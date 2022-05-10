LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСПЛЕЕВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ВЫСТАВКЕ ISE 2022



СЕУЛ, 10 мая 2022 года — LG Electronics (LG) представляет свои передовые технологии информационных дисплеев на выставке Integrated Systems Europe (ISE) 2022 в Барселоне, ожидая увеличения интереса к очному мероприятию после двухлетнего перерыва. На выставке ISE в этом году LG продвигает свою тематическую программу MoveDailyLifeForward («Совершенствование повседневной жизни»), который основан на слогане компании InnovationforaBetterLife («Инновации для лучшей жизни»). Начиная от прозрачных OLED, Micro LED и заканчивая полными продуктовыми линейками светодиодных дисплеев, LG представит свои новейшие бизнес-предложения, которые объединяют цифровые решения для информационных панелей с полезными прикладными инструментами, чтобы повысить уровень взаимодействия и еще на шаг приблизить полноценную жизнь без ограничений после пандемии.

Люди проводят все больше времени дома, и деятельность, обычно выполнявшаяся за его пределами, теперь осуществляется в комфортной домашней обстановке. Потребители переходят к работе онлайн (Work from Home, WFH), удаленному посещению занятий, визитам к врачу и увлекаются своими хобби в домашних условиях. В соответствии с этой тенденцией LG демонстрирует LG MAGNIT и LG One:Quick Flex, в которых богатый опыт компании в области коммерческих дисплеев используется для создания домашних мониторов нового поколения.

LG MAGNIT, который уже завоевал популярность в ряде коммерческих областей после своего дебюта в 2020 году, теперь предлагает переосмыслить домашний кинотеатр премиум-класса, обеспечивая новый уровень зрительских впечатлений, эстетически приятный дизайн и гигантский 136-дюймовый экран 4K UHD (3840 x 2160). Потрясающее качество изображения, создаваемое несколькими миллионами самоизлучающих светодиодных пикселей, позволяет зрителям наслаждаться любимыми фильмами, телепередачами, спортивными состязаниями и произведениями искусства в приватной обстановке своего дома. Чтобы просмотр контента стал еще проще и приятнее, через платформу LG webOS 6.0 smart TV доступно несколько популярных приложений для потокового вещания. Кроме того, в паре с флагманской домашней акустической системой Beolab 90 от Bang & Olufsen, LG MAGNIT обеспечивает еще более глубокие впечатления от домашнего кинотеатра.







One:Quick Flex – еще одно инновационное решение, преображающее домашние развлечения. Этот универсальный дисплей сочетает встроенный микрофон, камеру и динамики с 43-дюймовым экраном 4K UHD (3840 x 2160) и дополнительной подвижной подставкой. Благодаря несложной сенсорной настройке и удобной ОС Windows он подходит не только для WFH, но и для дистанционного обучения, видеоконференций, удаленного обучения и развлечений. Кроме того, более крупный 55-дюймовый One:Quick Works, сочетающий встроенные сенсорные возможности с интуитивно понятными инструментами для видеоконференций, пользуется популярностью в образовательной и корпоративной среде, поскольку его простой пользовательский интерфейс и дополнительные удобства позволяют нескольким пользователям мгновенно подключиться и погрузиться в работу или учебные задания.

Другой конец спектра – представительские офисы топ-менеджмента компаний, где прозрачные OLED дисплеи размещаются на стеклянных стенах для визуализации ярких футуристических изображений и полезных инструментов для проведения совещаний. Прозрачные OLED дисплеи также используются в транспортном секторе в качестве рекламных или информационных панелей. Они уже применяются в музеях, встречая посетителей на входе и дополняя объекты контекстными изображениями для более ярких впечатлений. Прозрачные сенсорные OLED дисплеи также завоевали популярность в качестве интерактивных мониторов.







Удостоенный технологических и инженерных наград 65-дюймовый дисплей UltraFine™ Display OLED Pro был создан с учетом пожеланий профессиональных студийных специалистов. Он поддерживает интерфейсы профессионального класса, такие как SDI и SFP, и может отображать исходное высококачественное разрешение источника без уменьшения масштаба. Более того, для специалистов по цветокоррекции, проводящих бесчисленные часы за экраном, UltraFine Display OLED Pro соответствует стандартам Eyesafe и помогает защитить их глаза от излучения синего света. LG UltraFine OLED Pro может использоваться в компаниях пост-продакшн, а также в OTT-компаниях при просмотре фильмов.

LG также демонстрирует несколько инноваций для критически значимых условий. Высокая четкость и безрамочный дизайн светодиодных дисплеев с малым шагом пикселей позволяют четко отображать каждую мелкую деталь, а безрамочный 54-дюймовый LED Bloc позволяет использовать его как 55-дюймовый ЖК-дисплей для видеостен с простой установкой – он также соответствует кронштейнам существующих моделей ЖК-видеостен1. Эти особенности делают их полезными в корпоративных центрах управления, аудиториях и виртуальных классах.







В сфере общественного питания решение LG SuperSign QSR для управления контентом предоставляет клиентам динамическое меню, а за кадром оптимизирует систему отображения блюд на кухне и интегрируется с системой PoS. Еще одним продуктом для взаимодействия с клиентами вне помещений является 21,5-дюймовый сенсорный дисплей с высокой яркостью. Будь то терминал быстрой оплаты, заправочная колонка или зарядное устройство для электромобилей, этот прочный дисплей будет полезен благодаря устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и пыли, а также высокой яркости для легкого считывания информации.

Наряду с межсекторной синергией, LG также представляет облачные решения, специально разработанные для конкретных отраслей или сценариев использования. Например, решение Pro:Centric Cloud было создано для трансформации управления гостиничным бизнесом благодаря LG Pro:Centric, гибкой и интуитивно понятной системе управления контентом для гостиниц, и возможности ее распространения на нескольких объектах с помощью облачной архитектуры. Теперь отели могут предлагать персонализированные услуги, поддерживать последовательную визуализацию и собирать поведенческие данные в нескольких филиалах, и все это централизовано в одном месте.







«В этом году на выставке ISE мы с воодушевлением демонстрируем свои решения, разработанные для изменения жизни людей к лучшему. Наши решения для четкого и безупречного вывода изображения привлекают внимание, особенно в таком людном месте, как это, и более того, наши вертикальные решения создают новые возможности». – сказал Пэк Ки-мун (Paik Ki-mun), старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев LG Electronics Business Solutions Company. – Мы находим новые способы улучшить позитивное воздействие, независимо от сферы деятельности».

Эти передовые решения для бизнеса будут представлены в зале 3 выставочного комплекса Fira Barcelona на улице Гран Виа с 10 по 13 мая. Для тех, кто не сможет присутствовать на выставке, LG создала специальную страницу ISE на сайте https://www.lg-informationdisplay.com/ise2022, где размещены видеоролики о выставочных зонах, и материалы, которые будут добавляться в ходе мероприятия.

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1 54-дюймовый LED Bloc можно установить с помощью настенного крепления VESA (600×400) и винтов.