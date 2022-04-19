НОВЫЕ МОНИТОРЫ LG ПРЕВОСХОДЯТ ДАЖЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ОЖИДАНИЯ

АЛМАТЫ, 19 апреля 2022 года— Компания LG объявила о начале продаж в Казахстане трех моделей инновационных мониторов с диагональю экрана 27 дюймов. Мониторы LG UltraGear™ 27GN600, LG 4K/UHD 27UP650 и LG Ergoтм 27QN880, выполненные на базе современных дисплеев с технологией IPS1, обеспечивают насыщенное детализированное изображение с высоким разрешением – до 4K/UHD, быстрой скоростью обновления – до 1 мс, глубокой цветопередачей – до HDR10, а также расширенным цветовым охватом и оптимальной эргономикой.



Компания LG разработала 27-дюймовый монитор LG UltraGear ™ 27GN 600 с поддержкой высокой частоты обновления экрана 144 Гц для активного управления точным временем отклика на экране. Это обеспечивает невероятно плавную обработку изображения, исключая задержки отклика в играх.

Игровая сцена с динамичным временем отклика 1 мс (GtG)2 поддерживает более четкие изображения без затемнения и мерцания экрана по сравнению с временем отклика 5 мс у типичных IPS-экранов. И в то же время использование современной матрицы стандарта IPS обеспечивает монитору поддержку стандарта расширенного динамического диапазона HDR10, а также до 99% охват цветового пространства sRGB для реалистичного визуального погружения с насыщенными цветами и контрастом.



Монитор LG UltraGear™ 27GN600 разработан для удовлетворения запросов самых требовательных энтузиастов киберспорта. Монитор совместим с игровыми технологиями NVIDIA® G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium, которые эффективно предотвращают задержки и сбои при выводе изображения на экран для плавного и быстрого игрового процесса. Дополнительные удобства для геймеров обеспечивает технология Dynamic Action Sync для минимизации задержки ввода, режим стабилизации черного для контрастной детализации изображения в самых затемненных местах, а также функция «Перекрестие» для фиксации заданного отслеживания цели в центре экрана. Монитор выполнен в привлекательном и практически безрамочном дизайне с возможностью регулирования наклона дисплея, чтобы сделать игру еще более комфортной.

Монитор LG 27UP 650, ориентированный на специалистов творческих профессий, оснащенн современной IPS-матрицей с высоким разрешением UHD 4K (3840x2160 пикселей) и соответствует требованиям отраслевого стандарта VESA DisplayHDR™ 400 с жесткими требованиями к качеству изображения. На практике это означает, что модель LG 27UP650 имеет 95% охват цветового спектра по стандарту DCI-P3 для цифровых кинотеатров, обеспечивая выдающуюся точность цветопередачи с широким углом обзора в новейших HDR-играх, фильмах и приложениях для работы с контентом.

Монитор LG 27UP650 оснащен функцией виртуального преобразования контента со стандартной цветовой гаммой (SDR) в видео HDR-качества прямо на экране для улучшенного отображения тонов и яркости. Данный монитор открывает новую эру видеоигр в формате 4K HDR с достойным изображением, качественным звуком, а также поддержкой ряда передовых игровых технологий – таких как AMD FreeSync™ для более плавных и четких движений в динамичных играх с высоким разрешением, режимом Dynamic Action Sync для уменьшения задержки ввода, динамической синхронизацией действий и функцией стабилизации черного.

Монитор LG 27UP650 выполнен в стильном современном корпусе с практически незаметной с 3-х сторон рамкой, и укомплектован специальной подставкой One-Click, которая позволяет легко и без какого-либо другого оборудования установить и гибко регулировать наклон, высоту и поворот экрана для оптимального расположения. Устройство имеет простой пользовательский интерфейс с возможностью настройки рабочего пространства всего несколькими щелчками мыши.

Компания LG разработала монитор LG Ultra Ergo QHD 27QN 880 для тех, кто много времени проводит за столом. Технологически и эргономически продвинутая подставка LG помогает улучшить осанку благодаря высокой степени регулировки, позволяя каждому пользователю создать идеально настроенную рабочую среду.

Благодаря концепции Ergo пользователи могут поворачивать безрамочный экран монитора от поверхности, вверх до уровня глаз или вниз до любого другого уровня, а также наклонять экран вперед-назад и даже поворачивать на 90 градусов. Это позволяет с удобством организовать свое рабочее пространство в соответствии с индивидуальными потребностями. С-образный зажим позволяет крепить монитор Ergo к краю стола, обеспечивая гораздо большую эффективность использования пространства, чем обычная подставка для монитора.



Монитор LG Ultra Ergo QHD 27QN880 оснащен дисплеем LG IPS QHD (2560x1440 пикселей), который обеспечивает яркое, реалистичное изображение и высокую точность цветопередачи, а также исключительный уровень контраста и широкий угол обзора. Возможность подключения монитора посредством интерфейса USB-C обеспечивает дополнительные возможности для работы с новейшими ноутбуками и удобство зарядки без необходимости подключения адаптера. Подключение к источнику сигнала также возможно благодаря наличию двух портов HDMI и одного порта Display Port v1.4.



27-дюймовый монитор QHD IPS воспроизводит детали изображения с передачей до 99% цветового пространства sRGB, при этом режим HDR10 обеспечивает более захватывающий и синхронный просмотр контента с глубокими цветовыми переходами и передачей до 1,07 млрд цветовых оттенков.

Монитор LG Ultra Ergo QHD 27QN880 поддерживает множество современных технологий, включая режим повышения качества изображения Super Resolution+, динамическую синхронизацию изображения FreeSync, стабилизацию черного цвета и динамическую синхронизация движения Dynamic Action Sync. Данный монитор оснащен функцией подключения двух ПК одновременно и поддерживает технологию защиты медиаконтента HDCP v2.2.

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1IPS (In Plane Switching) – принадлежащая LG Dislpay технология производства дисплеев за счет особой конструкции жидкокристаллической матрицы, позволяющей повысить скорость и качество передачи изображения, исключая искажение под углом.

2GtG (gray to gray) (переключение серый – серый) – метод измерения скорости переключения ЖК-ячейки, с примерно 90% до 10% яркости серого цвета. Минимальное время для изменения яркости пикселя. Измеряется в миллисекундах, меньше – быстрее, меньшие видимые искажения изображения.