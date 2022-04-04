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LG ПЯТЫЙ ГОД ПОДРЯД ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ AHRI ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Сеул, 4 апреля 2022 года — LG Electronics (LG) пятый год подряд удостоена награды за эффективность (Performance Award) от Института кондиционирования, отопления и охлаждения (Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute, AHRI).
Организация AHRI, основанная в 1953 году, является всемирно признанной торговой ассоциацией, насчитывающей в настоящее время более 350 компаний-членов и представляющей мировых производителей систем отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения (HVAC), а также решений для нагрева воды.
Для присуждения награды за эффективность AHRI привлекает услуги Intertek, ведущей независимой организации по стандартизации, сертификации и тестированию, которая оценивает соответствие фактических характеристик продукта спецификациям, указанным производителем. Только те компании, чьи изделия в сфере HVAC прошли процедуру первичной оценки эффективности в течение трех лет подряд, рассматриваются на получение награды Performance Award.
В общей сложности строгий процесс оценки AHRI прошли 55 решений LG HVAC в шести категориях. Данный показатель отмечается уже третий год подряд - с 2019 по 2021, когда все продукты, представленные компанией LG, прошли такую оценку. Протестированные модели относятся к таким категориям как системы с переменным расходом хладагента (VRF), унитарные компактные тепловые насосы (USHP), чиллеры с воздушным и водяным охлаждением, кондиционеры с агрегированным насосом (PTHP), а также комнатные вентиляторные теплообменники.
Одним из более чем пятидесяти рассмотренных продуктов LG был наружный блок LG Multi V большой мощности, в котором используется собственный инверторный компрессор Ultimate Inverter для обеспечения выдающейся производительности и энергоэффективности. Эта флагманская VRF-система популярна во всем мире, особенно в странах Северного полушария, где зимы могут быть долгими и суровыми. Она обеспечивает надежную работу системы отопления даже при температуре до минус 30 градусов по Цельсию.
Также была протестирована система охлаждения LG Multi V Water с регулируемым источником воды, обеспечивающая лучшую тепловую эффективность благодаря применению теплообменника пластинчатого типа. Решение LG также снижает потребление энергии за счет изменения объема используемой воды.
Инверторный спиральный чиллер с воздушным охлаждением также использует передовую инверторную технологию LG для достижения высокого уровня эффективности. Его компактный дизайн обеспечивает впечатляющую производительность, не занимая при этом много места, как другие модели в своем классе.
«Получение награды AHRI Performance Award пятый год подряд является свидетельством качества, производительности и надежности, заложенных в каждом решении LG HVAC. – сказал Джеймс (James Lee), глава подразделения Air Solution Business Unit в LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. – Доверие покупателей к нашей продукции является основной причиной нашего постоянного успеха, как в Северной Америке, так и по всему миру. Предлагая инновационные решения, которые максимально повышают потребительскую ценность, мы и дальше будем усиливать наши позиции на рынке HVAC и укреплять репутацию лидера отрасли».
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-poluchil-nagradu-ahri.html isCopied
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