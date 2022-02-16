LG И BLACKDOVE ПРЕДСТАВЛЯЮТ БЕЗУПРЕЧНОЕ ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО НА LED ДИСПЛЕЯХ LG

СЕУЛ, 16 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) вступила в международное партнерство с американской компанией Blackdove, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к цифровому искусству на передовых профессиональных дисплеях LG. Интегрируя программное обеспечение и работы из галереи цифрового искусства Blackdove и платформы NFT (невзаимозаменяемый токен), высококачественное настраиваемое решение LG для дисплеев обеспечит удобный способ демонстрации цифрового искусства, которое стало доминирующим на мировом арт-рынке.









Яркие цифровые дисплеи LG – это превосходный носитель для художественных инсталляций и идеальное дополнение к корпоративным вестибюлям, галереям, роскошным резиденциям и множеству других общественных мест. Светодиодные панели LG предлагают исключительную гибкость, благодаря простой установке, модульной, масштабируемой конструкции и первоклассному качеству изображения с разрешением от Full HD (1920 x 1080) до 8K (7680 x 4320).











Программное обеспечение Blackdove, доступное на рынках по всему миру с этого квартала, может поставляться в комплекте с продуктами LG, включая LG MAGNIT, LG LED Bloc, LED All-in-One и светодиодные панели с мелким шагом, для предоставления обширной библиотеки цифровых художественных активов галереи. Отобранные вручную командой кураторов Blackdove, работы современных художников, таких как Джонатан МакКейб, Кеннет Уэйн, Меган Ченг, Франк Лефевр и Джейми Скотт, охватывают широкий спектр тем и стилей как для начинающих, так и для опытных поклонников цифрового искусства.









«LG рада сотрудничеству с Blackdove, поскольку это партнерство позволяет нам привлечь клиентов уникальными преимуществами светодиодных дисплеев LG», – сказал Пайк Ки-мун, старший вице-президент и глава подразделения информационных дисплеев LG Business Solutions. «Мы думаем, что возможность преобразования светодиодных дисплеев LG в цифровые полотна в таких помещениях, как роскошные жилые дома, корпоративные вестибюли, больницы и розничные магазины, вызовет у общественности очень положительную реакцию».









«Мы рады, что нас выбрал такой выдающийся партнер, как LG», – сказал Марк Биллингс, генеральный директор компании Blackdove. «Цифровое искусство – это первая в истории форма искусства, которая может быть воспринята всем миром в одно мгновение, что придает ей дополнительную привлекательность. Это делает возможным экспоненциальный рост как количества, так и разнообразия произведений искусства, а также открывает путь для всеобщего доступа к недорогому искусству и владению им».













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О Blackdove

Blackdove – это цифровая художественная галерея, позволяющая мгновенно передавать любое произведение цифрового искусства на любой дисплей в мире. Цифровое искусство – пересечение опыта и технологий, которое становится основным средством творчества лучших художников этого поколения. Blackdove работает напрямую с галереями и художниками, чтобы сделать работы доступными и повысить узнаваемость мирового сообщества цифровых художников. Архитектура интернета вещей Blackdove и глобальная облачная инфраструктура позволяют отправлять цифровое искусство на любой дисплей или делиться им по всему миру с помощью регистрации в блокчейне NFT и сквозного шифрования. Галерея цифрового искусства Blackdove включает несколько технологических решений для отображения и управления цифровым искусством, в том числе аппаратный медиаплеер, специализированные дисплеи, приложение для контроля и управления, а также сервис подписки на цифровые произведения искусства.