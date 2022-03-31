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LG SMART PARK НАЗВАН LIGHTHOUSE FACTORY КАК ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СЕУЛ, 31 марта 2022 г.— LG Smart Park, производственная база LG Electronics (LG), признана Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) предприятием лидирующей категории Lighthouse Factory.
ВЭФ включает в свой глобальный список Lighthouse самые передовые в мире предприятия, которые внедряют технологии Четвертой промышленной революции – такие как Интернет вещей, big data, искусственный интеллект (ИИ) и роботы, в производство и цепочки поставок, чтобы обеспечить широкий спектр преимуществ – от повышения эффективности производства до укрепления экологической рациональности.
«В условиях, когда мир борется со многими проблемами, приятно видеть, как компании добиваются преимуществ устойчивого развития при достижении бизнес-целей, что мы называем экологической эффективностью. – сказал Франциско Бетти (Francisco Betti), руководитель направления «Формирование будущего передового производства и цепочек создания стоимости» ВЭФ. – Нам нужно, чтобы они продолжали освещать дальнейший путь для мирового производственного сообщества, формируя ответственное будущее производства, которое работает на людей, общество и окружающую среду».
За последние пять лет LG превратила свой заводской комплекс в Чангвоне (Южная Корея) в LG Smart Park – футуристический центр производства бытовой техники. Ключевыми элементами преобразования стали трехмерная цифровая логистическая система, передовая аналитическая система с использованием технологий периферийных сетевых вычислений и машинного обучения для предупреждения возникновения дефектов, а также самые современные производственные мощности, позволяющие серийно выпускать несколько моделей для гибкого реагирования на запросы заказчиков.
Благодаря недавно внедренной технологии «цифрового двойника», эксплуатационная система может анализировать производственные процессы в виртуальной реальности. Она способна предсказать возникновение каких-либо проблем на ближайшие 10 минут и предоставить необходимые детали и материалы для сборки каждого агрегата с точным, ежеминутно обновляемым статусом логистических операций предприятия. Датчики, использующие технологию глубокого машинного обучения, установлены по всему заводу для мониторинга каждого этапа производства в режиме реального времени. Это помогает работникам завода заблаговременно выявлять и устранять любые возможные проблемы. В результате расходы на возврат брака снизились на 70% в сравнении с показателями 2020-2021 годов, при этом значительно повысилась общая конкурентоспособность качества1 и эффективность производства2.
На первом, втором и третьем этажах LG Smart Park используется подвесная конвейерная система, которая быстро транспортирует упаковки с деталями холодильника на необходимые производственные линии. При каждой линии функционирует интеллектуальный склад, который отслеживает товарные запасы в режиме реального времени и обеспечивает автоматизированное управление материалами, включая заказ дополнительных деталей и комплектующих.
На наземном уровне автоматизированные управляемые транспортные средства со стабильным подключением к сети 5G доставляют детали и материалы в любую точку объекта, где они необходимы. Благодаря трехмерной системе автоматизации логистики, компания может минимизировать объем складских площадей на 30% по сравнению с традиционными системами логистики, и сократить необходимое для почасовой транспортировки материалов время на 25%.1
LG Smart Park также использует роботов с искусственным интеллектом и камерой, чтобы сделать процесс производства бытовой техники более быстрым и безопасным. Роботы выполняют опасные и сложные задачи, такие как сварка, подъем тяжелых деталей и оборудования.
LG планирует применить инновационные технологии интеллектуального производства, впервые внедренные в LG Smart Park, на 26 своих производственных предприятиях в 13 странах, ускорив цифровую трансформацию своей глобальной производственной сети к 2025 году.
«LG Smart Park наглядно демонстрирует нашу твердую приверженность к внедрению революционных технологий в качестве лидера мирового рынка бытовой техники премиум-класса. – сказал Лю Чжэ-чеол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – Мы представляем проект будущего производства, которое обеспечит лучшие результаты в экологическом, экономическом и трудовом аспектах».
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1 Сравнение показателей с 2020 по 2021 год согласно отчету о посещении предприятия, подготовленному Всемирным экономическим форумом.
2 Производство единиц продукции в час увеличилось на 17% по сравнению с 2020 и 2021 годами, согласно отчету о посещении предприятия, подготовленному Всемирным экономическим форумом.
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-smart-park-nazvan-lighthouse-factory.html isCopied
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