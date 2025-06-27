Salta al ContenutoSalta all’Accessibilità
Stand Swing con ruote per Monitor Smart

Stand Swing con ruote per Monitor Smart

Stand Swing con ruote per Monitor Smart

STA32F
vista frontale
vista posteriore a 15 gradi
vista posteriore a -15 gradi
vista posteriore
vista laterale di 90 gradi
Vista laterale del braccio del supporto del monitor in posizione abbassata,
Vista posteriore ravvicinata
Primo piano della connessione di montaggio VESA
Vista laterale leggermente inclinata
Supporto inclinato ad angolo
Supporto inclinato ad angolo
Vista dall’alto, supporto inclinato verso il basso
Vista dall’alto, supporto inclinato diagonalmente
Vista dall’alto, supporto inclinato diagonalmente
Vista dall’alto, supporto inclinato diagonalmente
Funzionalità principali

  • Base con rotelle per portarlo dove vuoi
  • Stand flessibile, regolabile in altezza, inclinazione, swivel e pivot
  • Standard di montaggio 100x100mm
  • Compatibile con i monitor LG
Altro
Logo del supporto LG Monitor Swing

Logo del supporto LG Monitor Swing

L’immagine mostra un LG Smart Monitor installato su un supporto nel soggiorno.

L’immagine mostra un LG Smart Monitor installato su un supporto nel soggiorno.

Un’esperienza più intelligente, grazie al supporto Swing

Abbinalo all’LG Smart Monitor per collaborare in modo più efficiente nel tuo spazio. Il nostro supporto è progettato per migliorare la produttività grazie all’elevata flessibilità, alla solida stabilità e a una mobilità senza sforzo.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

Regolazioni facili, adattabili a qualsiasi visuale 

Personalizza la tua esperienza visiva con il supporto flessibile per il nostro Smart Monitor. Dotato di una cerniera a molla a torsione, permette di regolare l’inclinazione, la rotazione, l’altezza e la modalità verticale per una facile personalizzazione dell’angolazione. La base quadrata stabile e l’elegante finitura bianca si adattano a qualsiasi ambiente, mentre le robuste ruote garantiscono una facile mobilità, completando il pacchetto.

L’immagine mostra una donna che lavora seduta a una scrivania con un LG Smart Monitor su un supporto bianco, un uomo che modifica l’audio su una configurazione a doppio schermo con il supporto e una donna con un bambino vicino al supporto per LG Smart Monitor in un salotto.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

Visione flessibile e design regolabile

Il STA32F è progettato per una visione ergonomica, con perno, altezza e inclinazione regolabili per cambiare facilmente il monitor senza modificare la configurazione della scrivania.

L’immagine illustra l’intera gamma di movimento di un supporto per monitor, inclusa la regolazione dell’inclinazione da -20° a 50°, un intervallo di altezza di 329 mm (da 814,5 mm a 1143,5 mm) e una regolazione della lunghezza tra 310,5 mm e 520,1 mm. Supporta anche il movimento di rotazione da -60° a +90° e un perno di 90° per passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale.

*Le misure non includono l’altezza delle ruote.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.

*A seconda del monitor installato, la funzione di cambio schermo (Pivot) potrebbe non essere disponibile. 

*Questo supporto è compatibile con i monitor dotati di un’interfaccia di montaggio 100×100 mm VESA.

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

Supporto compatibile con VESA (100x100)

Progettato per la praticità, questo supporto è compatibile con i monitor dotati di interfaccia di montaggio 100x100 mm VESA, garantendo un supporto stabile per schermi con peso compreso tra 4 kg e 6,5 kg. Il monitor e il supporto devono essere fissati saldamente tramite viti attraverso il supporto VESA.

L’immagine mostra uno schema di montaggio VESA 100x100 mm con dettagli zummati.

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.

*A seconda del monitor installato, la funzione di cambio schermo (Pivot) potrebbe non essere disponibile. 

*Questo supporto è compatibile con i monitor dotati di un’interfaccia di montaggio 100×100 mm VESA.

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

Fai un upgrade del tuo smart monitor con il supporto per LG Smart Monitor Swing.

STA32F è compatibile con un’ampia gamma di monitor LG da 27 a 34 pollici. Migliora il tuo monitor intelligente con un’esperienza visiva completamente nuova.

Monitor da 27”

27SR50F, 27U5115A, 27SR73U, 27SR75U, 27U703SA, 27U7315A

Monitor da 32”

32SR50F, 32SR73U, 32SR75U, 32SR76U, 32SR85U, 32SR83U, 32U7215A, 32U7315A, 32U8030SA, 32U8050SA, 32U7205A

Monitor da 34”

34SR60QC, 34SR65QC, 34U601SA

Monitor touch da 32”

32U880SA

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia. 

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

*Questo prodotto è progettato per essere usato con modelli di monitor LG Electronics e i danni derivanti dall’uso con prodotti di terze parti non sono coperti da garanzia.

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.

