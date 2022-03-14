ТЕЛЕВИЗОРЫ LG OLED: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания LG Electronics ориентируется на создание оптимальных с точки зрения общества и бизнеса продуктов, разрабатывая инновационную технику, которая не только делает жизнь потребителей удобнее и лучше, но и заботится об окружающей среде. Этот подход реализуется в создании продуктов для домашних развлечений, включая инновационные телевизоры LG OLED с элегантным дизайном, тонким экраном и потрясающим изображением с глубоким чёрным цветом.

Устойчивое развитие заложено в каждом этапе жизненного цикла телевизоров LG OLED: от разработки продукта до его производства, использования и утилизации. Благодаря самоподсвечивающимся пикселям в телевизорах LG OLED не используется подсветка, и, следовательно, задействуется меньше компонентов, чем в LCD телевизорах. Это, в свою очередь, означает, что для производства телевизоров LG OLED требуется меньше пластика. В процессе использования они значительно меньше влияют на окружающую среду, поскольку в них содержится минимальное количество вредных материалов. После окончания срока службы телевизоры LG OLED имеют высокий коэффициент переработки, что позволяет значительно сократить количество отходов.







Société Générale de Surveillance (SGS) — Швейцарское международное агентство тестирования подтвердило, что телевизоры LG OLED и панели LG OLED являются экологически безопасными продуктами по ряду показателей. Телевизоры и панели не содержат кадмия. Благодаря высокотехнологичному производству с использованием меньшего числа деталей они имеют более высокую степень переработки, чем LCD телевизоры. В панелях также не содержится фосфид индия, а в пластиковых компонентах используется минимальное количество ингибиторов горения.









Кроме того, телевизоры LG OLED оснащены функциями, заботящимися о здоровье пользователя. Они позволяют в течение длительного времени наслаждаться комфортным просмотром. Эти телевизоры имеют сертификаты международных агентств TÜV Rheinland (TUV) и Underwriter Laboratories (UL), подтверждающие низкий уровень излучения синего света, отсутствие мерцания, и оснащаются дисплеем с антибликовым покрытием, обеспечивающим комфорт для глаз. Кроме того, телевизоры LG OLED — это первые панели среди всех телевизоров, получившие сертификат Eyesafe® (комфорт для глаз) органа по сертификации TUV-Eyesafe®.





Расширяя экологические инициативы, оптимизируя процессы производства и улучшая пользовательский опыт, LG заботится о потребителях и вносит свой вклад в благополучие общества.