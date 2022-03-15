НОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ LG SIDE-BY-SIDE С БЕЗУПРЕЧНЫМ ДИЗАЙНОМ ПРИДАЮТ ИЗЫСКАННОСТЬ ЛЮБОЙ КУХНЕ

АЛМАТЫ, 15 марта 2022 года– LG Electronics (LG) объявила о старте продаж новой линейки холодильников Side-by-Side в Казахстане. Новинки предлагают инновационный дизайн, повышенное удобство использования и увеличенный объем при прежних габаритах, что стало возможным за счет применения последних технологий.









Изящный внешний вид с обновленным дизайном

Технология LG InstaViewTM Door-in-Door® была впервые доработана для новых моделей LG GC-X257CAEC и LG GC-Q257CAFC с момента появления в 2015 году. Холодильники имеют более изысканный внешний вид, благодаря тонированной стеклянной панели, занимающей всю верхнюю половину правой дверцы. Само окно InstaViewTM также было увеличено, чтобы пользователи могли видеть больше из того, что хранится внутри. LG InstaViewTM освещает внутреннюю часть холодильника, если дважды постучать по прозрачному стеклу дверцы, а технология Door-in-Door® уменьшает потери холодного воздуха, предоставляя удобное пространство для хранения часто используемых продуктов.











Помимо улучшенной системы InstaViewTM первая модель оснащена диспенсером для воды и льда с кольцевой подсветкой, излучающей мягкое свечение, чтобы пользователям было проще ориентироваться в темноте. Встроенный диспенсер также представлен в новых моделях LG GC-L257CBEC и GC-J257CAEC вместимостью 617 литров.

Свежая вода и продукты для здорового и комфортного образа жизни

Чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос на функции, ориентированные на гигиену и здоровье, в новых моделях с диспенсером применяется технология LG UVnano™, которая задействует ультрафиолетовое излучение для защиты диспенсера воды от потенциально опасных микробов. Функция UVnanoTM срабатывает автоматически один раз в час, удаляя до 99,99% бактерий водяной форсунки.1











Большинство представленных моделей обладают интеллектуальным воздушным фильтром Hygiene Fresh+™, который нейтрализует запахи в холодильнике и уничтожает до 99,99%2 вредоносных веществ, продлевая срок хранения продуктов.

Также за сохранение свежести продуктовых запасов отвечает система DoorCooling+™, доступная в восьми из десяти моделей новой линейки Side-by-Side. Она быстрее охлаждает всю камеру, равномерно распределяя мощный поток воздуха из вентиляционного отверстия, расположенного в верхней части прибора.3

Интеллектуальные функции

Большинство моделей могут управляться через приложение LG ThinQ™. С его помощью вы можете проверять, сколько энергии потребляет прибор, получать уведомления, если дверца открыта, и даже регулировать яркость внутреннего освещения в зависимости от времени суток. LG ThinQTM также поддерживает Яндекс Алиса для легкого голосового управления4.

Дополнительно в новой линейке Side-by-Side представлены четыре модели в разных расцветках (нержавеющая сталь, серебристый, белый, бежевый) и вместимостью 647 литров, а также две модели с объемом 643 литра в бежевом и графитовом оттенках. Холодильники отличаются минималистичным утонченным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер.











«Энергосберегающие и эффективно сохраняющие свежесть продуктов новые холодильники LG готовы вывести работу на кухне на совершенно новый уровень» – сказал Лю Чжэ-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution.

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1 Оценено TÜVRheinland с помощью метода тестирования LG, измеряющего снижение содержания кишечной палочки, золотистого стафилококка и Pseudomonasaeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия УФ-светодиодов продукта в течение 10 минут в час после 24 часов в условиях обычного домашнего использования. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и применения. Продукт не лечит заболевания, связанные со здоровьем, и не гарантирует, что вода, отфильтрованная прибором, не будет содержать загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы.

2Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.

3 На основании результатов испытаний TÜVRheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, сравнивающих время падения емкости с водой, помещенной в верхнюю корзину, между моделями DoorCooling+ и Non-DoorCooling+. Только применимые модели. Изображения продуктов приведены только для иллюстрации, и результаты работы могут отличаться от фактического использования и других условий окружающей среды. Функция DoorCooling+™ должна останавливаться при открытии дверцы.

4 Интеллектуальные возможности и функции голосового помощника зависят от модели и могут быть доступны не на всех рынках.