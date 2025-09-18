Il VRR - ovvero Variable Refresh Rate, che in italiano sarebbe Frequenza di aggiornamento variabile - è una tecnologia che sincronizza la frequenza di aggiornamento dei giochi con quella del tuo schermo in tempo reale. Se le frequenze di aggiornamento non sono sincronizzate, infatti, possono verificarsi problemi di tearing dello schermo e di riproduzione video a scatti. I formati più popolari sono VRR, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Per i gamer, si tratta di una caratteristica indispensabile per un gameplay fluido e coinvolgente.⁵