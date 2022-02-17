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БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС LG CORDZERO A9 KOMPRESSOR ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ УДОБСТВА ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ УБОРКИ
АЛМАТЫ, 17 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) объявила о старте продаж беспроводного вертикального пылесоса LG CordZero A9 Kompressor™. Впервые модель A9K-MAX1 была представлена на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в 2021 году, а теперь доступна и на казахстанском рынке. Одним из главных отличий от предшественников стала система прессования пыли, а также новинка может похвастаться увеличенным временем работы без подзарядки, мощностью всасывания и удаленным управлением.
Благодаря технологии Kompressor™, пыль и мусор, поступающие в пылесборник, спрессовываются и уменьшаются до 2,5 раз1, позволяя опустошать контейнер для сбора пыли реже, что гораздо удобнее.
Усовершенствованная модель оснащена интеллектуальным мотором Smart Inverter Motor™ и технологией Axial Turbo Cyclone™. Двигатель создает мощный воздушный поток внутри вакуумных циклонных камер, которые эффективно разделяют мелкие и крупные частицы пыли и мусора, а также поддерживают высокую мощность всасывания. При таком вихревом потоке ни одна соринка не останется незамеченной.
Кроме того, пылесос обеспечивает качественную одновременно сухую и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™. Насадка удаляет пыль с любых напольных покрытий, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата. В свою очередь, электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, сохраняя накладки влажными. При этом вы можете регулировать интенсивность подачи или полностью отключить ее.
Помимо Power Drive Mop в комплекте идут дополнительные насадки: комбинированная 2 в 1, которая совмещает мягкую щетину и твердую насадку, щелевая для труднодоступных мест, универсальная с электроприводом для ковров и твердых поверхностей, а также Power Drive Mini для уборки мягкой мебели от шерсти домашних животных.2
За очистку воздуха в новинке отвечает пятиступенчатая система фильтрации с НЕРА-фильтром, которая создает мощный воздушный поток и удерживает до 99,97% пыли с минимальным размером от 0,3 микрон.3 Фильтры можно легко извлечь из пылесоса и промыть в проточной воде, что позволит сэкономить время и избавит от необходимости покупки расходных материалов.
Помимо прочего, LG CordZero A9 Kompressor оснащен удобной эргономичной ручкой и телескопической трубкой, высоту которой вы можете регулировать под свой рост, а также компактно хранить ее или удлинять для уборки в труднодоступных местах.
Благодаря двум сменным аккумуляторам, новый вертикальный пылесос LG может работать до 120 минут без подзарядки, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку. А зарядная база с тремя вариантами размещения – на стене, вертикально и горизонтально, позволяет организовать удобное хранение гаджета в любом месте дома.
Также пылесос LG CordZero A9 Kompressor может стать частью экосистемы умного дома, для этого просто подключите его к приложению LG ThinQ™. С его помощью вы сможете получать полезные уведомления на смартфон, например, о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также вести журнал уборки и проводить диагностику девайса.
LG CordZero A9 Kompressor – это не просто пылесос, а настоящий помощник в вашем доме, который способен превратить уборку в приятное времяпрепровождение.
1 Сравнение с пылесосом CordZeroA9без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
2 Насадки, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.
3 Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTMF1977-04(2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса.
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