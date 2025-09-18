¹Le caratteristiche possono variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo. Per le specifiche dettagliate, consultare la pagina di ciascun prodotto.
²Immagini dello schermo simulate.
³Il supporto per alcune funzionalità potrebbe variare in base alla regione e al paese.
⁴L’LG OLED G5 da 83/77/65/55 pollici funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 165Hz, e funziona fino a 144Hz con ingressi Dolby Vision.
⁵L’HGiG è un gruppo di aziende volontarie nel settore dei videogiochi e dei display televisivi, che si riunisce per specificare e rendere disponibili al pubblico le linee guida per migliorare le esperienze di gioco dei consumatori in HDR. Il supporto per HGiG può variare in base al Paese.
⁶Il VRR varia da 60Hz a 165Hz ed è una specifica certificata HDMI 2.1. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle impostazioni, della connessione di rete e dell’ambiente di utilizzo.
⁷Il supporto per il Portale di gioco può variare a seconda del Paese.
Il supporto per i servizi di cloud gaming e i giochi all’interno del Portale di gioco può variare a seconda del Paese.
Alcuni servizi di gioco possono richiedere un abbonamento e un gamepad.
⁸ClearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di sfocatura del movimento del display.
Il supporto per questa funzionalità può variare in base al modello. ClearMR 10000: Certificato per LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pollici).
ClearMR 9000: Certificato per LG OLED M5 (83, 77, 65”), LG OLED G5 (48”), LG OLED C5.
⁹4K a 144Hz si applica al modello LG OLED M5 da 83/77/65 pollici. 144Hz funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 144Hz.
LG OLED M5 da 97 pollici supporta 120Hz.
144Hz è la frequenza di aggiornamento massima basata sulla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).
L’LG OLED TV wireless si riferisce alla connettività tra la Zero Connect Box e lo schermo.
La collocazione della Zero Connect Box in un mobile può provocare interferenze di segnale a seconda del materiale e dello spessore del mobile.
Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del televisore.
I dispositivi devono essere collegati tramite cavo alla Zero Connect Box.
È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV che alla Zero Connect Box.
True Wireless si basa sulla convalida di NVIDIA G-Sync compatible per ridurre l’effetto stuttering, il ritardo delle immagini e l’effetto sfarfallio.
¹⁰Convalida di Nvidia G-Sync e AMD FreeSync basata su basso ritardo delle immagini, la riduzione dell'effetto stuttering e prestazioni prive di sfarfallio.