LG НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ ВСТРАИВАЕМЫХ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН С УЛУЧШЕННОЙ ПАРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Паровая технология TrueSteam удаляет 99,99%1 бактерий, оставляя при этом на посуде на 30% меньше следов от воды2.

АЛМАТЫ, 1 апреля 2022 года— LG Electronics (LG) представляет в Казахстане новейшую встраиваемую посудомоечную машину LG QuadWash DB425TXS с технологией TrueSteam, которая объединяет в себе инновационные решения для максимально гигиеничного быта и заботы о посуде, семье и окружающей среде. Модель DB425TXS сочетает в себе уникальные технологии, такие как QuadWash™, TrueSteam™ и инверторный двигатель Direct Drive™, которые позволяют достичь максимальной эффективности и качества работы. Кроме того, дизайн новой встраиваемой посудомоечной машины позволяет ей органичным образом вписаться в интерьер любой кухни.









Посудомоечная машина LG DB425TXS оснащена уникальной технологией QuadWash™. Данная технология, не имеющая аналогов на рынке, имеет 4-х лопастный распрыскиватель, который обеспечивает мойку посуды под любым углом с тщательной очисткой поверхностей. Шарнирная вращающаяся конструкция перемещает лопасти распрыскивателя в разных направлениях и обеспечивает на 30% больший охват даже в самых труднодоступных местах. Благодаря этому, полноценное мытье даже сильно загрязненной посуды производится в режиме «турбо-цикла» менее чем за час.









Встраиваемая посудомоечная машина LG DB425TXS обеспечивает максимальную гигиену благодаря технологии TrueSteam, которая генерирует водяной пар с температурой 100°C и уничтожает до 99,99% бактерий. Эта высокотемпературная технология позволяет растворить даже самые въевшиеся загрязнения и жир, и отмыть любую посуду – от хрупкого столового хрусталя до металлических кастрюль и сковородок, а также уменьшить следы от воды на посуде и стекле до 30%. В дополнение, во время цикла ополаскивания температура во внутренней камере достигает 80°C, обеспечивая дополнительную гигиеническую очистку посуды на финальном этапе мытья.







При разработке новинки инженеры LG постарались расширить возможности посудомоечной машины DB425TXS для интеграции в интерьер любой кухни за счет четких линий, стильной отделки и скрытой панели управления.





Новый эстетичный вариант дизайна дополнен функциональными особенностями для адаптации внутреннего пространства к любым видам посуды и максимального удобства при использовании посудомоечной машины. Так, трехуровневая система лотков EasyRack™ со складными стойками предоставляет пользователю свободу выбора для оптимальной загрузки посуды. Возможность изменения высоты верхней и средней полок обеспечивает перераспределение объема для крупных предметов посуды на нижней полке или для столовых приборов и небольших чашек на верхней полке.





В посудомоечной машине LG DB425TXS предусмотрена возможность автоматического открытия дверцы в конце каждого программного моющего цикла. Данная функция производит естественный выход лишнего пара из посудомойки и позволяет проветрить содержимое внутренней камеры, повышая эффективность сушки.





В посудомоечной машине установлен инверторный прямой привод Direct Drive™ с низким уровнем шума. Двигатель оснащен механизмом раздельного управления мощностью и циркуляцией воды в распылителях, что позволило добиться качественных результатов мойки посуды с первого раза без риска ее повреждения. Так, в режиме Dual Zone Wash обеспечивается более слабый напор для мытья хрупкой посуды на верхнем ярусе и более сильный напор для кастрюль и сковород на нижнем. Высокая эффективность двигателя позволяет заметно сократить расход электричества и воды.

Еще одной уникальной особенностью модели LG DB425TXS является мобильное приложение LG ThinQ. Данное приложение позволяет дистанционно управлять посудомоечной машиной посредством сети Wi-Fi и программировать режим мойки с помощью смартфона. Приложение, которое поддерживает основные режимы работы, позволяет также загрузить дополнительные программы для максимальной эффективности посудомоечной машины и адаптации процесса мойки к пользовательским режимам, например, «кастрюли и сковородки», «специально для стеклянной посуды» или «ночная мойка».







В рамках программы LG Smart по защите окружающей среды и стремлению к производству экологически безопасной бытовой техники, посудомоечные машины LG DB425TXS сокращают потребление воды на 36%3.



Помимо этого, LG регулярно повышает уровень износостойкости своей продукции и стремится обеспечить максимально длительный срок ее службы. Компания предлагает 10 лет гарантии на инверторный прямой привод у посудомоечных машин. Благодаря передовой технологии данный двигатель обеспечивает долговечную, универсальную и бесшумную работу.





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1 Результаты были получены по итогам тестирования моделей посудомоечных машин LG с функцией подачи пара и сертифицированы Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г. Работа при цикле дезинфекции уничтожает количество бактерий (в частности, бактерии E.coli, L. monocytogenes и S.typhimurium) на 99,999%.

2 Проводилось сравнение моделей посудомоечных машин LG. Сравнение было основано на подсчете количества пятен, которые остались на посуде после мытья в посудомоечных машинах LG DFB325 (с функцией пара) и DFB415 (без функции пара), согласно внутренним методам тестирования LG.

3 На основе данных о расходе воды посудомоечной машины LG DF415HMS, схожей по функциональности с DB425TXS, в сравнении с моделью LG D1420.