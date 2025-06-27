We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Offerta Kit Esclusivo: TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K + Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos
Funzionalità principali
- [TV] Nero perfetto: i pixel autoilluminanti regalano neri profondi per un contrasto straordinario e immagini più dettagliate e profonde
- [TV] AI Picture Pro: migliora la qualità delle immagini fotogramma per fotogramma grazie all'Intelligenza Artificiale
- [TV] Il cinema a casa tua: col Dolby Atmos e Dolby Vision i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti
- [Soundbar] WOW Orchestra: il tuo TV LG e la soundbar suonano insieme, amplificando l'esperienza sonora
- [Soundbar] Perfetta per il gaming: collega la tua console alla soundbar e goditi i videogiochi fino a 120fps con supporto di VRR e ALLM
- [Soundbar] Effetto cinema: grazie al subwoofer wireless e ai 400W distribuiti su 3.1.1 canali, ti sentirai come in una sala cinema
*Fonte: Omdia. Basato sul venduto tra il 2013 e il 2024.
α8 AI Gen2: il processore intelligente e veloce che integra un decennio di innovazioni
L'Intelligenza Artificiale del processore riconosce il genere dei contenuti e ottimizza automaticamente la qualità dell’immagine, per offrirti una maggiore profondità e dettagli più accurati.
*Incremento di prestazioni misurate secondo le specifiche tecniche interne rispetto al processore α7 AI Gen8.
Da 12 anni ti diamo il nero perfetto. In qualunque condizione.
Il nero perfetto è verificato da UL e offre livelli di nero reali per migliorare la luminosità e il contrasto percepiti, sia in ambienti luminosi sia in quelli bui.
*Test per il nero perfetto effettuati da UL secondo gli standard IDMS 11.5 per la riflessione della luce.
*Le prestazioni effettive possono variare a seconda dell’illuminazione ambientale e dell’ambiente di visione.
Colori perfetti
I nostri TV OLED sono certificati 100% Volume colore e 100% Fedeltà colore. Perché ci piace darti immagini vivaci ma realistiche in ambienti bui ma anche ben illuminati.
*100% Fedeltà colori e 100% Volume colore nella gamma DCI-P3 sono relativi a tutti i modelli TV OLED del 2025.
*Lo schermo LG OLED è verificato da UL per i colori perfetti misurati secondo gli standard IDMS 11.5 di riflessione della luce.
*Il volume della gamma cromatica (CGV) è equivalente o supera il CGV dello spazio colore DCI-P3, secondo la verifica indipendente di Intertek.
*Il pannello LG OLED è certificato da Intertek per la fedeltà del colore al 100%, misurata secondo lo standard CIE DE2000 con 125 modelli di colore.
Con AI Picture Pro ogni fotogramma prende vita
L'Intelligenza Artificiale profondamente integrata nel processore analizza ogni fotogramma per migliorarne risoluzione, luminosità, profondità e nitidezza.
*AI Picture Pro sfrutta le tecnologie AI Super Upscaling e OLED Dynamic Tone Mapping. AI Picture Pro non funziona sui servizi OTT con contenuti protetti da copyright.
*La qualità dell’immagine ottenuta dall'AI Super Upscaling può variare in base alla risoluzione del video sorgente.
La nuova generazione dei TV LG con AI
Il Telecomando puntatore con AI completa l’AI Experience
Il tuo TV non è mai stato così semplice da usare grazie al Telecomando puntatore con AI: lo impugni come una bacchetta magica, lo usi come un mouse! Grazie al sensore di movimento e alla rotella potrai navigare fra i contenuti e le app semplicemente muovendo il polso. E puoi anche usare la tua voce per chiedere informazioni al TV, cercare contenuti e molto altro ancora.
*Il design, la disponibilità e le funzioni del Telecomando puntatore con AI possono variare a seconda della regione e alla lingua supportata, anche per lo stesso modello. Il modello disponibile per il mercato italiano include sempre i tasti numerici.
*Per usare alcune funzioni è necessaria una connessione internet.
*Immagini al solo scopo illustrativo. I contenuti e i menu potrebbero variare rispetto alla reale interfaccia del TV.
*Il Voice ID è disponibile per le app che supportano l'account Voice ID.
*Per il funzionamento del Voice ID è necessario memorizzare la propria impronta vocale sul profilo del TV.
*La ricerca con AI è disponibile sui TV OLED, QNED, NanoCell e UHD lanciati dal 2024 in poi.
*Gli Stati Uniti e la Corea utilizzano il modello LLM, mentre nelle altre nazioni (compresa l'Italia) viene utilizzato il linguaggio naturale NLP.
*È necessaria una connessione a Internet
*L'AI Chatbot necessita della connessione a internet.
*L’AI Chatbot può essere collegato al servizio clienti e ai contatti.
*I menu e le applicazioni supportate possono variare a seconda del Paese e potrebbero essere diversi dal prodotto reale.
*I consigli sulle parole chiave variano in base all’app e all’orario.
*Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell'arco di cinque anni.
*I cinque anni si contano dall'anno in cui il prodotto è stato immesso sul mercato globale per la prima volta e non dalla data di acquisto del prodotto.
*Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato (ad esempio, webOS 25 arriverà nel 2026 sui modelli lanciati nel 2024).
*Gli aggiornamenti potrebbero introdurre modifiche a funzionalità esistenti. Alcuni aggiornamenti di funzionalità, applicazioni e servizi possono variare in base al modello.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
Lascia che i suoni ti circondino
*Immagini simulate
Completa l'esperienza del tuo TV LG
Fatti l'uno per l'altra
Abbiamo disegnato la soundbar in modo che viva in armonia con il design del tuo TV LG, rendendo il tuo ambiente più moderno.
*Immagini a scopo illustrativo
**Le staffe per la soundbar sono vendute separatamente
*Immagini sullo schermo simulate. L'interfaccia e le funzionalità di WOW Interface mostrate nell'immagine sono a scopo indicativo e potrebbero variare in base alla soundbar.
**L'utilizzo del telecomando del TV LG è limitato solo ad alcune funzionalità.
***WOW Interface è compatibile con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANOCELL 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. La compatibilità con i TV FullHD della serie 63 dipende dall'anno di immissione sul mercato
****WOW Orchestra è compatibili con le seguenti serie di TV: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. La serie QNED 80 è limitata ai modelli 2022 e 2023.
*****Queste funzionalità potrebbero attivarsi in seguito all'aggiornamento software della soundbar. Per l'aggiornamento è necessaria una connessione di rete e l'app LG Soundbar sullo smartphone.
Il suono ti persuade
Dialoghi più udibili
Oltre che frontalmente, la soundbar emette i suoni dedicati al canale centrale anche verso l'alto. In questo modo i dialoghi arriveranno alle tue orecchie in maniera più diretta, senza ritardi né disturbi.
*Test interni LG.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Dolby Atmos
Il suono del cinema, a casa tua
Proprio come al cinema, l'audio Dolby Atmos ti stupisce per la sua spazialità, nitidezza e realismo. E con un TV LG con Dolby Vision i tuoi contenuti saranno ancora più coinvolgenti!
Un film viene riprodotto su un TV OLED LG e su una soundbar LG in un moderno appartamento di città con vista laterale. Perline bianche raffiguranti onde sonore si proiettano verso l'alto e verso il basso dalla soundbar e dalla TV, creando una cupola sonora nello spazio. Logo Dolby Atmos Logo DTS X
*Dolby e Dolby Vision sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Il simbolo della doppia D è un marchio di Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**Immagini al solo scopo illustrativo.
Uno strato virtuale che rende tutto più realistico
Elabora il suono e ricrea uno strato sonoro aggiuntivo per darti un'esperienza più coinvolgente e ricca di sfumature.
*Il "Triple Level Spatial Sound" è disponibile nella modalità audio CINEMA e AI Sound Pro della soundbar.
**Lo strato intermedio viene creato utilizzando gli speaker della soundbar. Il suono dei diffusori frontali e di quelli up-firing viene sintetizzato per creare un campo sonoro addizionale.
***Per creare il campo sonoro posteriore sono necessarie le casse satellite (vendute separatamente)
-
TV 55 pollici LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025
-
Soundbar S70TY I 400W su 3.1.1 canali I Dolby Atmos, DTS:X, Speaker centrale up-firing, WOW Interface, HDMI 4K 120Hz
Tutte le specifiche
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
