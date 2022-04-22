КОМПАНИЯ LG MAGNA E-POWERTRAIN ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СВОЕГО НОВОГО ЗАВОДА В МЕКСИКЕ

. — Компания LG Magna e-Powertrain, являющаяся совместным предприятием компаний LG Electronics (LG) и Magna International Inc. (Magna), объявила о начале строительства своего нового завода в городе Рамос-Ариспе (Ramos Arizpe), Мексика. Новый завод, строительство которого планируется завершить в 2023 году, будет производить инверторы, двигатели и бортовые зарядные устройства для поддержки новой платформы General Motors для электромобилей (EV). Фабрика площадью 260 000 квадратных футов (24 154 кв. м) станет первой производственной базой LG Magna e-Powertrain в Северной Америке. Планируется, что введение её в работу создаст около 400 новых рабочих мест.Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions: «Укрепляя позиции нашего совместного предприятия в разработке и производстве передовых подсборок для электромобилей, строительство завода Ramos представляет собой реализацию одной из ключевых целей долгосрочной стратегии LG, направленной на то, чтобы стать инновационным партнером автомобильной промышленности».Чонг Вон-сук (Cheong Won-suk), главный исполнительный директор LG Magna e-Powertrain: «Строительство этого объекта является важным этапом развития компании LG Magna e-Powertrain. Успешная реализация целей нашего совместного предприятия позволит нам обеспечивать наших клиентов лучшими в своем классе компонентами для следующего поколения электрических транспортных средств и поможет расширить наше присутствие на быстрорастущем мировом рынке электромобилей».Мероприятие, посвящённое закладке первого камня нового завода, состоялось 19 апреля 2022 года. Его почётными гостями стали руководители компаний LG Magna e-Powertrain, LG Electronics, Magna, General Motors и представители местных органов власти.Том Ракер (Tom Rucker), президент Magna Powertrain: «Всего за один год мы подписали соглашение о расширении совместной работы, определили стратегическое местоположение компании с учётом процессов поддержки клиентов, и сейчас находимся в процессе реализации наших планов. Строительство новой производственной базы является свидетельством успешного сотрудничества наших компаний и приверженности каждой стороны его главной цели – обеспечению наших клиентов инновационными инициативами для решения их задач. Ещё одной важной составляющей совместной работы является активное участие в развитии процессов электрификации посредством подсистем eDrive и систем полного цикла».







General Motors является основным заказчиком продукции нового предприятия, которое будет играть ключевую роль в стремлении GM создать сильную, масштабируемую и устойчивую цепочку производства электромобилей, ориентированную на Северную Америку.





Проект совместной компании LG Magna e-Powertrain был впервые анонсирован в конце 2020 года. Данная инициатива направлена на аккумулирование накопленной экспертизы компании LG в разработке деталей для двигателей, инверторов и бортовых зарядных устройств, и богатого опыта концерна Magna в области автомобилестроения и систем электрических трансмиссий. Ожидается, что совместное предприятие будет способствовать успешному развитию и росту обеих компаний в высококонкурентной индустрии электротранспорта.