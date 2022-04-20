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LG ELECTRONICS ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ MINDCLICK КОРПОРАЦИИ MARRIOTT
СЕУЛ, 20 апреля 2022 – LG Electronics получила наивысшую оценку в рейтинге устойчивого развития MindClick (MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP)) 2021 года компании Marriott International. LG является поставщиком телевизоров и цифровых информационных дисплеев для 14 отелей бренда Marriott. Компания седьмой год подряд получает звание «Лидер» и остается единственным производителем дисплеев в мире, получившим эту награду.
Результаты рейтинга, объявленные в преддверии Дня Земли, демонстрируют образцовый подход компании LG к вопросам использования экологически и социально ответственных методов на каждом этапе жизненного цикла продуктов – от выбора материалов до утилизации, что подтверждено MindClick путем проведения тщательного аудита. MSAP – это ежегодная оценка поставщиков Marriott, которая определяет устойчивость жизненного цикла их продуктов.
Анализ деятельности компаний производится на всех этапах их работы, включая выбор материалов, производство, упаковку, дистрибуцию и утилизацию продукции. По результатам оценки всех параметров поставщикам присуждают следующие уровни: «Начинающий» (Starter), «Преуспевающий» (Achiever), «Лидер» (Leader). В список рассматриваемых критериев входит также влияние производства и товаров на экологические и социальные показатели, такие как использование энергии, углерода, водных ресурсов, соблюдение прав человека и трудового права. Кроме того, учитывается углеродный след при применении и распространении товаров, возможность переработки, а также использование экологичных материалов и химикатов. В 2021 году компания LG получила высшие баллы в семи из девяти категорий.
Телевизоры и дисплеи LG Business Solutions получили статус «Лидер» в нескольких ключевых категориях:
- «Социальный»: соблюдение прав человека и трудового права, нулевая терпимость к принудительному или обязательному труду, дискриминации, детскому труду и торговле людьми.
- «Экологичный»: снижение энергопотребления, сокращение выбросов углерода и использования воды, а также сокращение отходов на производстве.
- «Дистрибуция»: использование перевозчиков, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды (EPA) по программе SmartWay и соблюдающих ограничения на выбросы парниковых газов.
- «Здоровье гостей»: использование продуктов, снижающих уровень токсинов благодаря соблюдению требований к работе с опасными химическими веществами.
- «Утилизация» и «Воздействие на среду»: использование перерабатываемых материалов при изготовлении и упаковке продукции, а также наличие правил утилизации продукции по окончании срока службы.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-pervoe-mesto-reiting-mindclick.html isCopied
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