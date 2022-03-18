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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПЫЛЕСОС CORDZERO A9 KOMPRESSOR™ С ИННОВАЦИОННОЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИЕЙ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО УХОДА ЗА ДОМОМ
АЛМАТЫ, 18 марта 2022 года— LG Electronics (LG) объявляет о запуске нового беспроводного пылесоса LG CordZero A9 Kompressor™, дебютировавшего на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2021. Усовершенствованная модель оснащена зарядной станцией «все в одном» с подставкой для аксессуаров, которая автоматически очищает контейнер для пыли и производит зарядку продукта после его использования, тем самым упрощая уборку и минимизируя контакт с пылью.
Благодаря полностью автоматизированной системе удаления пыли, зарядная станция делает процесс очистки пылесоса более гигиеничным и позволяет сэкономить время пользователей. Когда LG CordZero A9 Kompressor закреплен на подставке, содержимое контейнера для мусора автоматически всасывается в зарядную станцию и собирается в прикрепленный мешок1, предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух. В станцию также встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка.2 Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке.
Кроме прочего, зарядная станция может похвастаться современным сдержанным дизайном, который идеально вписывается в любой интерьер. Аккуратная и компактная, она легко вмещает пылесос, насадки и аксессуары, включая комбинированную щетку 2-в-1, щелевую насадку и насадку для влажной уборки.3 Более того, станция заряжает и хранит дополнительный аккумулятор для пылесоса, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку, не дожидаясь подзарядки LG CordZero A9 Kompressor.
Благодаря интеллектуальному мотору LG Smart Inverter Motor™ и технологии Axial Turbo Cyclone™, новый вакуумный пылесос обеспечивает интенсивное и непрерывное всасывание. Двигатель вращается с высокой скоростью, создавая мощный воздушный поток внутри вакуумных циклонных камер, что позволяет захватывать даже мелкие частицы пыли.
«Пылесос CordZero A9 Kompressor с инновационной станцией «все в одном» – это премиальное решение по уходу за домом», – сказал Лю Чжэ-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Благодаря высокой производительности продукта и автоматизированной системе удаления пыли, новая модель CordZero призвана обеспечить потребителям и их семьям более чистое и здоровое жилое пространство, не говоря уже об удобстве нового уровня».
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1 Мешок для сбора пыли следует заменить, если индикатор на дисплее мигает.
2 Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LGElectronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (номер модели: VDS-ST1*U) при температуре 23,0 градусов Цельсия (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.
3 Насадки и аксессуары, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-predstavlyayet-pylesos-cordzero-a9-s-innovatsionnoy-zaryadnoy-stantsiyey-temp.html isCopied
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