We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GX90SA | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms, webOS 24
Monitor gaming UltraGear OLED 39" | Serie GX90SA | WQHD, 21:9 Curvo, 240Hz, 0,03ms, webOS 24
Funzionalità principali
- Monitor gaming OLED 21:9 curvo con risoluzione WQHD (3440x1440) HDR True Black 400
- Immagini ultra-rapide con refresh rate 240Hz e tempo di risposta 0,03ms (GtG)
- Accedi ai servizi di cloud gaming e ai tuoi contenuti streaming preferiti con le app Netflix, Prime Video, Disney+ e tante altre tramite webOS 24
- Connettiti con PC e console con HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C (65W)
- G-Sync Compatible, AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync, VRR
- Regolazione Schermo: Altezza, Tilt, Swivel
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Eccellenza premiata
I CES Innovation Awards si basano sui materiali descrittivi presentati ai giudici. La CTA non ha verificato l’accuratezza di alcuna presentazione o delle dichiarazioni effettuate e non ha testato l’articolo a cui è stato conferito il premio.
STREAMING
webOS 24
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
AI Picture Wizard
AI Sound
GAMING
OLED 39" WQHD 21:9 curvo
240Hz & 0,03ms (GtG)
HDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
CONNETTIVITÀ
WiFi, Bluetooth
USB-C (PD 65W)
HDMI 2.1, DisplayPort
LG Switch app
Gaming e streaming
in un solo monitor
Ti presentiamo il monitor gaming smart. Grazie a webOS, puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti con le app integrate Netflix, Prime Video, YouTube e tante altre1),Inoltre, puoi giocare senza PC e console grazie ai servizi cloud gaming1) come NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna.
1) È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).
2) Il telecomando standard è incluso nella confezione. Il monitor è compatibile con il Telecomando Puntatore (acquistabile separatamente).
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.
*Si applica solo a contenuti prodotti in formato 21:9. Per i contenuti streaming, potrebbero essere applicate restrizioni dalle piattaforme.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*La tastiera, il mouse, le cuffie e il controller di gioco sopra mostrati non sono inclusi nella confezione (venduti separatamente).
*È necessaria una connessione a Internet e un abbonamento ai servizi correlati. I servizi separati non vengono forniti e potrebbero richiedere il pagamento di un abbonamento (acquistabili separatamente).
*I servizi di streaming integrati possono variare in base al Paese.
Il Gaming Portal è aperto
Il Gaming Portal è una piattaforma pensata per i gamer, che offre un’esperienza su misura con opzioni per selezionare i menu tramite gamepad o telecomando e supporto per la gamification personalizzata. Puoi tenere traccia di classifiche e punteggi tra i giocatori, accedendo facilmente a un’ampia gamma di titoli, dai giochi AAA a quelli social. Grazie alle partnership con i principali servizi di cloud gaming come GeForce NOW, Amazon Luna e presto anche Xbox Cloud, insieme ai giochi nativi disponibili come app su webOS, puoi giocare senza bisogno di console o dispositivi esterni, per un’esperienza di gioco definitiva.
*Il supporto al Gaming Portal può variare in base al Paese.
*Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Gaming Portal può variare in base al paese.
*Alcuni servizi di gaming possono richiedere un abbonamento e un gamepad.
AI Picture
Dettagli più nitidi,
realismo aumentato
AI Picture offre immagini di gioco realistiche che evidenziano volti e corpi, aumentandone profondità e nitidezza. Ogni dettaglio, dalle espressioni sottili ai movimenti dei nemici, è facile da cogliere, garantendo una totale immersione nel gioco o nello streaming.
Immagini di confronto con la funzione AI Picture attivata e disattivata.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Non disponibile se connesso ad un PC e con la modalità Game Optimizer attiva.
Dynamic Tone Mapping
Luminosità e contrasto prendono vita
Goditi le immagini così come sono state pensate, con il Dynamic Tone Mapping che regola luminosità e contrasto per dettagli e realismo ottimali. Film e giochi prendono vita con un'immersione ricca e una qualità costante su tutto il contenuto.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Disponibile solo con segnale HDR.
AI Picture Wizard
Immagini che seguono i tuoi gusti
Scegli un'immagine che ti piace, e l'AI Personalized Picture Wizard troverà la tua corrispondenza perfetta tra 85 milioni di opzioni, salvandola nel tuo profilo. Preparati a migliorare la tua esperienza di gioco e video con un aspetto che è unicamente tuo.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
AI Sound
Esperienza immersiva con un audio spaziale
AI Sound rileva il tuo spazio e offre un audio perfettamente sintonizzato tramite una configurazione simulata a 9.1 canali, individuando le posizioni del suono per un vantaggio tattico senza bisogno di altoparlanti o cuffie aggiuntivi. Inoltre, distingue la voce del giocatore dal suono ambientale, regolando i livelli vocali e la chiarezza per mantenerti concentrato sul tuo gioco.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
webOS aggiornato per 5 anni
con il programma webOS Re:New
Resta aggiornato all'ultima versione di webOS e continua a godere delle sue straordinarie funzionalità. Con il programma webOS Re:New, hai garantiti 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo.
*Il programma webOS Re:New si applica ai modelli LG UltraGear 45/39/34GX90SA e 32G810SA, dotati di webOS 24, il cui lancio è previsto nel corso del 2025.
*I modelli LG UltraGear con webOS 24 verranno aggiornati a webOS 26. La versione webOS 25 verrà saltata.
*Gli aggiornamenti e la programmazione di alcune funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello e alla regione.
OLED: nero perfetto, colori perfetti
Dì addio agli aloni e alle zone grigiastre e goditi l'esperienza gaming definitiva: ogni pixel si accende autonomamente per rendere luci e ombre ancora più definite. Il risultato è un'immagine dai colori realistici, nero che non sbiadisce e una resa senza paragoni. Il tutto su un ampio display da 34" in formato 21:9 curvo, per un'esperienza di gioco incredibilmente coinvolgente.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Tra i monitor gaming LG OLED con MLA+. Sulla base delle specifiche pubblicate, la luminosità SDR è 37,5% più luminosa dei nostri modelli precedenti (27GR95QE, 45GR95QE).
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Vedi di più, vedi meglio.
21:9 UltraWide, l’ideale per il gaming
Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti streaming, grazie ad una proporzione tra spazio verticale e orizzontale bilanciata e ottimizzata.
Il monitor curvo OLED 21:9 offre un'esperienza immersiva e coinvolgente con un rapporto di aspetto bilanciato e ottimizzato.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
800R, la curvatura ideale
Mettiti al centro del gioco. La curvatura da 800R amplia il tuo campo visivo periferico mantenendo luminosità e colori costanti, senza distorsioni. Così puoi vivere un'immersione totale nel gioco.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*L’esperienza visiva potrebbe variare in base alla distanza dallo schermo e dalla posizione dell’utente.
Tuffati in un'esplosione di colori
VESA DisplayHDR True Black 400 offre neri profondi e uniformi in ogni scena, sia luminosa che scura. Con contrasto 1.500.000:1 e gamma cromatica DCI-P3 98.5% puoi vedere colori dai dettagli ancora più ricchi.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*1.500.000:1 è il rapporto di contrasto al 25% APL (Average Picture Level; livello medio dell’immagine) il quale è indicato in percentuale e si riferisce al valore tra il livello del nero e il livello di riferimento per il bianco.
Tripla certificazione UL
per il massimo comfort di gioco
Gioca quanto vuoi, al comfort dei tuoi occhi ci pensiamo noi. I display LG WOLED sono certificati Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL perchè minimizzano l'emissione della luce blu più dannosa per la vista, senza intaccare la qualità delle immagini. E con la finitura antiriflesso puoi giocare senza in ogni condizione di luce.
Monitor da gaming curvo che mostra un personaggio robot in un’ambientazione futuristica, con certificazioni UL di seguito.
*Le immagini presentate sono simulate solo a scopo puramente illustrativo.
*I WOLED LG sono stati verificati come Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light da UL.
*Numero del certificato: Schermo Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condizioni di UGR inferiori a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La funzionalità di cui sopra può variare a seconda dell’ambiente o delle condizioni informatiche dell’utente.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Immagini fluide in ogni momento
Dì addio a tearing e stuttering. Con compatibilità NVIDIA® G-SYNC®, AMD FreeSync™ Premium e VESA AdaptiveSync™ questo monitor OLED offre immagini fluide e senza strappi, garantendo una perfetta sincronizzazione dei frame sia su PC che sulle console di nuova generazione.
Immagine di una macchina verde che corre su una pista.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Le prestazioni della funzionalità sono confrontate con quelle dei modelli che non applicano la tecnologia sync.
*Possono verificarsi errori o ritardi a seconda della connessione di rete.
Funzionalità di gioco avanzate
• Dynamic Action Sync riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.
• Black Stabilizer illumina le scene buie, riduce il ritardo di input per una risposta in tempo reale.
• La funzione Crosshair aumenta la precisione, per una precisione mortale.
• Il contatore FPS mostra il frame rate in tempo reale.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*La funzione Crosshair non è disponibile quando il contatore di FPS è attivo.
*Il contatore FPS può visualizzare un valore che supera la frequenza di aggiornamento massima del monitor.
*Contatore di FPS (Frame Per Second): Misurazione dei fotogrammi al secondo.
Gioco su console fluido e reattivo
LG UltraGear OLED offre un gameplay fluido e reattivo, sia per le azioni più frenetiche che per le esplorazioni più approfondite. Il supporto HDMI 2.1 garantisce compatibilità con una vasta gamma di console, garantendo movimenti fluidi, immagini realistiche e una profondità coinvolgente in ogni scena.
Un monitor da gaming curvo mostra un gioco di corse con una supercar rossa in una città illuminata al neon. Altre scene di gioco scorrono sullo schermo. Davanti è posizionato un controller bianco per console, che evidenzia il gioco.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Il supporto per il formato dell’immagine può variare a seconda della console. Regola le impostazioni del display per garantire prestazioni di gioco ottimali.
Porta USB-C con power delivery 65W
Collega il tuo laptop al monitor tramite un cavo USB-C e ricaricalo con potenza fino a 65W, eliminando la necessità di un adattatore separato. Goditi la risoluzione WQHD e una frequenza di aggiornamento di 240Hz tramite DP 1.4 o HDMI 2.1, garantendo che il tuo gioco rimanga ininterrotto.
Un monitor da gaming da 34 pollici è posizionato al centro della scrivania, con vari dispositivi IT disposti intorno ad esso.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Per funzionare correttamente, è necessario un cavo USB-C per collegare la porta USB-C al monitor.
*Supporta fino a QHD@240Hz di frequenza di aggiornamento. Per funzionare correttamente, è necessaria una scheda grafica che supporti il cavo DP 1.4 o HDMI 2.1.
*La scheda grafica NON è inclusa nella confezione.
*I cavi USB-C, DP e HDMI sono inclusi nella confezione.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Per scaricare l’ultima versione dell’app LG Switch, visita il sito LG.COM.
Tutorial app LG Switch
Regola facilmente le impostazioni del tuo monitor con l’app LG Switch.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Design pensato per i gamer
Crea il setup di gioco dei tuoi sogni. Il design senza cornici su 4 lati e l'illuminazione ambientale sul retro ti assicurano la massima immersività, mentre la base regolabile in altezza, inclinazione e orientamento ti consente di giocare nella posizione più confortevole possibile. Il supporto a L è stato progettato per ridurre gli ingombri sulla scrivania, per una postazione pulita ed efficiente.
Monitor curvo da gaming che mostra un gioco action-adventure in un setup di gioco vivace con illuminazione viola e una torre PC nelle vicinanze.
**Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
Tutte le specifiche
DIMENSIONI/PESO
Dimension con Stand (W x A x P) [mm]
887.8 x 605.7 x 322.8 mm
Dimension senza Stand (W x A x P) [mm]
887.8 x 404.4 x198.0 mm
Dimensioni con imballo (W x A x P) [mm]
985 x 338 x 550 mm
Peso con Stand [kg]
11,45 kg
Peso senza Stand [kg]
7,3 kg
Peso con Imballo [kg]
17,5 kg
CARATTERISTICHE
HDR 10
Sì
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Effetto HDR
Sì
Calibrazione Colore di fabbrica
Sì
Calibrazione Hardware
Sì (HW Calibration Ready)
Reader Mode
Sì
Color Weakness
Sì
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
Sì
Black Stabilizer
Sì
Dynamic Action Sync
Sì
Crosshair
Sì
Contatore FPS
Sì
Auto Input Switch
Sì
Illuminazione RGB LED
Hexagon Lighting
PBP
Sì (2PBP)
PIP
Sì
Smart Energy Saving
Sì
Altre Caratteristiche
webOS 24 (app streaming e cloud gaming), WiFi, Bluetooth, AirPlay, Screen Sharing, web Browser, Voice Recognition (con Telecomando Puntatore, da acquistare separatamente), VESA Adaptive Sync
CONNETTIVITÀ
HDMI
2x (2.1)
DisplayPort
1x (1.4 con DSC)
USB-C
1x (65W)
USB Downstream
2x (3.0)
LAN (RJ-45)
Sì
Uscita Cuffie
Sì (4 poli audio+mic)
POWER
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Consumo Energetico (Sleep Mode)
<0.5W
Consumo Energetico (DC Off)
<0.3W
ACCESSORI
Cavo di Alimentazione
Sì
Adattatore
Sì
HDMI
Sì (2.1)
USB-C
Sì
DisplayPort
Sì
DISPLAY
Dimensione Schermo [Pollici]
39"
Dimensione Schermo [cm]
99,1 cm
Risoluzione
WQHD (3440x1440)
Tipologia di Pannello
OLED
Formato
21:9 Curvo
Pixel Pitch [mm]
0.23mm
Luminosità (Tip.) [cd/m²]
275 cd/m² / picco 1300 cd/m²
Color Gamut (Tip.)
DCI-P3 98,5%
Numero di Colori
1.07 miliardi
Color Bit
10bit
Contrasto (Tip.)
1500000:1
Trattamento della Superficie
Antiriflesso, basso riverbero (Tripla certificazione UL)
Tempo di Risposta
0,03ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240Hz
Angolo di visione
178°/178°
Raggio di Curvatura
800R
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Sì
Dual Controller
Sì
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Sì (LG Switch App)
AUDIO
Speaker
Sì (7W x2)
DTS HP:X
Sì (4 poli)
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Design Borderless
Design borderless 4 lati
OneClick Stand
Sì
Regolazioni Display
Altezza, Tilt, Swivel
Appendibile a Parete [mm]
100x100 mm
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
- estensione
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.