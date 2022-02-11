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НОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА LG AI DD С ФУНКЦИЕЙ EZDISPENSE УЖЕ В КАЗАХСТАНЕ
АЛМАТЫ, 11 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) анонсировала начало продаж новой стиральной машины с искусственным интеллектом (AI DD) на казахстанском рынке. Новинка сочетает в себе функциональный дизайн и последние инновации в области стирки, включая технологию AI DD™, систему подачи пара Steam+™ и множество других функций, которые делают уход за вещами удобнее, чем когда-либо.
Чтобы сохранить внешний вид одежды и продлить ее срок службы, в стиральной машине используется технология AI DD, которая определяет не только объем загрузки, а еще тип ткани и степень загрязнения белья. Прямой привод Direct Drive™ мгновенно передает электрический сигнал из барабана в процессор стиральной машины, а искусственный интеллект подбирает оптимальный режим стирки, исходя из 20 000 различных характеристик ткани. Такая обширная база данных позволяет добиться по-настоящему высокого качества стирки с меньшим повреждением ткани.
Проблема нерационального расхода порошка и кондиционера также решена. Больше не нужно тратить время, чтобы изучать инструкцию с рекомендуемым объемом средства и добавлять порошок при каждой загрузке. Встроенная система ezDispense™ автоматически распознает сколько белья в барабане и дозирует необходимое количество моющего средства для эффективной стирки, одновременно снижая риск образования остатков на одежде после полоскания. В новинке расположено три отсека: два для жидких средств, где один можно использовать для ополаскивателя, а другой для порошка, а также отделение посередине для сухого порошка или пятновыводителя для единоразовой загрузки белья. Размер первых двух емкостей рассчитан примерно на 20 стирок, а если вы пользуетесь только жидким порошком, то средства в двух отсеках вам хватит приблизительно на 35 стирок1. Датчик самостоятельно определяет уровень моющего средства, оставшегося в картридже, и выводит сообщение на дисплей, когда его следует пополнить.
Помимо эффективного и деликатного ухода за вещами, новая стиральная машина экономит ваше время. Благодаря программе TurboWash™360˚ белье будет идеально чистым всего за 39 минут2 без потери качества. Технологическое решение 3D Multi Spray распыляет воду сразу в четырех направлениях, а инверторный насос обеспечивает эффективный контроль подачи жидкости. Все это дает равномерное смачивание белья и превосходный результат за меньшее время.
Новая стиральная машина AI DD обладает не только стандартным набором программ, она оснащена гипоаллергенным циклом Steam+, который удаляет до 99,9%3 аллергенов и пылевых клещей с помощью пара, заботясь о здоровье вашей семьи. Это особенно оценят те, у кого есть маленькие дети. Кроме того, пар мягко воздействует на ткань и сокращает количество складок на 30% для более легкой глажки.4
Внешний вид и вместимость прибора не менее важны. Специальная конструкция позволила увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса стиральной машины: загрузка 10,5 кг для стирки и 7 кг для сушки при глубине 68 см. Приятным и функциональным дополнением стали элегантная дверца из закаленного стекла, подчеркивающая премиальный дизайн продукта, а также ребра барабана из нержавеющей стали, обеспечивающие долговечность и гигиеничность.
В завершении стоит отметить, что новинка может объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ™. Выбрав удобный способ подключения – через смартфон, телевизор или голосовой помощник Яндекс Алиса, возможно управлять прибором удаленно, а именно: регулировать цикл стирки, отслеживать расход воды и электричества, диагностировать прибор и многое другое.
Благодаря передовой технологии искусственного интеллекта и функции ezDispense, новая стиральная машина LG AI DD обеспечивает бережный уход за тканью и легкое управление процессом. Опираясь на многолетнюю экспертизу в производстве бытовой техники и потребности современных пользователей, LG предлагает простое решение для лучшей жизни.
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1 Объединить два отсека для использования только жидкого порошка возможно на панели управления прибора.
2Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
3 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
4 Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-ez-dispense-start-prodazh.html isCopied
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