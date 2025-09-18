About Cookies on This Site

Elegante soggiorno in un attico. Dalla finestra è visibile uno splendido paesaggio urbano. Un uomo è seduto sul divano e guarda i contenuti della TV sulla parete.

Qual è il TV più adatto al tuo stile di vita?

Qualunque sia il tuo stile di vita, c'è un TV LG pensato proprio per te. Che tu sia alla ricerca di contenuti di alta qualità come cinema, sport e videogiochi o che desideri il perfetto elemento di design, scopri il TV LG adatto a te.

Quali sono gli aspetti più importanti per un TV da gaming?

Un ritardo nel video oppure immagini che vanno a scatti non sono certo divertenti quando giochi. Per le avventure e le battaglie più emozionanti, la fluidità del movimento è fondamentale. Un refresh rate dello schermo elevato e la tecnologia VRR sono essenziali per un’esperienza di gioco fluida.

Cos’è il refresh rate?

Il refresh rate (in italiano "frequenza di aggiornamento") è il numero di volte al secondo in cui lo schermo si aggiorna con una nuova immagine. Misurata in Hz (Hertz), questa metrica è un indicatore di quanto possano essere fluide le prestazioni del tuo schermo. Una frequenza di aggiornamento di 120Hz significa che lo schermo si aggiorna 120 volte al secondo. Maggiore è la frequenza di aggiornamento, più fluido è il movimento, cosa particolarmente evidente quando si gioca a videogiochi frenetici o si guardano contenuti ad alta velocità.⁴

Confronto affiancato di un gioco di corse automobilistiche e differenza nella frequenza di aggiornamento. Da un lato, la frequenza di aggiornamento è inferiore, con conseguente maggiore sfocatura. Dall’altro, la frequenza di aggiornamento è elevata, mostrando l’auto completamente a fuoco.

Cos’è il VRR?

Il VRR - ovvero Variable Refresh Rate, che in italiano sarebbe Frequenza di aggiornamento variabile - è una tecnologia che sincronizza la frequenza di aggiornamento dei giochi con quella del tuo schermo in tempo reale. Se le frequenze di aggiornamento non sono sincronizzate, infatti, possono verificarsi problemi di tearing dello schermo e di riproduzione video a scatti. I formati più popolari sono VRR, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Per i gamer, si tratta di una caratteristica indispensabile per un gameplay fluido e coinvolgente.⁵

Mani che tengono un controller di gioco davanti a una TV con un gioco di corse automobilistiche sullo schermo. È visibile il logo VRR (variable refresh rate).

Perché i TV LG sono adatti al gaming?

I TV LG sono ideali per il gaming, perché hanno un refresh rate fino a 165Hz, a garanzia di un gameplay fluidissimo. Inoltre, il nostro Game Portal trasforma il tua TV in un centro per il gaming in streaming e i nostri schermi più grandi offrono un’esperienza più coinvolgente. Inoltre, con un TV True Wireless puoi collegare comodamente tutti i tuoi dispositivi alla Zero Connect Box, creando una configurazione di gioco wireless ad altissime prestazioni, con un input lag bassissimo e compatibile con Nvidia G-Sync e certificato AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Refresh rate fino a 165Hz

Vivi i tuoi videogame al massimo grazie alla compatibilità G-Sync con VRR a 165Hz, al tempo di risposta dei pixel di 0,1 ms, all'AMD FreeSync Premium e all certificazione ClearMR 10000. Anche giocando in modalità wireless potrai goderti un gioco senza ritardi fino a 144Hz e senza sfocature.² ³ ⁵ ⁶

Un gioco di corse di auto dall’aspetto vivido, perfettamente a fuoco e senza fastidiose sfocature. Sono visibili il logo Nvidia G-Sync e quello 165Hz. Nell parte inferiore sono presenti anche altre certificazioni di gioco, a dimostrazione delle ottime prestazioni di gioco della LG TV.

Gaming wireless con un ritardo delle immagini estremamente basso fino a 144Hz in 4K.

Scopri il piacere del gaming wireless ad alte prestazioni sul TV LG True Wireless compatibile Nvidia G-Sync e certificato AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

TV LG OLED M5 con un gioco in esecuzione sullo schermo che mostra un gameplay fluido e senza interruzioni. La Zero Connect Box si vede, ma si fonde bene con lo spazio. Si vedono il logo Nvidia G-Sync e quello AMD FreeSync Premium. Sono visibile le certificazioni gaming.

La configurazione pulita dei tuoi sogni per il gaming wireless

Sperimenta una maggiore libertà con una configurazione gaming wireless. Goditi un ambiente ordinato e una maggiore flessibilità nel dare stile al tuo spazio.⁹

Sala giochi con sistema di gioco wireless. La TV LG True Wireless è montata a parete con un gioco ad alta risoluzione sullo schermo. Sono visibili anche il PC, la sedia da gaming, giocattoli e luci al neon d’atmosfera. Si vedono i loghi Nvidia G-Sync e 144Hz.

Il Gaming Portal trasforma il tuo TV in un hub di gaming all’avanguardia

Gioca a centinaia di giochi direttamente sul tuo TV LG, grazie alle app Xbox, GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut e Boosteroid! Goditi un’ampia varietà di esperienze di gioco: dai titoli tripla-A che ti lasciano a bocca aperta ai giochi casual a cui puoi giocare direttamente con il telecomando.⁷

Schermata iniziale del Game Portal. Il cursore si muove e fa clic per mostrare molti titoli di gioco popolari, con la funzione aggiuntiva di poter selezionare i giochi in base al tipo di controller a disposizione, sia esso un gamepad o un telecomando.

Gioca su schermi più grandi, goditi giochi più coinvolgenti.

Schermi più grandi per un più grandi divertimento. Scopri i nostri TV ultragrandi e porta la tua esperienza di gioco a un livello più alto.²

Salotto con un’enorme TV Ultra Big di LG montata a parete. Sullo schermo è presente un gioco di corse di auto. Grazie alle dimensioni dello schermo, il contenuto risulta molto più coinvolgente.

Scopri i TV per il gaming e trova quello perfetto per te.

Confronta facilmente le caratteristiche per scegliere il TV più adatto a te.¹ ³

Table Caption
CaratteristicheOLED M5OLED G5OLED C5QNED85/86/87
Immagine del prodotto LG OLED M5
OLED M5 (Migliore TV Wireless per gaming)
Immagine del prodotto LG OLED G5
OLED G5
Immagine del prodotto LG OLED C5
OLED C5
Immagine del prodotto LG QNED85
QNED85/86/87
True WirelessTrue Wireless ---
SchermoLG SIGNATURE OLED (97 pollici) LG OLED evo (83, 77, 65”)LG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensioneFino a 97” (97, 83, 77, 65”)Fino a 97” (97, 83, 77, 65, 55, 48”)Fino a 83” (83, 77, 65, 55, 48, 42”)Fino a 100” (100, 86, 75, 65, 55'')
Frequenze di aggiornamento120Hz120Hz120Hz120Hz
G-Sync Compatible (Nvidia)-
FreeSync Compatible (AMD)
VRR (Frequenza di aggiornamento variabile)Fino a 144HzFino a 165HzFino a 144HzFino a 144Hz
Caratteristiche HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MotionClearMR 9000ClearMR 10000ClearMR 9000-
GamingGaming Portal, Game Dashboard e Optimizer Gaming Portal, Game Dashboard e OptimizerGaming Portal, Game Dashboard e OptimizerGaming Portal, Game Dashboard e Optimizer
¹Le caratteristiche possono variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo. Per le specifiche dettagliate, consultare la pagina di ciascun prodotto.

 

²Immagini dello schermo simulate.

 

³Il supporto per alcune funzionalità potrebbe variare in base alla regione e al paese.

 

⁴L’LG OLED G5 da 83/77/65/55 pollici funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 165Hz, e funziona fino a 144Hz con ingressi Dolby Vision. 

 

⁵L’HGiG è un gruppo di aziende volontarie nel settore dei videogiochi e dei display televisivi, che si riunisce per specificare e rendere disponibili al pubblico le linee guida per migliorare le esperienze di gioco dei consumatori in HDR. Il supporto per HGiG può variare in base al Paese.

 

⁶Il VRR varia da 60Hz a 165Hz ed è una specifica certificata HDMI 2.1. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle impostazioni, della connessione di rete e dell’ambiente di utilizzo.

 

⁷Il supporto per il Portale di gioco può variare a seconda del Paese. 

  Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Portale di gioco può variare a seconda del Paese. 

  Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.

 

⁸ClearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di sfocatura del movimento del display. 

  Il supporto per questa funzionalità può variare in base al modello. ClearMR 10000: Certificato per LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pollici). 

  ClearMR 9000: Certificato per LG OLED M5 (83, 77, 65”), LG OLED G5 (48”), LG OLED C5.

 

⁹4K a 144Hz si applica al modello LG OLED M5 da 83/77/65 pollici. 144Hz funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 144Hz.

  LG OLED M5 da 97 pollici supporta 120Hz. 

  144Hz è la frequenza di aggiornamento massima basata sulla frequenza di aggiornamento variabile (VRR). 

  L’LG OLED TV wireless si riferisce alla connettività tra la Zero Connect Box e lo schermo.

  La collocazione della Zero Connect Box in un mobile può provocare interferenze di segnale a seconda del materiale e dello spessore del mobile. 

  Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del televisore. 

  I dispositivi devono essere collegati tramite cavo alla Zero Connect Box. 

  È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV che alla Zero Connect Box.

  True Wireless si basa sulla convalida di NVIDIA G-Sync compatible per ridurre l’effetto stuttering, il ritardo delle immagini e l’effetto sfarfallio.

 

¹⁰Convalida di Nvidia G-Sync e AMD FreeSync basata su basso ritardo delle immagini, la riduzione dell'effetto stuttering e prestazioni prive di sfarfallio.