НОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ LG: БЕРЕЖНЫЙ УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ И ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ

Алматы, 27 апреля 2022 года— Компания LG объявила о начале продаж в Казахстане сушильных машин LG DC 90 V 9 V 9 E , DC 90V 5V 9S и DC 90V 5V 0W нового поколения, которые предлагают новый подход к сохранению первозданного вида одежды. Сушильная машина LG эффективно и при этом бережно высушит вещи при низких температурах, защищая их от повреждений и усадки.





Современные технологии для продления жизненного цикла любимых вещей





В новых сушильных машинах LG используется 2-х роторный инверторный компрессор LG DUAL Inverter Heat Pump™, который позволяет сушить вещи при более низких температурах, и при этом обеспечивает минимальный уровень шума – всего 62 дБ для модели LG DC90V9V9E и 64 дБ для моделей DC90V5V9S и DC90V5V0W. Компания LG предоставляет 10-летнюю гарантию как на мотор, так и на компрессор новых сушильных машин.





Ключевым преимуществом использования технологии сушки тепловым насосом при низких температурах является возможность избежать усадки вещей после стирки и бережно ухаживать за деликатными тканями. Специальные сенсоры контроля влажности и температуры позволяют автоматически определять влажность каждой вещи для оптимизации времени сушки. Благодаря этому одежда будет защищена от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.



Новые модели сушильных машин поддерживают технологию Eco Hybrid™, которая позволяет самостоятельно выбрать режим экономии времени или энергии в зависимости от задач пользователя. Так, при выборе опции «Энергия» сушильная машина обеспечит бережную сушку вещей с максимальной энергоэффективностью, при этом потребление электроэнергии при данном режиме сокращается на 23%1. Для быстрой сушки одежды необходимо выбрать режим «Время», благодаря которому экономия времени составляет до 16%1.



Режим «Гипоаллергенный» обеспечивает сочетание высокой температуры и низкой влажности внутри барабана. Данный режим помогает устранить до 99,9%2 бактерий и пылевых клещей, которые зачастую являются основной причиной возникновения аллергий и респираторных заболеваний, и подходит как для одежды, так и для мягких игрушек.





Новые сушильные машины LG оснащены системой автоматической очистки конденсатора без вмешательства пользователя. Конденсатор автоматически промывается до 3-х раз за цикл для устранения ворсовой пыли, в то время как двойной фильтр задерживает частицы ворса для бесперебойной работы устройства. Это помогает поддерживать высокий уровень эффективности сушки, а также продлевает срок службы сушильной машины.



Эстетика и эргономика для современного дома



Дизайн новых сушильных машин LG органично сочетается с оформлением других компонентов комплексной домашней системы LG для ухода за одеждой. В зависимости от персональных предпочтений и общего оформления интерьера можно выбрать сушильную машину в белом корпусе с отделкой дверцы в черно-белых тонах и серебристым оформлением панели управления (DC90V9V9E), в белом корпусе с отделкой дверцы в черных и хромированных оттенках (DC90V5V0W), а также в темно-серебристом корпусе (DC90V5V9S) с черной и хромированной отделкой дверцы.



В зависимости от специфики пространства и личных предпочтений можно разместить сушильную машину как в ряд горизонтально, так и вертикально над стиральной машиной при помощи специального монтажного комплекта и полки для установки 2в1 (приобретаются отдельно). Она одновременно играет роль аксессуара, соединяющего две машины, и удобной полки, которая может выдержать нагрузку до 16 кг. Дополнительное удобство компоновки стирально-сушильного комплекса также обеспечивается возможностью изменения навески двери – как с правой, так и с левой стороны. Изящный вид и долговечность двери обеспечивает закаленное стекло повышенной прочности.





Новые сушильные машины LG стали умнее и теперь помогают на каждом этапе – от установки нужного цикла сушки до загрузки новых программ. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки, а функция Smart Pairing в мобильном приложении ThinQ выводит удобство использования на новый уровень и предоставляет по-настоящему бережный уход за вещами.



При синхронизации сушильной и стиральной машины LG технология Smart Pairing автоматически устанавливает соответствие между режимом сушки и выполняемым циклом стирки. Это не только обеспечивает должную защиту ткани при каждой стирке и сушке, но и освобождает пользователя от необходимости самостоятельно выбирать нужные настройки.





# # #

1 Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.

2 Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF).