Общеизвестно, что душевное благополучие не менее важно, чем физическое, поэтому дом должен быть местом, где можно оставить за дверью все напряжение, стресс и тревогу. Одно из решений для достижения этой цели – создать интерьер дома, ориентируясь на то, что вы любите, например, искусство. И здесь как нельзя лучше подойдет телевизор LG OLED G1 серии Gallery Design, поскольку его дизайн напоминает современное произведение, а экран может отображать завораживающие картины, когда не используется. Стоит отметить, что телевизоры LG OLED вот уже восьмой год подряд являются лауреатом премии за инновации на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), что свидетельствует о передовых технологиях, лежащих в основе ведущих в отрасли продуктов для домашних развлечений.









Еще одной особенностью продукта является технология OLED evo, новая ступень в развитии самоподсвечивающихся пикселей, которые теперь позволяют отображать более чистые оттенки на новом высоком уровне яркости. В сочетании с интеллектуальным процессором Alpha 9 четвёртого поколения (α 9 Gen 4 AI) она обеспечивает улучшенную обработку изображения и невероятную детализацию, выводя впечатления от просмотра на новый уровень. В результате ваши любимые фильмы получаются насыщенными и «живыми».







Кроме того, благодаря самоподсвечивающимся пикселям, дисплеи OLED способны воспроизводить идеальный черный и передавать 100% точные цвета с бесконечной контрастностью, полностью соответствующие цвету исходной картинки. Отсюда высокое качество изображения и минимальная толщина панели с полностью плоской задней стенкой. Ультратонкий профиль продукта обеспечивает плотное прилегание к стене практически без зазоров. Телевизор выглядит как картина, добавляя элегантности всему пространству.









Также для создания эксклюзивного интерьера есть функциональная подставка Gallery Stand1, которая позволяет установить продукт в любом месте дома. Уникальная конструкция поможет эргономично разместить провода внутри стенда, а все сопутствующие телевизору устройства (роутер, ТВ приставка) в удобный бокс за экраном панели, сохранив внешнюю эстетику и создав атмосферу художественной галереи.







Что касается качества звука, то в серии LG OLED G1 применена 4.2-канальная звуковая схема. Аудиосистема мощностью 60 Вт стала отличным дополнением, особенно с учетом тонкого дизайна. Не обошлось и без поддержки технологии Dolby Atmos, которая придает звуковым дорожкам соответствующего контента четкую пространственность. В сочетании с технологией Dolby Vision IQ™, которая автоматически настраивает изображение в зависимости от жанра контента, телевизор обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Вы буквально ощутите себя внутри картинки, услышите оттенки радости или грусти в голосе героев и прочувствуете всю глубину эмоций любимого персонажа.







Создать атмосферу кинотеатра поможет и режим Filmmaker Mode™, разработанный для передачи визуального замысла режиссера. Filmmaker Mode автоматически отключает любые настройки обработки изображения, которые могут сделать фильм неестественным, сохраняя при этом оригинальное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров для большей реалистичности. В комбинации с идеальным оттенком черного, повышенной контрастностью и яркими цветами LG OLED G1 зрители смогут ощутить непревзойденную глубину и реализм при просмотре фильмов и сериалов.

Помимо прочего, учитывая актуальность вопросов сохранения природы, телевизоры LG OLED признаны более безопасными, так как в них не используется подсветка, а в конструкции меньше пластика и опасных материалов.2 Благодаря этому снижается уровень риска образования вредных веществ в воздухе помещений, что положительно сказывается и на вашем здоровье.







1 Подставка Gallery приобретается отдельно.

2 Панели и комплекты телевизоров LGOLED получили сертификат экологической безопасности SGS. В настоящее время сертифицированы только модели C1 и G1.



















