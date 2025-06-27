Stand Swing con ruote per Monitor Smart

*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.

*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.

*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).

*Questo prodotto è progettato per essere usato con modelli di monitor LG Electronics e i danni derivanti dall’uso con prodotti di terze parti non sono coperti da garanzia.