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НОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ IN-CELL ДИСПЛЕЙ LG ОБЕСПЕЧИВАЕТ УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ 24/7
АЛМАТЫ, 9 марта 2022 года — LG Electronics (LG) представила встраиваемый In-Cell сенсорный дисплей TNF5J, доступный в диагоналях 55, 43 и 32 дюйма. Новинка может похвастаться рядом преимуществ, среди которых изящный тонкий корпус, высокое качество изображения с разрешением UHD в моделях 55 и 43 дюйма и FHD в модели с диагональю 32 дюйма, а также возможность работы в режиме 24/7.
Дисплей LG TNF5J разработан на базе сенсорной технологии In-Cell, которая позволила уменьшить толщину панели и повысить четкость изображения без искажений и размытия картинки дополнительными слоями сенсора. Применение в новинке IPS-матрицы обеспечило широкие углы обзора и точную цветопередачу. Кроме того, дисплей способен распознавать до 10 одновременных касаний, поддерживая различные интерактивные сервисы и сценарии использования.
Особая конструкция новых сенсорных дисплеев позволяет устанавливать их как в горизонтальном, так и вертикальном положении, в том числе экраном вверх с углом наклона к пользователю до 45°.
Новый дисплей LG TNF5J предназначен для размещения в различных терминалах и цифровых киосках, что делает его подходящим для корпоративного и образовательного сегментов, ритейла, выставочных и музейных пространств. Продукт поставляется с обновленной платформой LG webOS версии 6.0, которая предлагает улучшенную производительность, более удобный интерфейс и расширенную функциональность.
Сенсорный дисплей LG TNF5J – это универсальный продукт, обеспечивающий непрерывную работу в режиме 24/7, что позволяет снять ограничения во времени использования и предоставить эффективное взаимодействие с клиентом.
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