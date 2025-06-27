Salta al Contenuto Salta all’Accessibilità
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos
OLED55B56LA EU.pdf
Classe energetica : UE
OLED55B56LA EU.pdf
Classe energetica : UE

OLED55B56LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos

OLED55B56.S70TY
Funzionalità principali

  • [TV] Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
  • [TV] AI Picture Pro: migliora la qualità delle immagini fotogramma per fotogramma grazie all'Intelligenza Artificiale
  • [TV] Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti
  • [Soundbar] WOW Orchestra: il tuo TV LG e la soundbar suonano insieme, amplificando l'esperienza sonora
  • [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
  • [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Vista frontale di una TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 OLED55B56LA

OLED55B56LA

TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
OLED55B56LA EU.pdf
Classe energetica : UE
Scheda tecnica
Vista frontale della soundbar con subwoofer

S70TY

Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz

Sullo schermo di un TV LG OLED AI si vede un’immagine astratta con dettagli, colori e contrasto impressionanti. Una versione ingrandita del processore alpha 8 AI Gen2 installato dietro la TV. La sua luce illumina i circuiti dei microchip che lo circondano. Il titolo recita LG OLED AI. È visibile anche il testo, basato sul processore LG alpha 8 AI Gen2. Nell’angolo è presente un logo dorato con stelle che recita: OLED TV numero uno al mondo da 12 anni.

Ammira tutti i dettagli, alla luce o al buio

*Fonte: Omdia. Basato sul venduto tra il 2013 e il 2024.

α8 AI Gen2: il processore intelligente e veloce che integra un decennio di innovazioni

L'Intelligenza Artificiale del processore riconosce il genere dei contenuti e ottimizza automaticamente la qualità dell’immagine, per offrirti una maggiore profondità e dettagli più accurati.

Il processore alpha 8 AI Gen2 si illumina di arancione e rosa e da esso escono raggi di luce colorati. Il titolo parla di come il processore offre qualità 4K, colori incredibili e luminosità. Il testo dell’immagine è circa 1,7 volte più veloce nell’elaborazione neurale dell’IA (NPU) e 1,4 volte più veloce nel funzionamento della CPU.

*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.

Scritta Solo LG ti dà l'OLED col nero perfetto

Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.

Il nero perfetto è verificato da UL e offre livelli di nero reali per migliorare la luminosità e il contrasto percepiti, sia in ambienti luminosi sia in quelli bui.

Un salotto con un TV LG OLED montato sulla parete. Lo schermo è diviso in due: da una parte l'immagine è più opaca dell'altra. C'è un logo della certificazione Nero perfetto con valori inferiori o uguali a 0,24 nit fino a 500 lux.

*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.

*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.

Colori perfetti

I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche in ambienti bui ma anche ben illuminati.

Pappagallo colorato in altissima definizione su sfondo nero. Gocce d’acqua sono sospese nell’aria tutt’intorno. L’immagine mostra il colore perfetto, in quanto ogni diversa tonalità sul corpo del pappagallo è nitida e vivida. Sono visibili diverse certificazioni con logo UL e Intertek. Questi si riferiscono alla fedeltà del colore al 100% e al 100% di volume di colore. Anche il testo è visibile, verifica il marchio di certificazione dei colori perfetti.

*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.

*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.

*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.

*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.

Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita

L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore analizza ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.

*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.

*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.

La nuova generazione dei TV LG con AI

Il Telecomando puntatore con AI completa l’AI Experience

Il tuo TV non è mai stato così semplice da usare grazie al Telecomando puntatore con AI: lo impugni come una bacchetta magica, lo usi come un mouse! Grazie al sensore di movimento e alla rotella potrai navigare fra i contenuti e le app semplicemente muovendo il polso. E puoi anche usare la tua voce per chiedere informazioni al TV, cercare contenuti e molto altro ancora.

*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.

*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.

AI Voice ID

L’AI Voice ID riconosce la tua impronta vocale per offrirti consigli personalizzati nel momento stesso in cui parli.

*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.

*Il Voice ID è disponibile per le app che supportano l'account Voice ID.

*Per il funzionamento del Voice ID è necessario memorizzare la propria impronta vocale sul profilo del TV.

Primo piano dello schermo di un TV LG OLED che mostra il funzionamento della ricerca con l’IA. Viene aperta una piccola finestra della chat che mostra come l’utente abbia chiesto quali giochi sportivi sono disponibili. La ricerca con l’IA ha risposto tramite chat e mostrando le miniature dei contenuti disponibili. Viene anche richiesto di chiedere a Microsoft Copilot.

Ricerca con l’IA

Qualunque cosa ti serva, chiedilo al tuo TV! L’IA riconosce la tua voce e ti dà le risposte che ti servono. Inoltre, puoi anche ottenere ulteriori soluzioni con Copilot, l'AI generativa di Microsoft.

*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi. 

*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.

*È necessaria una connessione a Internet

Un film di fantascienza sullo schermo di un TV LG OLED. Sullo schermo c'è l’interfaccia dell’AI Chatbot. L’utente ha inviato un messaggio al chatbot dicendo che lo schermo è troppo scuro. Il chatbot ha offerto le soluzioni alla richiesta. Anche l’intera scena è divisa in due. Un lato è più scuro, mentre l’altro è più luminoso e mostra come l’AI Chatbot abbia risolto automaticamente il problema per l’utente.

AI Chatbot

Se pensi che utilizzare il TV sia diventato troppo difficile, allora l’AI Chatbot è proprio quello che fa per te. Un assistente virtuale che risolve i problemi e ti aiuta attivamente con le tue richieste. Ti basta parlare al televisore e il chatbot analizzerà le tue richieste rispondendoti di conseguenza.

*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.

*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.

Il telecomando puntatore AI davanti allo schermo di un TV LG. Sullo schermo compare un saluto personalizzato dall’intelligenza artificiale LG con apposite parole chiave basate sulla cronologia di ricerca e visione dell’utente. Sul telecomando sono presenti un’icona e un’etichetta che indicano che la funzionalità AI Concierge è facilmente accessibile premendo brevemente il pulsante AI.

AI Concierge

Vuoi un suggerimento su cosa cercare? Premi il tasto AI sul telecomando e l’AI Concierge ti darà delle parole chiave più usate e consigli personalizzati basati su ciò che hai visto e cercato.

*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.

*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.

AI Picture Wizard

Gli algoritmi evoluti ti aiutano a impostare il TV. Scegli le immagini che ti piacciono e l'AI Picture Wizard regolerà la resa per adattarle ai tuoi gusti, scegliendo fra 1,6 miliardi di possibilità.

AI Sound Wizard

Ti basta scegliere l’audio che preferisci e l'Intelligenza Artificiale utilizzerà 40 milioni di parametri per creare un profilo sonoro personalizzato in base alle tue preferenze.

Il logo e il nome del programma webOS Re:New con accanto il badge CES Innovation Awards 2025 Honoree.

webOS Re:New Program - la smart TV si rinnova per 5 anni

La Smart TV webOS si aggiornerà nei prossimi 5 anni con nuove funzioni, tenendo al sicuro i tuoi dati e la tua privacy. Per questo ha ricevuto il CES Innovation Award per la sicurezza informatica.

*Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell'arco di cinque anni.

*I cinque anni si contano dall'anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto.

*Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato (ad esempio, webOS 25 arriverà nel 2026 sui modelli lanciati nel 2024).

*Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.

La Soundbar LG su uno sfondo nero rivela il suo design a partire dall'angolo sinistro, quindi si apre per mostrare l'intera soundbar. Viene visualizzato un TV LG QNED con Synergy Bracket. La Soundbar si trova sopra la staffa Synergy, preme contro il muro con lo schermo inferiore della TV visibile, mostrando un uomo che suona la chitarra.

La miglior soundbar che il tuo TV LG possa desiderare

Rendi l'esperienza ancora più appagante con una soundbar fatta appositamente per stupirti, sia nell'aspetto sia nel suono.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Lascia che i suoni ti circondino

Ci sono 3 immagini. La prima mostra una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La seconda mostra una soundbar e un TV LG in salotto mentre riproducono un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dalla TV, poiché il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso. La terza mostra una soundbar LG con tre diversi schermi TV sopra. Uno mostra un film, uno mostra un concerto e l'altro mostra un notiziario. Sotto la soundbar ci sono tre icone per mostrare ciascun genere.

*Immagini simulate

Completa l'esperienza del tuo TV LG

Design moderno

Fatti l'uno per l'altra

Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.

LG Soundbar and LG QNED TV against the wall with the QNED Matching Bracket in a grey and wooden living space in angled perspective, as LG QNED TV is displaying a man playing a guitar . LG Soundbar and LG QNED TV against a cream wall with the QNED Matching TV Bracket. The TV is playing a video of a woman singing in a recording studio. Below the TV, there is a modern geometric wooden stand. LG Soundbar and LG QNED TV on a wall with the QNED Matching TV Bracket in a cozy and dimly lit living space with children's toys. The TV is playing a video of a little boy playing the cello.

*Immagini a scopo illustrativo

**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente

Sullo schermo si vede un concerto. Il menu WOW Interface viene visualizzato in sovrapposizione e l'utente accede alle impostazioni della soundbar.

WOW Interface

La semplicità prima di tutto

Puoi selezionare il profilo audio della soundbar, la modalità e altro direttamente dal tuo TV, usando un solo telecomando.

 

Una soundbar e un TV LG in salotto mentre si vede un concerto. Onde bianche di goccioline che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar e si proiettano dal TV, mentre il subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

WOW Orchestra

TV e soundbar, insieme

La soundbar dà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il TV invece si concentrerà sugli alti.

 

 

 

*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.

**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.

***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato

****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.

*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.

Il suono ti persuade

Canale centrale up-firing

Dialoghi più udibili

Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.

Una soundbar e un TV LG in una stanza nera che riproducono uno spettacolo musicale. Goccioline bianche che rappresentano le onde sonore vengono sparate verso l'alto e in avanti dalla soundbar. Un subwoofer crea un effetto sonoro dal basso.

*Test interni LG.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Dolby Atmos

Il suono del cinema, a casa tua

Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!

Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Immagini al solo scopo illustrativo.

Audio spaziale su tre livelli

Uno strato virtuale che rende tutto più realistico

Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.

Una soundbar e un TV LG in un grande appartamento in città. Tre bande rosse appaiono una alla volta raffigurando gli strati virtuali che si uniscono per creare un'intera cupola sonora.

*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.

**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.

***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)

Stampa

Tutte le specifiche

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
Dismantling information(OLED55B56LA)
estensione
EU Energy label 2019(OLED55B56LA)
estensione
Product information sheet (OLED55B56LA)
estensione
GPSR Safety Information(OLED55B56LA)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
Stampa

Caratteristiche principali

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

3.1.1

Potenza

400 W

Speaker

7 EA

POTENZA

Consumi da spento - unità principale

0.5 W ↓

Consumi - unità principale

33 W

Consumi da spento - subwoofer

0.5 W ↓

Consumi - subwoofer

33 W

CONNETTIVITÀ

Ottico

1

Ingresso HDMI

1

Uscita HDMI

1

USB

1

Versione Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Predisposizione per diffusori posteriori

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Musica

Cinema

Gaming

Bass Blast / Bass Blast +

Clear Voice Pro

Sport

Standard

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

Dolby Digital

AAC

DTS Digital Surround

DTS:X

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

SUPPORTO HDMI

Pass-through

Pass-through 4K

HDR10

Dolby Vision

Audio Return Channel (ARC)

Audio Return Channel (e-ARC)

CEC (Simplink)

120Hz

VRR / ALLM

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

TV Sound Mode Share

Soundbar Mode Control

WOW Interface

ACCESSORI

Cavo HDMI

Staffe per installazione a muro

Telecomando

Garanzia

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

PESO

Unità principale

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

Peso con imballo

13,3 kg

CODICE EAN

Codice EAN

8806087977011

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(S70TY)
estensione
WEB INFO(S70TY)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

