LG ELECTRONICS ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ MINDCLICK КОРПОРАЦИИ MARRIOTT

СЕУЛ, 20 апреля 2022 – LG Electronics получила наивысшую оценку в рейтинге устойчивого развития MindClick (MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP)) 2021 года компании Marriott International. LG является поставщиком телевизоров и цифровых информационных дисплеев для 14 отелей бренда Marriott. Компания седьмой год подряд получает звание «Лидер» и остается единственным производителем дисплеев в мире, получившим эту награду.

Результаты рейтинга, объявленные в преддверии Дня Земли, демонстрируют образцовый подход компании LG к вопросам использования экологически и социально ответственных методов на каждом этапе жизненного цикла продуктов – от выбора материалов до утилизации, что подтверждено MindClick путем проведения тщательного аудита. MSAP – это ежегодная оценка поставщиков Marriott, которая определяет устойчивость жизненного цикла их продуктов.

Анализ деятельности компаний производится на всех этапах их работы, включая выбор материалов, производство, упаковку, дистрибуцию и утилизацию продукции. По результатам оценки всех параметров поставщикам присуждают следующие уровни: «Начинающий» (Starter), «Преуспевающий» (Achiever), «Лидер» (Leader). В список рассматриваемых критериев входит также влияние производства и товаров на экологические и социальные показатели, такие как использование энергии, углерода, водных ресурсов, соблюдение прав человека и трудового права. Кроме того, учитывается углеродный след при применении и распространении товаров, возможность переработки, а также использование экологичных материалов и химикатов. В 2021 году компания LG получила высшие баллы в семи из девяти категорий.

Телевизоры и дисплеи LG Business Solutions получили статус «Лидер» в нескольких ключевых категориях: