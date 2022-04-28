LG ОБЪЯВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

СЕУЛ, 28 апреля 2022г. — LG Electronics Inc. (LG) сегодня объявила о консолидированных продажах за первый квартал 2022 года в размере 21,11 триллиона вон (17,53 миллиарда долларов США), что является самым высоким квартальным доходом в истории компании. На операционную прибыль в размере 1,88 триллиона вон (1,56 миллиарда долларов США) положительно повлиял доход от роялти, частично компенсированный единовременными расходами на реструктуризацию рабочей силы.





По сравнению с первым кварталом прошлого года, доходы выросли на 18,5 процентов, а рентабельность увеличилась на 6,4 процента, что отражает очень высокий спрос на бытовую технику LG, поскольку потребители во всем мире все больше внимания уделяют здоровому образу жизни, энергоэффективности и модернизации жилья. Продажи подразделения автомобильных компонентов увеличились благодаря росту спроса на автозапчасти в результате упреждающих мер по борьбе с дефицитом полупроводников для автомобильной промышленности.

Объем продаж компании LGHomeAppliance& AirSolution в первом квартале составил 7,97 триллиона вон (6,62 миллиарда долларов США), а операционная прибыль - 447,60 миллиарда вон (371,68 миллиона долларов США). Продажи выросли на 18,8 процента по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что стало рекордным показателем квартального дохода подразделения. Стабильный рост в основном был обусловлен высокими показателями в сегменте бытовой техники премиум-класса и новых категориях, таких как продукция для поддержания гигиены с применением паровой технологии. Подразделение бытовой техники ожидает дальнейшего роста за счет расширения зарубежных продаж в новых категориях бытовой техники.

Компания LGHomeEntertainment зафиксировала продажи в размере 4,06 трлн вон (3,38 млрд долларов США) и операционную прибыль в размере 188,40 млрд вон (156,44 млн долларов США). Продажи выросли на 1,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря сохраняющемуся спросу на продукцию премиум-класса, включая телевизоры OLED и телевизоры с большим экраном в Европе и Северной Америке. Подразделение ожидает дальнейшего роста за счет наращивания продаж премиальных телевизоров, включая телевизоры LG OLED, телевизоры QNED и телевизоры с большим экраном.

Компания LGVehiclecomponentSolutions в первом квартале добилась продаж в размере 1,88 триллиона вон (1,56 миллиарда долларов США). Рост продаж на 8,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отражает превентивную реакцию на дефицит автомобильных полупроводников. Операционный убыток подразделения в первом квартале сократился до 6,30 млрд вон (5,23 млн. долларов США), при этом компания внедрила более рациональное управление затратами для дальнейшего повышения рентабельности.

Доходы компании LGBusinessSolutions за первый квартал составили 2,02 триллиона вон (1,67 миллиарда долларов США), что на 23,7 процента больше, чем годом ранее, в основном благодаря сохраняющемуся спросу на такие изделия, как мониторы и ПК в начале учебного сезона, и восстановлению сегмента B2B, при этом конкурентоспособность продукции и операционная эффективность также улучшились.

Разъяснение обменных курсов за первый квартал 2022 года

Неаудированные результаты квартальной прибыли LG Electronics основаны на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2022 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переведены в доллары США (USD) по среднему курсу трехмесячного периода соответствующего квартала – 1204,26 вон за один доллар США.