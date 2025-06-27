We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Stand Swing con ruote per Monitor Smart
Stand Swing con ruote per Monitor Smart
Un’esperienza più intelligente, grazie al supporto Swing
Abbinalo all’LG Smart Monitor per collaborare in modo più efficiente nel tuo spazio. Il nostro supporto è progettato per migliorare la produttività grazie all’elevata flessibilità, alla solida stabilità e a una mobilità senza sforzo.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
Regolazioni facili, adattabili a qualsiasi visuale
Personalizza la tua esperienza visiva con il supporto flessibile per il nostro Smart Monitor. Dotato di una cerniera a molla a torsione, permette di regolare l’inclinazione, la rotazione, l’altezza e la modalità verticale per una facile personalizzazione dell’angolazione. La base quadrata stabile e l’elegante finitura bianca si adattano a qualsiasi ambiente, mentre le robuste ruote garantiscono una facile mobilità, completando il pacchetto.
L’immagine mostra una donna che lavora seduta a una scrivania con un LG Smart Monitor su un supporto bianco, un uomo che modifica l’audio su una configurazione a doppio schermo con il supporto e una donna con un bambino vicino al supporto per LG Smart Monitor in un salotto.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
Visione flessibile e design regolabile
Il STA32F è progettato per una visione ergonomica, con perno, altezza e inclinazione regolabili per cambiare facilmente il monitor senza modificare la configurazione della scrivania.
L’immagine illustra l’intera gamma di movimento di un supporto per monitor, inclusa la regolazione dell’inclinazione da -20° a 50°, un intervallo di altezza di 329 mm (da 814,5 mm a 1143,5 mm) e una regolazione della lunghezza tra 310,5 mm e 520,1 mm. Supporta anche il movimento di rotazione da -60° a +90° e un perno di 90° per passare dall’orientamento orizzontale a quello verticale.
*Le misure non includono l’altezza delle ruote.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.
*A seconda del monitor installato, la funzione di cambio schermo (Pivot) potrebbe non essere disponibile.
*Questo supporto è compatibile con i monitor dotati di un’interfaccia di montaggio 100×100 mm VESA.
*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
Supporto compatibile con VESA (100x100)
Progettato per la praticità, questo supporto è compatibile con i monitor dotati di interfaccia di montaggio 100x100 mm VESA, garantendo un supporto stabile per schermi con peso compreso tra 4 kg e 6,5 kg. Il monitor e il supporto devono essere fissati saldamente tramite viti attraverso il supporto VESA.
L’immagine mostra uno schema di montaggio VESA 100x100 mm con dettagli zummati.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.
*A seconda del monitor installato, la funzione di cambio schermo (Pivot) potrebbe non essere disponibile.
*Questo supporto è compatibile con i monitor dotati di un’interfaccia di montaggio 100×100 mm VESA.
*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
Fai un upgrade del tuo smart monitor con il supporto per LG Smart Monitor Swing.
STA32F è compatibile con un’ampia gamma di monitor LG da 27 a 34 pollici. Migliora il tuo monitor intelligente con un’esperienza visiva completamente nuova.
*Le immagini sono state simulate per migliorare la comprensione delle funzionalità e potrebbero differire dall’esperienza di utilizzo reale.
*Questo supporto è progettato per supportare pesi compresi tra 4 e 6,5 kg; i danni causati dal superamento di questo limite non sono coperti da garanzia.
*Questo monitor non è incluso nella confezione (venduto separatamente).
*Questo prodotto è progettato per essere usato con modelli di monitor LG Electronics e i danni derivanti dall’uso con prodotti di terze parti non sono coperti da garanzia.
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Cosa dicono i nostri clienti
I nostri consigli
Manuali e Software
Scarica i manuali e il software aggiornato per i tuoi prodotti.
Risoluzione problemi
Trova video tutorial utili per il tuo prodotto.
Garanzia
Controlla le informazioni sulla garanzia del tuo prodotto.
Accessori
Scopri gli accessori per il tuo prodotto.
Registra il tuo prodotto
Se registrerai il tuo prodotto potremo fornirti un’assistenza più rapida.
Supporto sul prodotto
Tutto quello che ti può servire sul tuo prodotto LG: il manuale, come trovare e risolvere i problemi e le informazioni sulla garanzia.
Assistenza per gli ordini
Traccia il tuo ordine e controlla le domande frequenti fatte dagli altri utenti.
Richiedi una riparazione
Richiedi un servizio di riparazione comodamente online.
Contattaci
Livechat
Chatta con i nostri incaricati per qualunque informazione sul prodotto, gli acquisti, gli sconti e le offerte.
Dacci un feedback
Sei soddisfatto del sito web? Condividi con noi le tue opinioni.
Scrivici
un’e-mail
Scrivi un’e-mail al nostro servizio di supporto.
Chiamaci
Parla direttamente con i nostri incaricati del servizio di supporto.
Trova in negozio
Prodotto Consigliato