tua esperienza di gioco e video con un aspetto che è unicamente tuo.

Video animato della funzione AI Personalized Picture Wizard in azione.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

AI Sound

Esperienza immersiva con un audio spaziale

AI Sound rileva il tuo spazio e offre un audio perfettamente sintonizzato tramite una configurazione simulata a 9.1 canali, individuando le posizioni del suono per un vantaggio tattico senza bisogno di altoparlanti o cuffie aggiuntivi. Inoltre, distingue la voce del giocatore dal suono ambientale, regolando i livelli vocali e la chiarezza per mantenerti concentrato sul tuo gioco.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

webOS aggiornato per 5 anni
con il programma webOS Re:New

Resta aggiornato all'ultima versione di webOS e continua a godere delle sue straordinarie funzionalità. Con il programma webOS Re:New, hai garantiti 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo.

*Il programma webOS Re:New si applica ai modelli LG UltraGear 45/39/34GX90SA e 32G810SA, dotati di webOS 24, il cui lancio è previsto nel corso del 2025.

*I modelli LG UltraGear con webOS 24 verranno aggiornati a webOS 26. La versione webOS 25 verrà saltata.

*Gli aggiornamenti e la programmazione di alcune funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello e alla regione.

OLED: nero perfetto, colori perfetti

Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. Il tutto su un ampio display da 34" in formato 21:9 curvo, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.

Questo monitor animato mostra il display che cresce da QHD a WQHD.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Le immagini planetarie appaiono più luminose e nitide sui monitor LG OLED.

L'OLED più luminoso*

Illumina la strada verso la vittoria con una luminosità fino a 1300nit. Il display WOLED con tecnologia Micro Lens Aray+ (MLA+) ti regala immagini fino al 37,5% più luminose*, con colori vividi e realistici per un gaming coinvolgente e preciso anche in ambienti luminosi.

*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Vedi di più, vedi meglio.
21:9 UltraWide, l’ideale per il gaming

Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti streaming, grazie ad una proporzione tra spazio verticale e orizzontale bilanciata e ottimizzata.

Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente con un rapporto di aspetto bilanciato e ottimizzato.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

800R, la curvatura ideale

Mettiti al centro del gioco. La curvatura da 800R amplia il tuo campo visivo periferico mantenendo luminosità e colori costanti, senza distorsioni. Così puoi vivere un'immersione totale nel gioco.

Un video animato che passa dalla vista frontale alla vista dall’alto di un monitor curvo.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*L’esperienza visiva potrebbe variare in base alla distanza dallo schermo e dalla posizione dell’utente.

Tuffati in un'esplosione di colori

VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*1.500.000:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco. 

Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco

Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.

Monitor da gaming curvo che mostra un personaggio robot in un’ambientazione futuristica, con certificazioni UL di seguito.

*Le immagini presentate sono simulate solo a scopo puramente illustrativo.

*I WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.

*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.

Scena di gioco di corse con una risposta estremamente veloce di 0,03 ms (GtG) e una frequenza di aggiornamento rapida di 240 Hz.

240Hz e 0,03ms,
incredibile velocità

Grazie ai pixel autoilluminanti del pannello OLED puoi godere di un tempo di risposta di soli 0,03ms GtG e di un refresh rate a 240Hz, per un'esperienza di gioco fluida e veloce.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Immagini fluide in ogni momento

Dì addio a tearing e stuttering. Con compatibilità NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium e VESA AdaptiveSync™ questo monitor OLED offre immagini fluide e senza strappi, garantendo una perfetta sincronizzazione dei frame sia su PC che sulle console di nuova generazione.

Immagine di una macchina verde che corre su una pista.

Loghi NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

Loghi NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.

*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.

Funzionalità di gioco avanzate

• Dynamic Action Sync riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.

• Black Stabilizer illumina le scene buie, riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.

• La funzione Crosshair aumenta la precisione, per una precisione mortale. 

• Il contatore FPS mostra il frame rate in tempo reale.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*La funzione Crosshair non è disponibile quando il contatore di FPS è attivo.

*Il contatore FPS può visualizzare un valore che supera la frequenza di aggiornamento massima del monitor.

*Contatore di FPS (Frame Per Second): Misurazione dei fotogrammi al secondo.

Gioco su console fluido e reattivo

LG UltraGear OLED offre un gameplay fluido e reattivo, sia per le azioni più frenetiche che per le esplorazioni più approfondite. Il supporto HDMI 2.1 garantisce compatibilità con una vasta gamma di console, garantendo movimenti fluidi, immagini realistiche e una profondità coinvolgente in ogni scena.

Un monitor da gaming curvo mostra un gioco di corse con una supercar rossa in una città illuminata al neon. Altre scene di gioco scorrono sullo schermo. Davanti è posizionato un controller bianco per console, che evidenzia il gioco.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Il supporto per il formato dell’immagine può variare a seconda della console. Regola le impostazioni del display per garantire prestazioni di gioco ottimali.

Porta USB-C con power delivery 65W

Collega il tuo laptop al monitor tramite un cavo USB-C e ricaricalo con potenza fino a 65W, eliminando la necessità di un adattatore separato. Goditi la risoluzione WQHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz tramite DP 1.4 o HDMI 2.1, garantendo che il tuo gioco rimanga ininterrotto.

Un monitor da gaming da 34 pollici è posizionato al centro della scrivania, con vari dispositivi IT disposti intorno ad esso.

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Per funzionare correttamente, è necessario un cavo USB-C per collegare la porta USB-C al monitor.

*Supporta fino a QHD@240Hz di frequenza di aggiornamento. Per funzionare correttamente, è necessaria una scheda grafica che supporti il cavo DP 1.4 o HDMI 2.1.

*La scheda grafica NON è inclusa nella confezione.

*I cavi USB-C, DP e HDMI sono inclusi nella confezione.

Questo video animato mostra come l’app LG Switch ottimizza il monitor sia per il gaming che per l’uso quotidiano.

Gameplay senza interruzioni grazie a LG Switch

L’app LG Switch trasforma il tuo schermo in un centro multitasking perfetto per lavoro, gaming e streaming. Dividi lo schermo fino a 11 sezioni, personalizza i layout di visualizzazione o avvia videochiamate con un solo tasto rapido.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.

Tutorial app LG Switch

Regola facilmente le impostazioni del tuo monitor con l’app LG Switch.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Design pensato per i gamer

Crea il setup di gioco dei tuoi sogni. Il design senza cornici su 4 lati e l'illuminazione ambientale sul retro ti assicurano la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile. Il supporto a L è stato progettato per ridurre gli ingombri sulla scrivania, per una postazione pulita ed efficiente.

Monitor curvo da gaming che mostra un gioco action-adventure in un setup di gioco vivace con illuminazione viola e una torre PC nelle vicinanze.

Icona dell’orientamento regolabile.

Orientamento

Icona dell’inclinazione regolabile.

Inclinazione

Icona dell’altezza regolabile.

Altezza

Icona del design senza bordi.

Design senza bordi

**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

Tutte le specifiche

DIMENSIONI/PESO

  • Dimension con Stand (W x A x P) [mm]

    887.8 x 605.7 x 322.8 mm

  • Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]

    887.8 x 404.4 x198.0 mm

  • Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]

    985 x 338 x 550 mm

  • Peso con Stand [kg]

    11,45 kg

  • Peso senza Stand [kg]

    7,3 kg

  • Peso con Imballo [kg]

    17,5 kg

CARATTERISTICHE

  • HDR 10

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ TRUE BLACK 400

  • Effetto HDR

  • Calibrazione Colore di fabbrica

  • Calibrazione Hardware

    Sì (HW Calibration Ready)

  • Reader Mode

  • Color Weakness

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

  • Black Stabilizer

  • Dynamic Action Sync

  • Crosshair

  • Contatore FPS

  • Auto Input Switch

  • Illuminazione RGB LED

    Hexagon Lighting

  • PBP

    Sì (2PBP)

  • PIP

  • Smart Energy Saving

  • Altre Caratteristiche

    webOS 24 (app streaming e cloud gaming), WiFi, Bluetooth, AirPlay, Screen Sharing, web Browser, Voice Recognition (con Telecomando Puntatore, da acquistare separatamente), VESA Adaptive Sync

CONNETTIVITÀ

  • HDMI

    2x (2.1)

  • DisplayPort

    1x (1.4 con DSC)

  • USB-C

    1x (65W)

  • USB Downstream

    2x (3.0)

  • LAN (RJ-45)

  • Uscita Cuffie

    Sì (4 poli audio+mic)

POWER

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo Energetico (Sleep Mode)

    <0.5W

  • Consumo Energetico (DC Off)

    <0.3W

ACCESSORI

  • Cavo di Alimentazione

  • Adattatore

  • HDMI

    Sì (2.1)

  • USB-C

  • DisplayPort

DISPLAY

  • Dimensione Schermo [Pollici]

    39"

  • Dimensione Schermo [cm]

    99,1 cm

  • Risoluzione

    WQHD (3440x1440)

  • Tipologia di Pannello

    OLED

  • Formato

    21:9 Curvo

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23mm

  • Luminosità (Tip.) [cd/m²]

    275 cd/m² / picco 1300 cd/m²

  • Color Gamut (Tip.)

    DCI-P3 98,5%

  • Numero di Colori

    1.07 miliardi

  • Color Bit

    10bit

  • Contrasto (Tip.)

    1500000:1

  • Trattamento della Superficie

    Antiriflesso, basso riverbero (Tripla certificazione UL)

  • Tempo di Risposta

    0,03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240Hz

  • Angolo di visione

    178°/178°

  • Raggio di Curvatura

    800R

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

  • Dual Controller

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Sì (LG Switch App)

AUDIO

  • Speaker

    Sì (7W x2)

  • DTS HP:X

    Sì (4 poli)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

  • Design Borderless

    Design borderless 4 lati

  • OneClick Stand

  • Regolazioni Display

    Altezza, Tilt, Swivel

  • Appendibile a Parete [mm]

    100x100 mm

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

