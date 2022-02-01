ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВАШЕЙ КУХНИ С НОВОЙ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКОЙ LG OBJET

АЛМАТЫ, 1 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) объявила о старте продаж новой дизайнерской линейки LG Objet Collection в Казахстане. Продукты коллекции были отмечены наградой Brand Awards 2021 в номинации «Бренд года» за «Линейку персонализированных холодильников со сменными цветовыми панелями», а также премией CES 2022 за инновации.

Идея LG Objet Collection родилась из желания отойти от стереотипного восприятия бытовой техники как громоздкой и трудно интегрируемой в интерьер. Благодаря разнообразию материалов и цветовых решений, которые можно комбинировать друг с другом и подбирать в соответствии с предпочтениями пользователей, продукты линейки органично вписываются в любой дизайн кухни и при этом полностью отвечают запросам современного образа жизни. Кроме того, новинки могут похвастаться высокой функциональностью.

Покупателям уже доступны первые модели LG Objet Collection – комбинация из холодильной и морозильной камер и многодверный холодильник LG Objet InstaView™. В дальнейшем LG планирует расширить линейку, чтобы сделать пространство целостным и гармоничным.

Продукты представлены со стеклянными панелями бежевого или серебристого цвета, которые при желании можно комбинировать, докупив один из необходимых оттенков.1 Также есть возможность дополнительно заказать и купить панель мятного цвета. Замена может осуществляться через сервисный центр LG и для удобства клиентов будет произведена специалистами LG бесплатно.



Центром линейки LG Objet Collection является многодверный холодильник LG Objet InstaView™. Модель имеет стеклянное покрытие, не оставляющее отпечатков пальцев. Отличное решение, если у вас есть дети, которые привыкли познавать мир тактильно. Одной из главных особенностей продукта стала полюбившаяся многим технология InstaView™, которая позволяет увидеть содержимое холодильника без необходимости открывать дверцу. Достаточно дважды постучать по тонированному бесшовному стеклу, чтобы включилась подсветка и осветила содержимое внутри.

Технология DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение всей камеры, сохраняя продукты свежими гораздо дольше. Специальные отделения Extra space для хранения мелких порций еды (мясной и сырной нарезок, рыбных деликатесов) помогают изолировать «ароматные» продукты в отдельной компактной полке, не занимая при этом место в основной камере.

Кроме того, в многодверном холодильнике LG Objet InstaView™ предусмотрены дополнительные функции, позволяющие избежать неприятных запахов. Собственная разработка Hygiene Fresh+™ от LG состоит из 5 фильтрующих слоев, которые устраняют большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии. Интеллектуальная система удаляет из воздуха в холодильном отсеке до 99,9%2 вредоносных веществ, продлевая срок хранения продуктов. Также за длительное сохранение свежести еды отвечает и система охлаждения LINEARCooling™, которая помогает поддерживать точную и равномерную температуру внутри камеры с минимальными колебаниями (± 0,5 градусов Цельсия3).





Холодильная и морозильная камеры LG Objet Collection отличаются изысканным минималистичным дизайном, который будет уместно смотреться как в современной, так в более традиционной обстановке. Помимо привлекательного внешнего вида, продукты сочетают в себе выдающиеся технические характеристики и высококачественную отделку с использованием стекла в расцветках, аналогичных LG Objet InstaView™. Все модели можно легко комбинировать и адаптировать под уже существующий декор пространства с помощью сменных панелей, подчеркнув индивидуальность и тонкий вкус.





Холодильная камера LG Objet Collection оснащена всеми преимуществами технологии DoorCooling+™. Холодный воздух дополнительно подается из верхней части холодильника, что обеспечивает равномерное и быстрое охлаждение по всей камере, в том числе дверных корзин. Специальный отсек с технологией Fresh Balancer™ поддерживает оптимальный уровень влажности в соответствии с типами продуктов. Панель Metal Fresh на задней стенке камер добавляет изысканности внутренней поверхности холодильника. Удобство использования поддерживается в экстерьере ручкой Easy Handle для легкого открывания дверцы, а внутри – широкой винной полкой, вмещающей до пяти бутылок вина.





Модели линейки LG Objet Collection могут управляться дистанционно с помощью системы умного дома LG ThinQ™. Достаточно выбрать удобный для вас способ подключения через смартфон, голосовой помощник Яндекс Алиса или даже телевизор. С LG ThinQ™ вы можете задавать или менять температуру, активировать или отключить режим экспресс-заморозки и фильтра Hygiene Fresh+™, а также диагностировать холодильник и получать различные полезные уведомления. Например, о том, что вы не закрыли дверцу.





Размывая грани между современной бытовой техникой и дизайнерской мебелью, LG Objet Collection с элегантным минималистичным дизайном буквально «растворяется» в пространстве, подстраиваясь под любой интерьер. Гармоничное сочетание цветовой палитры, качественных материалов отделки и стильных инноваций помогают создать среду, которая по праву отражает ваш уникальный вкус.





1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны и рынка.





2 Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.





3На основании результатов тестирования TÜVRheinlandс использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов холодильника LGмодели GLT51PZGSZ. Без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты тестирования могут отличаться от фактического использования.