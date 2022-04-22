We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
КОМПАНИЯ LG MAGNA E-POWERTRAIN ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СВОЕГО НОВОГО ЗАВОДА В МЕКСИКЕ
Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions: «Укрепляя позиции нашего совместного предприятия в разработке и производстве передовых подсборок для электромобилей, строительство завода Ramos представляет собой реализацию одной из ключевых целей долгосрочной стратегии LG, направленной на то, чтобы стать инновационным партнером автомобильной промышленности».
Чонг Вон-сук (Cheong Won-suk), главный исполнительный директор LG Magna e-Powertrain: «Строительство этого объекта является важным этапом развития компании LG Magna e-Powertrain. Успешная реализация целей нашего совместного предприятия позволит нам обеспечивать наших клиентов лучшими в своем классе компонентами для следующего поколения электрических транспортных средств и поможет расширить наше присутствие на быстрорастущем мировом рынке электромобилей».
Мероприятие, посвящённое закладке первого камня нового завода, состоялось 19 апреля 2022 года. Его почётными гостями стали руководители компаний LG Magna e-Powertrain, LG Electronics, Magna, General Motors и представители местных органов власти.
Том Ракер (Tom Rucker), президент Magna Powertrain: «Всего за один год мы подписали соглашение о расширении совместной работы, определили стратегическое местоположение компании с учётом процессов поддержки клиентов, и сейчас находимся в процессе реализации наших планов. Строительство новой производственной базы является свидетельством успешного сотрудничества наших компаний и приверженности каждой стороны его главной цели – обеспечению наших клиентов инновационными инициативами для решения их задач. Ещё одной важной составляющей совместной работы является активное участие в развитии процессов электрификации посредством подсистем eDrive и систем полного цикла».
General Motors является основным заказчиком продукции нового предприятия, которое будет играть ключевую роль в стремлении GM создать сильную, масштабируемую и устойчивую цепочку производства электромобилей, ориентированную на Северную Америку.
Проект совместной компании LG Magna e-Powertrain был впервые анонсирован в конце 2020 года. Данная инициатива направлена на аккумулирование накопленной экспертизы компании LG в разработке деталей для двигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств, и богатого опыта концерна Magna в области автомобилестроения и систем электрических трансмиссий. Ожидается, что совместное предприятие будет способствовать успешному развитию и росту обеих компаний в высококонкурентной индустрии электротранспорта.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-magna-novyi-zavod-v-mexike.html isCopied
paste