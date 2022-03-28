LG ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛА ПРИЗНАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ RED DOT DESIGN AWARD

СЕУЛ, 28 марта 2022 года — LG Electronics (LG) получила 25 наград международного конкурса Red Dot Award 2022, продолжив тем самым успешную историю своего участия в престижной ежегодной программе награждения в области дизайна. Список впечатляющих достижений компании включает три наивысшие награды «Лучший из лучших» (Best of the Best), в том числе, за стиральную и сушильную машины LG с возможностью обновления, а также за новые OLED-телевизоры LG lifestyle и монитор LG DualUp Monitor Ergo.







Парные стиральная и сушильная машины LG отличаются выдающейся производительностью, минималистичным «плоским» дизайном, а также возможностью модернизации для удовлетворения индивидуальных меняющихся потребностей каждого покупателя. Еще одним лауреатом премии Best of the Best стала новая модель OLED-телевизора LG lifestyle, выпуск которой запланирован в этом году. Данная инновационная модель, входящая в линейку LG Lifestyle OLED TV, предоставляет максимально гибкую функциональность, возможность стильной пространственной интеграции и более удобные способы управления.







Монитор LG DualUp Monitor Ergo, также ставший лауреатом премии Red Dot BestoftheBest в этом году, создан для первоклассного отображения информации с повышенным эргономическим комфортом. Экран DualUp Monitor Ergo имеет соотношение сторон 16:18 и разрешение 2560 x 2880 пикселей. Данный монитор с изящным практичным дизайном и расширенными возможностями подключения повышает уровень комфорта пользователя благодаря компактной подставке LG Ergo со сверхточной регулировкой и надежным креплением к различным поверхностям.









Также в категории «Инновационный продукт» были отмечены очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower и устройство для домашнего садоводства LG tiiun. В число других продуктов LG, удостоенных награды в этом году, входят универсальный дисплей LG One:Quick Flex, игровой ноутбук LG UltraGearTM, телевизор LG OLED evo Gallery Edition и другие модели телевизоров OLED evo, отмеченные за эстетически приятный дизайн, ориентированный на пользователя.



Red Dot является одним из самых престижных конкурсов в области промышленного и коммуникационного дизайна, а также дизайнерских концепций. Признание Red Dot является важным знаком качества продукции во всем мире. В этом году на рассмотрение жюри конкурса было представлено около 7 800 продуктов.



«Мы очень рады, что в этом году Red Dot вновь отметила многие наши инновационные решения. – сказал Ли Чул-бэ (Lee Chul-bae), старший вице-президент и исполнительный руководитель дизайнерского центра Life Innovation компании LG Electronics. – Мы всегда стремимся к созданию дизайна, обеспечивающего наилучший пользовательский опыт и наибольшую эстетическую ценность. Признание со стороны одной из ведущих мировых премий области дизайна имеет для нас огромное значение, и мы несомненно гордимся каждой победой»