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ДЕНЬ ЗЕМЛИ С LG - LG СТАЛА ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
СЕУЛ, 15 апреля 2022 г. – Компания LG Electronics (LG) вошла в состав Мирового индекса устойчивого развития Доу-Джонса™ (DowJonesSustainability™ WorldIndex). Данный показатель отражает мировых лидеров в области устойчивого развития, определяемых холдингом S&P Global в ходе оценки корпоративной устойчивости компаний (Corporate Sustainability Assessment). Исследовательская организация CorporateKnights также включила LG в список 100 самых успешных компаний в области устойчивого развития.
Стремясь к признанию этими всемирно-известными индексами, LG снизила уровень воздействия своих продуктов на окружающую среду на всех стадиях жизненного цикла – от проектирования и производства до упаковки и транспортировки, использования и утилизации – одновременно сокращая выбросы парниковых газов предприятиями и офисами компании по всему миру.
Основным фокусом стратегии устойчивого развития LG является полный переход на возобновляемые источники энергии к 2050 году. С тех пор как в 2019 году компания взяла на себя обязательство обеспечить нулевые выбросы углерода к 2030 году (Zero Carbon 2030), корпорация реализует большое количество инициатив, которые поддерживают её намерение достичь обещанных результатов к назначенному сроку. К 2030 году LG намерена сократить выбросы углекислого газа, производимого на предприятиях компании по всему миру, на 50% по сравнению с показателями 2017 года, одновременно расширяя использование возобновляемых источников энергии.
Кроме того, в 2022 году Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency) удостоило компанию Золотой наградой за работу с экологически чистыми материалами (Sustainable Materials Management Gold Tier Award), премией Product Champion Award за развитие продукта и Emerging Technology Award за работу в области технологий. Инициативы, отмеченные данными наградами, варьируются от ответственной переработки 50 миллионов фунтов (22,6 млн кг) электронных отходов в Соединенных Штатах за последний год до обеспечения устойчивого жизненного цикла саундбаров и разработки передовых адаптивных компрессоров для холодильников. LG также восемь раз становилась партнёром года программы эффективного использования энергии ENERGY STAR ®.
Мировой индекс устойчивого развития Доу-Джонса представляет 10 процентов акций 2500 крупнейших компаний в индексе S&P Global BMI, основанном на оценке долгосрочных экономических, экологических и социальных критериев. Рейтинг Global 100, составляемый компанией Corporate Knights, включает в себя самые успешные в мире компании в области устойчивого развития, которые демонстрируют непрерывную взаимосвязь между более высокой доходностью инвесторов и эффективными результатами компаний по ключевым экологическим, социальным и управленческим метрикам.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-lider-v-oblasti-ekologicheskogo-razvitiya.html isCopied
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