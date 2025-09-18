About Cookies on This Site

Elegante soggiorno in un attico. Dalla finestra è visibile uno splendido paesaggio urbano. Un uomo è seduto sul divano e guarda i contenuti della TV sulla parete.

Qual è il TV più adatto al tuo stile di vita?

Qualunque sia il tuo stile di vita, c'è un TV LG pensato proprio per te. Che tu sia alla ricerca di contenuti di alta qualità come cinema, sport e videogiochi o che desideri il perfetto elemento di design, scopri il TV LG adatto a te.

Perché i TV LG sono la scelta perfetta per te che ami il design?

È semploice: i nostri TV sono molto più di semplici schermi per guardare film, eventi sportivi o per giocare. I TV LG sono veri e propri elementi di design creati per arredare il tuo ambiente. Ma non è finita, perché con oltre oltre 4.000 contenuti e altre funzioni intelligenti per la personalizzazione, danno voce al tuo stile di vita.

Pensati per te che desideri progettare il tuo spazio assecondando i tuoi gusti.

Organizza, mostra ed esprimi il tuo gusto con LG Gallery+. Scegli il tipo di contenuto da visualizzare sul tuo TV e aggiungi un tocco davvero personale a qualsiasi spazio.

LG OLED evo AI G5
Interno di una casa sofisticata. Sono esposte numerose opere d’arte diverse. Sulla parete centrale è appeso una LG TV con immagini di opere d’arte famose sullo schermo. Il televisore sembra un quadro da museo.

Personalizza il tuo spazio come lo vuoi tu, con oltre 4.000 contenuti.

Sfoglia una vasta libreria di contenuti da sfoggiare sullo schermo: opere d'arte, illustrazioni tratte dai videogiochi, paesaggi e altro ancora. Hai a disposizione tantissime immagini, tutte organizzate in un unico posto.⁸ ⁹

LG TV montata a parete con una varietà di contenuti che scorrono sullo schermo, dall’arte classica all’arte moderna, dal 3D a molto altro. Il badge gratuito nell’angolo indica contenuti gratuiti per un mese.

Personalizza la tua galleria in mille modi diversi.

Dai un tocco personale alla tua casa con opere d'arte, della musica e altro ancora, creando una galleria che ti rappresenti davvero.

Sincronizza la musica e le immagini con il tuo stato d’animo

Abbina la musica di sottofondo alle immagini per creare l’atmosfera che preferisci. Scegli tra brani musicali predefiniti o collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per riprodurre i tuoi brani preferiti.

Guida dettagliata su come configurare una LG TV per riprodurre musica d’atmosfera sincronizzata con le immagini.
Dalla schermata iniziale di una LG TV viene mostrato il processo di impostazione delle preferenze per ottenere contenuti curati automaticamente. Dalla scelta tra diversi tipi di contenuti all'impostazione del profilo personalizzato.

Dalla schermata iniziale di una LG TV viene mostrato il processo di impostazione delle preferenze per ottenere contenuti curati automaticamente. Dalla scelta tra diversi tipi di contenuti all’impostazione del profilo personalizzato.

Dicci i tuoi gusti e sceglieremo contenuti curati apposta per te

Ti basta rispondere a un semplice questionario e il TV ti proporrà opere d’arte in linea con le tue preferenze.¹⁰

Una LG TV montata a parete con un cellulare in primo piano. Viene mostrato il processo di configurazione di Google Foto sulla LG TV.

Una LG TV montata a parete con un cellulare in primo piano. Viene mostrato il processo di configurazione di Google Foto sulla LG TV.

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.¹¹

Il pannello informativo viene visualizzato su una LG TV montata a parete. Sono mostrate diverse funzionalità, tra cui aggiornamenti meteo, Sports Alert, programmazione TV, Home Hub e Google Calendar.

Dalla schermata iniziale di una LG TV viene mostrato il processo di impostazione delle preferenze per ottenere contenuti curati automaticamente. Dalla scelta tra diversi tipi di contenuti all’impostazione del profilo personalizzato.

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.¹²

Per te, che vuoi un arredamento avveniristico.

Ci sono cose che lasciano a bocca aperta. Come il design esclusivo del primo TV trasparente e completamente wireless al mondo. Guarda le immagini TV fondersi con la realtà per un’esperienza visiva surreale e senza precedenti.³

LG OLED T4 in un attico. Le finestre si affacciano sullo skyline della città e sull’oceano. LG OLED T4 è in modalità trasparente e mostra l’immagine di uno yacht. Grazie alla posizione del TV e alla trasparenza dello schermo, lo yacht sembra galleggiare sull’oceano esterno.

Per te, che cerchi l'eleganza minimalista.

Se ogni cavo dietro al TV è un bel grattacapo, allora non ti resta che eliminarli. Il nostro TV wireless 4K a 144Hz ti permette di avere un'installazione pulita e ordinata, perché dovrai collegare solo il cavo di alimentazione. Tutti i dispositivi saranno infatti collegati al Box Zero Connect, che trasmetterà i segnali senza perdite di qualità tramite una tecnologia wireless sviluppata appositamente.⁴

LG OLED evo AI M5
TV LG OLED M5 montato a parete e LG Soundbar nel salotto di un appartamento moderno. Zero Connect Box nascosto sotto un tavolino.

Dove vuoi

Da oggi puoi davvero posizionare il TV dove preferisci, integrandolo ancor meglio con il tuo arredamento.⁵

Senza cavi

Metti ordine nel tuo salotto con un TV ancora più elegante. L'unico cavo che ti serve per lo schermo è quello dell'alimentazione.

Zero problemi

Liberati dai vincoli imposti dai cavi dell'antenna, del set-top box o della console per giocare. Tutte le connessioni sono dietro al box Zero Connect, in modo da poterlo disporre come preferisci.

Per te, che cerchi un look elegante e senza fronzoli.

Ecco un TV che si appende alla parete come fosse un quadro, grazie alla speciale staffa Zero-gap inclusa e al design senza soluzione di continuità.⁶

LG OLED evo AI G5
Salotto con una TV LG OLED G5 e una LG Soundbar viste di lato. Questa angolazione mette in risalto il design One Wall e il modo in cui le cornici e il design si adattano perfettamente alla parete.

Per te, che vuoi uno schermo ovunque, anche dove normalmente non c'è.

Hai già un tablet e uno smartphone, ma lo schermo è troppo piccolo. Ecco quindi LG StanbyME, lo schermo wireless super-portatile che puoi portare sempre con te. Per davvero.⁷

Schermi LG Lifestyle
Una donna nella sua spaziosa casa fa yoga. Accanto a lei c’è la TV LG StanbyME su un supporto. È orientato verticalmente e riproduce il video didattico di yoga che la donna sta seguendo.

Scopri i migliori TV per gli appassionati di design come te.

Confronta facilmente le caratteristiche per scegliere il TV più adatto a te.¹ ²

Table Caption
CaratteristicheOLED T4OLED M5OLED G5
Immagine del prodotto LG OLED T4
OLED T4
Immagine del prodotto LG OLED M5
OLED M5
Immagine del prodotto LG OLED G5
OLED G5
SchermoLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 pollici) LG OLED evo (83, 77, 65”)LG OLED evo
True WirelessTrue Wireless True Wireless -
DesignIl primo TV OLED trasparente al mondoDesign a una pareteDesign One Wall (97, 83, 77, 65, 55”)
Dimensione77 polliciFino a 97” (97, 83, 77, 65”)Fino a 97” (97, 83, 77, 65, 55, 48”)
ProcessoreProcessore alpha 11 AI Gen2Processore alpha 11 AI Gen2Processore alpha 11 AI Gen2
Scopri di più

¹Le caratteristiche possono variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo. Per le specifiche dettagliate, consultare la pagina di ciascun prodotto.

 

²Il supporto per alcune funzionalità potrebbe variare in base alla regione e al paese.

 

³Il primo TV trasparente al mondo rispetto ai televisori tradizionali che hanno un sintonizzatore per la trasmissione. 

  La trasparenza del prodotto determinata dai test interni è del 43%, ma può variare a seconda dell’ambiente e delle condizioni di utilizzo effettive.

 

⁴4K a 144Hz si applica al modello LG OLED M5 da 83/77/65 pollici. 144Hz funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 144Hz.

  LG OLED M5 da 97 pollici supporta 120Hz. 

  144Hz è la frequenza di aggiornamento massima basata sulla frequenza di aggiornamento variabile (VRR). 

  L’LG OLED TV wireless si riferisce alla connettività tra la Zero Connect Box e lo schermo.

  La collocazione della Zero Connect Box in un mobile può provocare interferenze di segnale a seconda del materiale e dello spessore del mobile. 

  Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del televisore. 

  I dispositivi devono essere collegati tramite cavo alla Zero Connect Box. 

  È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV che alla Zero Connect Box.

  True Wireless si basa sulla convalida di NVIDIA G-Sync compatible per ridurre l’effetto stuttering, il ritardo delle immagini e l’effetto sfarfallio.

 

⁵L’immagine mostrata in Location-Free è una TV Signature OLED M5 di LG:

 

⁶Le dimensioni della cornice variano in base alla serie e alle dimensioni. 

  LG OLED G5 da 97/83/77/65/55 pollici caratterizzata dal design One Wall. 

  I 48 pollici della LG OLED G5 presentano un design ultrasottile.

  A seconda dell’ambiente di installazione, potrebbe esserci un leggero spazio tra il televisore e il muro. I requisiti di installazione variano. Consulta la guida all’installazione per i dettagli.

 

⁷Viene mostrata una scena simulata. 

  La schermata del prodotto mostra un’immagine simulata che potrebbe differire dal prodotto reale.

  La batteria integrata supporta fino a 3 ore di utilizzo wireless (3 ore in base all’utilizzo in modalità standard ma l’utilizzo della batteria può variare a seconda delle condizioni di utilizzo). 

  StanbyME supporta solo i contenuti Wi-Fi, quindi dev’essere collegata a una rete wireless. 

  La schermata del prodotto mostra un’immagine simulata che potrebbe differire dal prodotto reale. 

  La modalità schermo verticale potrebbe funzionare in modo diverso a seconda dell’app utilizzata. 

  Il prodotto non è impermeabile. 

  La schermata iniziale e le applicazioni supportate possono variare in base al Paese e potrebbero cambiare senza preavviso.