LG НАРАЩИВАЕТ ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 5G ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

СЕУЛ, 4 марта 2022 г.— Компания LG Electronics (LG) продолжает усиливать позиции на рынке автомобильной связи благодаря недавно заключенным сделкам на поставку телематических решений стандарта 5G европейскому автопроизводителю премиум-класса. Входящая в LG компания Vehicle component Solutions (VS), признанный игрок на рынке телематики, включающем телекоммуникации, технологии автомобильных компонентов и другие направления, подтвердила наличие собственных технологических ноу-хау и опыта для лидирующего положения в автоиндустрии эпохи 5G.













По данным Strategy Analytics, к 2026 году около 67 млн. новых автомобилей во всем мире будут оснащены телематическими системами. Ожидается, что модули телематической связи 5G, представленные только в прошлом году, к 2026 году займут более 25 процентов всего рынка автомобильной телематики. Благодаря масштабной линейке передовых профильных технологий LG уже добилась конкурентного преимущества в области стандартов 5G. На долю компании приходится примерно 10 процентов глобальных патентных утверждений стандартов 5G, по этому показателю она занимает второе место в мире.













Передовые инновации LG в области телематики стандарта 5G обеспечивают новый уровень коммуникаций и дорожной безопасности в различных решениях – от систем класса V2X (vehicle-to-everything) для связи между транспортом и любым объектом до интегрированных аппаратно-программных комплексов и автомобильных коммуникационных шлюзов. Технология V2X, важнейший компонент автономных транспортных средств, позволяет автомобилям обмениваться данными с другими транспортными средствами, пешеходами и инфраструктурой в режиме реального времени, создавая наиболее безопасные условия для всех. Технология LG 5G-V2X, которая обеспечивает повышенную устойчивость скорости передачи данных автомобиля, стремительно приближается к достижению 4 уровня (Level 4), принятого Обществом автомобильных инженеров (SAE), при котором автономные автомобили уже не нуждаются во вмешательстве человека в процесс управления. Более быстрая и стабильная связь позволяет автомобилям мгновенно распознавать различные дорожные условия и реагировать на них, а высокоточная технология GNSS (Advanced Global Navigation Satellite System) позволяет определять конкретное местоположение автомобиля с точностью до 40 сантиметров даже при движении на высоких скоростях.

Использование технологии Dual SIM Dual Active (DSDA) позволяет решениям LG одновременно поддерживать функции подключенного автомобиля и автономного вождения, при этом пассажиры смогут по достоинству оценить систему развлечений, уровень комфорта и повышенную безопасность во время поездки. Модуль LG, соответствующий требованиям стандарта 5G Release 16* проекта 3GPP, отличается улучшенной эффективностью и повышенной надежностью подключения. В отличие от традиционных антенн в форме "акульего плавника", интеллектуальная плоская антенна позволяет автопроизводителям сохранить аэродинамические линии дизайна своих автомобилей.

"Многолетний опыт и знания в области автомобильной телематики позволили LG заключить ряд новых контрактов с ведущими мировыми автопроизводителями, – сказал Ын Сок-хён (Eun Seok-hyun), президент LG Vehicle component Solutions Company. – Телематические аппаратные и программные системы LG, которые легко внедряются в различные модели автомобилей за счет встраиваемой модульной конструкции, предлагают непревзойденный уровень гибкости для производителей и разнообразные услуги для конечных пользователей. Будучи надежным партнером автопроизводителей по всему миру, компании LG помогает создать безопасное и лучшее будущее на дорогах мира с помощью своего растущего портфолио передовых инноваций в области мобильных технологий".

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* Стандарт 3GPPRelease 16 предоставляет более совершенные функции для автономных транспортных средств, открывает возможности "умного города" благодаря усовершенствованиям в области промышленного Интернета вещей, а также повышает скорость беспроводной связи и скорость передачи данных для миллионов устройств. Источник: https://www.3gpp.org/release-16