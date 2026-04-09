TV 77 pollici LG OLED evo AI C6 4K Smart TV 2026

Il nuovo OLED evo C6 è più luminoso che mai: fino a 3,2 volte più luminoso, un risultato eccezionale per la sua categoria. Perché un TV luminoso significa immagini più coinvolgenti, che ti fanno sentire proprio lì, in ciò che stai guardando. Come ci siamo riusciti? Abbiamo sviluppato un pannello di nuova generazione e un nuovo algoritmo di potenziamento della luce governato dal nostro processore α11 Gen3 con AI. Il risultato lo vedi subito. E ti lascerà a bocca aperta.1)