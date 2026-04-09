TV 97 pollici LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026

Se vuoi vivere in grande le tue emozioni, allora ti serve un TV grandioso. Non solo nelle dimensioni, ma soprattutto nell'esperienza. E il nostro OLED evo G6 da 97 pollici rappresenta davvero il meglio che abbia mai desiderato. È il TV OLED più grande in commercio - e sono noi di LG siamo capaci di offrirtelo. Inoltre è dotato di un pannello OLED di nuova generazione, che migliora ogni aspetto della qualità dell’immagine e lo porta su un livello completamente nuovo. Offre immagini più luminose, un nero e un colore perfetti in qualsiasi condizione di luce, preservando immagini in 4K mozzafiato grazie al nostro processore più potente di sempre, l'α11 Gen3 con AI. Rimarrai a bocca aperta!