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ЛИНЕЙКА LG GRAM 2022 ГОДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СЕУЛ, 27 апреля 2022 г. — LG Electronics (LG) объявила о глобальном запуске линейки ноутбуков премиум класса LG gram 2022. Новые модели, идеально отвечающие потребностям широкого круга пользователей, продолжают традицию бренда, обеспечивая исключительную портативность благодаря изящному, ультралегкому дизайну, а также инновационному программному и новейшему аппаратному обеспечению, позволяющим добиться еще большей производительности и удобств.
Линейка LG gram 2022 года включает семь новых моделей: gram 17 (17Z90Q), gram 16 (16Z90Q), gram 15 (15Z90Q), gram 14 (14Z90Q), gram 2-в-1 (16T90Q и 14T90Q), а также первый в серии портативный монитор +view for LG gram (16MQ70). Каждый новый ноутбук LG gram обеспечивает высокую производительность благодаря процессору Intel® Core™ 12-го поколения. В этом году ноутбуки также получили новейшие твердотельные накопители Gen4 NVMe™ и низковольтную оперативную память LPDDR5, что позволяет увеличить производительность примерно на 22% по сравнению с моделями 2021 года[i]. Сертифицированные по платформе Intel® Evo™ Platform, ноутбуки LG 2022 года гарантируют превосходное время автономной работы, предоставляя пользователям полную свободу для работы или игр, где бы ни проходил их день.
Ноутбуки LG премиум-класса являются синонимом превосходного качества изображения, и новейшие предложения компании служат убедительным доказательством этого. Благодаря IPS-панелям с соотношением сторон 16:10 и разрешением WQXGA (2 560 x 1 600)[ii], новые модели обеспечивают четкое изображение с высокой яркостью, 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и большим пространством экрана для удовлетворения различных потребностей пользователей в работе и развлечениях. Более того, усовершенствованные IPS-дисплеи LG теперь имеют антибликовое покрытие[iii], которое уменьшает количество отвлекающих бликов и облегчает пользователям восприятие того, над чем они работают, независимо от условий внешней освещенности.
Ноутбуки LG gram 2022 повышают удобство использования благодаря инновационному программному решению LG Glance by Mirametrix®, основанному на искусственном интеллекте, которое повышает безопасность и удобство. LG Glance by Mirametrix® автоматически блокирует экран, если пользователь отходит от ноутбука[iv]. Технология также предупреждает пользователя и размывает содержимое, над которым он работает, если кто-то подглядывает за экраном из-за его плеча[v]. При подключении отдельного монитора курсор мыши и используемое в данный момент окно автоматически перемещаются на тот экран, на который смотрит пользователь. Кроме того, модели этого года предлагают оптимизированную среду для проведения видеоконференций с такими функциями, как вход в систему по лицу, подавление шумов с помощью искусственного интеллекта и встроенная веб-камера Full HD.
Последние модели остаются верными основному стилю бренда, обеспечивая компактный, ультралегкий дизайн без ущерба для прочности и производительности. Благодаря 4-сторонней сверхтонкой рамке каждая модель обеспечивает превосходное соотношение площади экрана к площади корпуса и достаточно прочна, чтобы соответствовать жесткому армейскому стандарту США MIL-STD-810G. Кроме того, все продукты линейки LG gram 2022 поставляются в экологичной упаковке, которая обеспечивает продуманную возможность повторного использования после распаковки – она легко превращается в настольный календарь и держатель для карандашей.
Новые 16- и 14-дюймовые модели LG gram 2-в-1 – это универсальные устройства, позволяющие пользователям в считанные секунды переключаться между ноутбуком и планшетом, с предустановленными приложениями для рисования и заметок, оптимизированными для пера LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0). Благодаря сочетанию удобно реализованной поддержки стилуса и пользовательского интерфейса LG, основанного на искусственном интеллекте, новейшие ноутбуки-трансформеры gram обеспечивают более эффективную работу, а также приятный рукописный ввод для письма и набросков.
В этом году линейка gram также пополнилась портативным 16-дюймовым монитором +view for LG gram со съемной крышкой, который подключается через USB-C для расширения цифрового рабочего пространства. Монитор 16MQ70 можно разместить рядом с ноутбуком в горизонтальной или вертикальной ориентации[vi], и он идеально сочетается с LG gram 16; в сочетании с гармоничным внешним видом и IPS-панелью с соотношением сторон 32:10 для расширенной многозадачности.
«Серия 2022 gram подчеркивает индивидуальность и традиции бренда благодаря превосходной портативности, выдающейся производительности и оптимизированному пользовательскому опыту. – сказал Со Янг-дже (Seo Young-jae), старший вице-президент и глава IT-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. – Идеальные для динамичных людей, находящихся в движении, продукты LG gram созданы для максимальной продуктивности независимо от того, где вы находитесь и над чем работаете».
Глобальные продажи линейки LG gram 2022 года начнутся со второго квартала, они будут доступны на ключевых рынках Северной Америки, Европы и Азии.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/press-release-27-04-lg-gram.html isCopied
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