Elegante soggiorno in un attico. Dalla finestra è visibile uno splendido paesaggio urbano. Un uomo è seduto sul divano e guarda i contenuti della TV sulla parete.

Qual è il TV più adatto al tuo stile di vita?

Qualunque sia il tuo stile di vita, c'è un TV LG pensato proprio per te. Che tu sia alla ricerca di contenuti di alta qualità come cinema, sport e videogiochi o che desideri il perfetto elemento di design, scopri il TV LG adatto a te.

Come puoi goderti al meglio un evento sportivo?

Lo sport è fatto di azioni intense, veloci, precise. Per questo hai bisogno di un TV che offra movimenti fluidi e senza sfocature. Meglio ancora se ha uno schermo grande che ti immerga completamente nell’azione e ti tenga aggiornato sulle tue squadre preferite e i risultati delle partite. Così non ti perderai mai nulla.

I nostri TV ti portano a bordo campo.

Confronto affiancato di un’immagine di una partita di baseball. Su un lato, con l’etichetta “convenzionale”, si nota una sfocatura attorno alla mazza da baseball del giocatore e alla palla. Sull’altro lato, con l’etichetta “LG OLED evo”, l’azione viene catturata perfettamente, senza sfocature dovute al movimento.

ClearMR certificato da VESA

I TV della gamma LG OLED evo hanno uno schermo certificato da VESA Certified ClearMR, il che garantisce che anche nelle scene più frenetiche le immagini immagine restano chiare e nitide, prive di sfocature.⁴

Immersione totale su grande scala

Non accontentarti di un TV grande. Scegline uno ultra-grande, di quelli che ti proiettano dentro la partita che stai guardando. Noi di LG ne abbiamo per tutti i gusti, fino a 100 pollici!

Una famiglia è riunita intorno a una TV ultragrande di LG mentre guardano una partita di calcio emozionante sul grande schermo.

Con un TV LG AI non ti perdi neanche un evento sportivo.

Sports Portal

L'app indispensabile per gli amanti dello sport. In un unico posto trovi le informazioni sulle squadre, sui campionati e i link agli highlights. Non trovi solo il calcio, con i mondiali e la Serie A, ma anche il basket, il golf e molto altro ancora!² ⁵

L’interfaccia utente della pagina dello Sports Portal mostra come un utente può registrare le proprie squadre e come i contenuti sono organizzati per essere più comodi per gli appassionati di sport.

Notifiche in tempo reale

Ti basta salvare le tue squadre preferite e tutte le volte che c'è una partita, riceverai una notifica in tempo reale, anche mentre stai guardando altro. Le notifiche arriveranno anche all'inizio della partita, quando viene segnato un punto e al termine della partita. Che vinca il migliore!

Massimizza il divertimento, usa il Multi View.

Il tuo TV LG è così grande che puoi vedere perfino 2 schermi in uno. Grazie al Multi View puoi guardare contenuti aggiuntivi tramite Google Cast e AirPlay: dividendo lo schermo in due potrai seguire due eventi simultaneamente!⁶

Persona in salotto con il telefono in mano. Sul telefono c’è un’icona di trasmissione che mostra che lo schermo del telefono viene riprodotto sullo schermo della TV. Sullo schermo c’è una partita di basket e a lato dello schermo riprodotto, si vedono le statistiche dei giocatori.

Scopri il TV migliore per guardare gli eventi sportivi.

Confronta facilmente le caratteristiche per scegliere il TV più adatto a te.¹ ³

Table Caption
CaratteristicheOLED G5 OLED C5 QNED85/86/87
Immagine del prodotto LG OLED G5
OLED G5
Immagine del prodotto LG OLED C5
OLED C5
Immagine del prodotto LG QNED85
QNED85/86/87
SchermoLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensioneFino a 97” (97, 83, 77, 65”)Fino a 83” (83, 77, 65”)Fino a 100” (100, 86, 75, 65, 55”)
MotionClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcessoreProcessore alpha 11 AI Gen2Processore alpha 9 AI Gen8Processore alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Operating System (OS)webOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, Notifiche sportivewebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, Notifiche sportivewebOS 25, webOS Re:new program, Sports Portal, Notifiche sportive
Scopri di piùScopri di più

¹Le caratteristiche possono variare in base al modello e alle dimensioni dello schermo. Per le specifiche dettagliate, consultare la pagina di ciascun prodotto.

 

²Immagini dello schermo simulate.

 

³Il supporto per alcune funzionalità potrebbe variare in base alla regione e al paese.

 

⁴ClearMR è un programma di certificazione ideato da VESA per valutare le prestazioni di sfocatura del movimento del display. 

  Il supporto per questa funzionalità può variare in base al modello. ClearMR 10000: Certificato per LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pollici). 

  ClearMR 9000: Certificato per LG OLED M5 (83, 77, 65”), LG OLED G5 (48”), LG OLED C5.

 

⁵I contenuti disponibili (inclusi i canali sportivi) e le app possono variare in base al campionato, al Paese e alla regione. Sono richiesti abbonamenti separati per ciascuna app sportiva e i relativi servizi.

 

⁶Le impostazioni dell’immagine e dell’audio su entrambi gli schermi sono le stesse. 

  Apple, il logo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. 

  Il supporto per AirPlay 2, HomeKit e Google Cast può variare in base alla regione e alla lingua.