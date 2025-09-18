About Cookies on This Site

Elegante soggiorno in un attico. Dalla finestra è visibile uno splendido paesaggio urbano. Un uomo è seduto sul divano e guarda i contenuti della TV sulla parete.

Qual è il TV più adatto al tuo stile di vita?

Qualunque sia il tuo stile di vita, c'è un TV LG pensato proprio per te. Che tu sia alla ricerca di contenuti di alta qualità come cinema, sport e videogiochi o che desideri il perfetto elemento di design, scopri il TV LG adatto a te.

Cosa rende un TV ideale per guardare i film?

Scene pirotecniche, momenti di grande tensione ed emozioni intense catturate in primi piani: sono dettagli che non possono sfuggire quando guardi un film. Per un’immersione totale, ogni elemento deve essere riprodotto con la massima precisione. La tecnologia HDR rende tutto questo possibile consentendo una maggiore profondità del colore e un controllo raffinato del contrasto.¹

Cos’è l’HDR?

L’HDR (High Dynamic Range) è uno standard tecnologico che consente una gamma più ampia di contrasto ed espressione del colore. I contenuti in HDR li riconosci subito, perché ti danno immagini più luminose e vivaci. Il Dolby Vision™ è considerato lo standard HDR più elevato, in grado di esprimere oltre 68 miliardi di colori con una luminosità massima di 10.000 nit. I suoi metadati dinamici forniscono inoltre colori e luminosità ottimizzati per ogni scena, per un’esperienza visiva di livello cinematografico.

Scena di un astronauta che fugge da un’esplosione, che si divide a metà. Da un lato, l’etichetta SDR con colori e contrasto spenti. Dall’altro, l’etichetta HDR con colori nitidi e vividi.

Perché è importante un TV con Dolby Vision™?

Solo se hai un TV con Dolby Vision™ puoi goderti contenuti masterizzati in Dolby Vision™ da Netflix, Apple TV e altri ancora. Dolby Vision™ dispone di una gamma di 68 miliardi di colori che previene la formazione di bande di colore e consente un controllo più preciso della luminosità e dell’espressione del colore. Non per niente Dolby è leader nell'ambito cinematografico e un TV con questa tecnologia garantisce un'esperienza perfino superiore a quella della sala.¹ ²

Salotto con una LG TV montata a parete. Sulla TV c’è un film, i colori, la chiarezza e il contrasto sono incredibili. È visibile anche il logo Dolby Vision.

Perché i TV LG sono perfetti per guardare i film? 

Il Dolby Vision™ dà vita ai film nel tuo home cinema. Il FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale rispetta l'intento originale del regista dandoti una visione autentica. Il Dolby Atmos ti offre un suono surround che ti fa sentire al centro dell’azione. E con i TV LG True Wireless puoi finalmente creare il tuo cinema wireless da sogno e goderti la qualità visiva 4K a 144Hz senza compromessi, liberandoti dai fili che arrivano dietro allo schermo.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Con i TV LG True Wireless ti liberi dei cavi, non della qualità.

Se vuoi appendere il TV, sai bene quanto i cavi dell'home theater, del lettore Blu-Ray o del tuo set top box siano d'impiccio. Con i TV LG True Wireless l'unico cavo che arriva allo schermo e quello dell'alimentazione: tutti gli altri li colleghi al Box Zero Connect, che puoi posizionare fino a 10m di distanza. Così potrai creare la tua postazione cinema ideale, ordinata e senza distrazioni.⁷ ⁸

Soggiorno di lusso ed elegante in un appartamento di lusso. Una TV LG True Wireless e la Soundbar sono montate a parete. Viene riprodotto un film sullo schermo della TV. Non ci sono cavi in vista. La Zero Connect Box è nascosta sotto un tavolino.

Il primo TV True Wireless al mondo con la qualità delle immagini dell’LG OLED G5.

TV True Wireless con trasferimento video e audio 4K a 144Hz 

Prova la nitidezza visiva del 4K senza perdita di dettagli anche durante la visione in modalità wireless. La nostra tecnologia True Wireless con trasferimento audio e video 4K a 144Hz garantisce che non ci siano grossi compromessi sulla qualità visiva.⁷ ⁸

TV Wireless LG con LG Soundbar in un home cinema di qualità. Sullo schermo viene visualizzato un film.

I migliori registi scelgono LG OLED.

L’LG OLED soddisfa alcuni gli standard cinematografici più elevati. Scopri come i professionisti più affermati del settore apprezzano personalmente l’innovazione e la qualità dell’LG OLED.

Intervista al regista Sean Baker. La sua citazione è evidenziata. I neri sono ricchi. Nel complesso, l’immagine è semplicemente incredibile. Intervista alla direttrice della fotografia Natasha Braier. La sua citazione è evidenziata, Ciò è dovuto principalmente al fatto che solo LG OLED riproduce i colori che desidero con uno spettro più ampio. Intervista al direttore della fotografia Walter Volpatto. La sua citazione è evidenziata, Ciò consente di mantenere una riproduzione dettagliata dei colori e del contrasto, così come erano stati concepiti dal creatore.

Scopri i TV perfetti per guardare i film come si deve.

Confronta facilmente le caratteristiche per scegliere il TV più adatto a te.¹ ⁶

Table Caption
CaratteristicheOLED M5OLED G5OLED C5
Immagine del prodotto LG OLED M5
OLED M5 (Miglior TV Wireless per film)
Immagine del prodotto LG OLED G5
OLED G5
Immagine del prodotto LG OLED C5
OLED C5
True WirelessTrue Wireless --
SchermoLG SIGNATURE OLED (97 pollici) LG OLED evo (83, 77, 65”)LG OLED evoLG OLED evo
DimensioneFino a 97” (97, 83, 77, 65”)Fino a 97” (97, 83, 77, 65, 55, 48”)Fino a 83” (83, 77, 65, 55, 48, 42”)
ProcessoreProcessore alpha 11 AI Gen2Processore alpha 11 AI Gen2Processore alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65”)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55”)Brightness Booster (83, 77, 65, 55”)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
ColoreNero perfetto, colori perfetti, contrasto infinitoNero perfetto, colori perfetti, contrasto infinitoNero perfetto, colori perfetti, contrasto infinito
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (11.1.2 canali virtuali), AI Obhect Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 canali virtuali), AI Obhect Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 canali virtuali), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Scopri di piùScopri di più

Suggerimenti smart per scegliere il tuo TV

Qual è la dimensione del TV più adatta al tuo spazio? >

 

Qual è la miglior qualità dell’immagine TV? >

 

In che modo i TV con AI migliorano l'esperienza Smart TV? >

 

Scopri tutte le guide all’acquisto del TV >

¹Le caratteristiche possono variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo. Per le specifiche dettagliate, consultare la pagina di ciascun prodotto.

 

²Questo risultato non costituisce una garanzia di LGE e dei suoi prodotti. Per ulteriori dettagli, visita https://www.tomsguide.com/.

 

³Immagini dello schermo simulate.

 

⁴I modelli LG OLED supportano Dolby Vision™, HDR10 e HLG. I modelli LG QNED supportano HDR10 e HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE è un marchio registrato di UHD Alliance, Inc. 

 È supportato Ambient FILMMAKER MODE con Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE si avvia automaticamente su AppleTV+ e sull’app Amazon Prime video.

 

⁶Il supporto per alcune funzionalità potrebbe variare in base alla regione e al paese.

 

⁷4K a 144Hz si applica al modello LG OLED M5 da 83/77/65 pollici. 144Hz funziona solo con giochi o ingressi PC che supportano 144Hz.

  LG OLED M5 da 97 pollici supporta 120Hz. 

  144Hz è la frequenza di aggiornamento massima basata sulla frequenza di aggiornamento variabile (VRR). 

  L’LG OLED TV wireless si riferisce alla connettività tra la Zero Connect Box e lo schermo.

  La collocazione della Zero Connect Box in un mobile può provocare interferenze di segnale a seconda del materiale e dello spessore del mobile. 

  Zero Connect Box deve essere installata più in basso rispetto al ricevitore wireless del televisore. 

  I dispositivi devono essere collegati tramite cavo alla Zero Connect Box. 

  È necessario collegare il cavo di alimentazione sia allo schermo TV che alla Zero Connect Box. 

  True Wireless si basa sulla convalida di NVIDIA G-Sync compatible per ridurre l’effetto stuttering, il ritardo delle immagini e l’effetto sfarfallio.

 

Il primo al mondo in base ai televisori tradizionali dotati di sintonizzatore per la trasmissione.

   Visivamente perfetto in base ai risultati dei test interni con ISO/IEC 29170-2, con prestazioni effettive che dipendono dalle impostazioni, dalle condizioni ambientali e dall’utilizzo. 