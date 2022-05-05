LG ELECTRONICS УДОСТОЕНА НАГРАДЫ «ПАРТНЕР ГОДА» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ENERGY STAR ОТ АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ США

СЕУЛ, 5 мая 2022 года – LG Electronics удостоена награды «Партнер года по устойчивому развитию» 2022 ENERGY STAR®, присуждаемой Агентством по охране окружающей среды США (АООС, англ. U.S. EPA - U.S. Environmental Protection Agency). Эта престижная награда, которую LG получала девять раз с 2012 года, признает исключительную приверженность компании защите окружающей среды благодаря лидерству в производстве и продвижении сертифицированной продукции ENERGY STAR.

В дополнение к награде «Партнер года», LG в прошлом месяце получила награду ENERGY STAR за новейшие технологии (Emerging Technology Award). EPA отметило 43 модели холодильников и морозильников LG, что больше, чем у любого другого бренда. Модели, удостоенные награды, оснащены усовершенствованными адаптивными компрессорами и используют хладагент R-600a с очень низким потенциалом глобального потепления (Global Warming Potential, GWP).

Холодильники, получившие эту экологическую награду, превосходят требования минимального федерального стандарта США как минимум на 25 процентов при использовании адаптивного режима работы компрессора по сравнению с режимом работы компрессора с фиксированной скоростью. Отмеченные продукты также содержат хладагент и вспененные материалы с низким показателем GWP (менее 15). Инверторный линейный компрессор™1, используемый в холодильниках LG, эффективно сохраняет свежесть продуктов дольше, а его уровень шума ниже по сравнению с обычными моделями LG.

Ежегодно программа ENERGY STAR отмечает группу предприятий и организаций, которые внесли выдающийся вклад в защиту окружающей среды благодаря превосходным достижениям в области энергоэффективности. Лауреаты премии ENERGY STAR лидируют в своих отраслях в производстве, продаже и внедрении энергоэффективных продуктов, домов, сооружений, услуг и стратегий. Эти усилия необходимы для борьбы с климатическим кризисом и защиты общественного здоровья.

В рамках инициативы «Нулевое негативное воздействие на окружающую среду», LG планирует увеличить количество производственных площадок с благоприятным влиянием на окружающую среду. Чтобы обеспечить достижение поставленных целей по углеродной нейтральности и экономике замкнутого цикла, LG объявила о своем намерении сократить использование пластмассы на основе нефтехимического сырья, внедрив до 600 000 тонн переработанной пластмассы в производственный процесс к 2030 году, и к этому времени почти удвоить объем утилизации электронных отходов – до 8 миллионов тонн.

По мнению администратора АОСС Майкла С. Ригана (Michael S. Regan), LG наглядно демонстрирует, что именно необходимо для построения более устойчивого будущего. «Они еще раз показали, что принятие мер в поддержку экономики чистой энергии может быть полезно не только для окружающей среды, но и для бизнеса и клиентов. Мы знаем, что для преодоления климатического кризиса потребуется совместная работа всех нас», – сказал он.

1 Протестировано VDE путем сравнения энергопотребления между моделями LG GBB530NSCXE (инверторный линейный компрессор LG) и GBB530NSQWB (обычный поршневой компрессор LG). Тест на энергопотребление основан на стандарте ISO 15502.