We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG И BLACKDOVE ПРЕДСТАВЛЯЮТ БЕЗУПРЕЧНОЕ ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО НА LED ДИСПЛЕЯХ LG
СЕУЛ, 16 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) вступила в международное партнерство с американской компанией Blackdove, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к цифровому искусству на передовых профессиональных дисплеях LG. Интегрируя программное обеспечение и работы из галереи цифрового искусства Blackdove и платформы NFT (невзаимозаменяемый токен), высококачественное настраиваемое решение LG для дисплеев обеспечит удобный способ демонстрации цифрового искусства, которое стало доминирующим на мировом арт-рынке.
Яркие цифровые дисплеи LG – это превосходный носитель для художественных инсталляций и идеальное дополнение к корпоративным вестибюлям, галереям, роскошным резиденциям и множеству других общественных мест. Светодиодные панели LG предлагают исключительную гибкость, благодаря простой установке, модульной, масштабируемой конструкции и первоклассному качеству изображения с разрешением от Full HD (1920 x 1080) до 8K (7680 x 4320).
Программное обеспечение Blackdove, доступное на рынках по всему миру с этого квартала, может поставляться в комплекте с продуктами LG, включая LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED All-in-One и светодиодные панели с мелким шагом, для предоставления обширной библиотеки цифровых художественных активов галереи. Отобранные вручную командой кураторов Blackdove, работы современных художников, таких как Джонатан МакКейб, Кеннет Уэйн, Меган Ченг, Франк Лефевр и Джейми Скотт, охватывают широкий спектр тем и стилей как для начинающих, так и для опытных поклонников цифрового искусства.
«LG рада сотрудничеству с Blackdove, поскольку это партнерство позволяет нам привлечь клиентов уникальными преимуществами светодиодных дисплеев LG», – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев LG Business Solutions. «Мы думаем, что возможность преобразования светодиодных дисплеев LG в цифровые полотна в таких помещениях, как роскошные жилые дома, корпоративные вестибюли, больницы и розничные магазины, вызовет у общественности очень положительную реакцию».
«Мы рады, что нас выбрал такой выдающийся партнер, как LG», – сказал Марк Биллингс, генеральный директор компании Blackdove. «Цифровое искусство – это первая в истории форма искусства, которая может быть воспринята всем миром в одно мгновение, что придает ей дополнительную привлекательность. Это делает возможным экспоненциальный рост как количества, так и разнообразия произведений искусства, а также открывает путь для всеобщего доступа к недорогому искусству и владению им».
# # #
О Blackdove
Blackdove – это цифровая художественная галерея, позволяющая мгновенно передавать любое произведение цифрового искусства на любой дисплей в мире. Цифровое искусство – пересечение опыта и технологий, которое становится основным средством творчества лучших художников этого поколения. Blackdove работает напрямую с галереями и художниками, чтобы сделать работы доступными и повысить узнаваемость мирового сообщества цифровых художников. Архитектура интернета вещей Blackdove и глобальная облачная инфраструктура позволяют отправлять цифровое искусство на любой дисплей или делиться им по всему миру с помощью регистрации в блокчейне NFT и сквозного шифрования. Галерея цифрового искусства Blackdove включает несколько технологических решений для отображения и управления цифровым искусством, в том числе аппаратный медиаплеер, специализированные дисплеи, приложение для контроля и управления, а также сервис подписки на цифровые произведения искусства.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/partnerstvo-lg-i-blackdove.html isCopied
paste