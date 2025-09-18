Solo se hai un TV con Dolby Vision™ puoi goderti contenuti masterizzati in Dolby Vision™ da Netflix, Apple TV e altri ancora. Dolby Vision™ dispone di una gamma di 68 miliardi di colori che previene la formazione di bande di colore e consente un controllo più preciso della luminosità e dell’espressione del colore. Non per niente Dolby è leader nell'ambito cinematografico e un TV con questa tecnologia garantisce un'esperienza perfino superiore a quella della sala.¹ ²