INTEGRATED CMS ДИСПЛЕЕВ LG ДЛЯ БИЗНЕСА: НАДЁЖНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Компания LG Electronics (LG) заботится о клиентах и предлагает в составе своих профессиональных дисплейных решений встроенное программное обеспечение, служащее для решения задач бизнеса.



Благодаря встроенному программному обеспечению INTEGRATED CMS профессиональный дисплей LG представляет собой самостоятельную медиаплатформу, способную решить вопросы клиента без необходимости в дополнительном оборудовании.



Функционал профессиональных дисплеев включает следующий набор функций: Integrated CMS, куда входят Content Manager, Group Manager и Control Manager, а также встроенный функционал высокопроизводительной платформы webOS.







Content Manager отвечает за воспроизведение медиафайлов из памяти или внешнего носителя, создание плейлистов, контента с помощью шаблонов и расписаний воспроизведения контента и внешних источников сигнала. Эта функция будет полезна для учреждений ритейла и общественных пространств, так как позволяет с лёгкостью настроить воспроизведение контента удалённо.







Group manager позволяет управлять группой дисплеев с одного мастер дисплея, распределять контент на подчиненные дисплеи от мастера в виде плейлистов и расписаний отображения контента, а также клонировать настроек от мастера на подчиненные дисплеи. Мастер дисплей может поддерживать до 25 групп по 12 дисплеев в каждой группе, может клонировать настройки (параметры изображения, звука, настройки безопасности и пр.) и передавать контент. Для работы Group Manager дисплеи должны быть в одной локальной сети. Group Manager доступен как посредством экранного меню, так и веб интерфейса дисплея. Встроенный Group Manager подходит для небольших инсталляций, где отказ от использования сторонних медаиплееров снижает эксплуатационные расходы и уменьшает количество возможных точек отказа.







Control Manager отвечает за функции мониторинга состояния, управления настройками дисплея и обновления встроенного программного обеспечения по сети.



Встроенный функционал платформы webOS позволяет настроить режимы видеостены, многооконного отображения контента, режим переговорной комнаты, расписание работы (включение/выключение) и многое другое. В частности, функция FailOver позволяет переключать источники сигнала по очереди, если актуальный недоступен. Также доступны Email уведомление об ошибках, Play Via URL (отображение веб страниц) и клонирование настроек через USB.







Play via URL – функция воспроизведения веб страницы средствами профессионального дисплея LG в полноэкранном режиме. В рамках проектных решений отображение веб страницы может быть востребовано в случае использования профессиональных дисплеев как информационных киосков и табло, в транспортной инфраструктуре для отображения расписаний, отображения меню или рекламы в ресторанах, барах и кафе, использование в системах электронной очереди и множестве других сфер.



