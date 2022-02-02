LG ELECTRONICS ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ВЫСТАВКУ AHR EXPO С ДЕБЮТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ СИСТЕМ ОВиК 2022

СЕУЛ, 2 февраля 2022 года – Лидер в области технологий кондиционирования воздуха LG Electronics (LG) демонстрирует на этой неделе в рамках международной выставки кондиционирования, отопления и холодильного оборудования (AHR) Expo 2022 в Лас-Вегасе обширную линейку систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК) 2022 года для коммерческих и жилых помещений. Сюда включены ведущая в отрасли технология переменного потока хладагента (VRF), новейшие энергоэффективные системы тепловых насосов, решения по улучшению качества воздуха в помещениях и продукты для автоматизации и подключения зданий.

















Одним из ключевых моментов является официальный дебют инверторного спирального чиллера LG с тепловым насосом (ISHPC). Внедряя инновации в категорию чиллеров с воздушным охлаждением, LG ISHPC использует инверторную технологию для подачи горячей и холодной воды как для комфорта, так и для применения в технологических процессах. Это обеспечивает высокую производительность без ущерба для бесшумной работы, гибкости и энергоэффективности. Сочетая ключевые атрибуты технологии VRF с производством охлажденной воды, LG повышает стандарты для чиллеров с воздушным охлаждением за счет полного набора высокопроизводительных характеристик, предоставляя инженерам гибкое, экономичное и правильно подобранное решение для отопления и охлаждения тепловым насосом воздушного охлаждения. В комбинации с растущей тенденцией рынка к электрификации, высокая производительность нового LG ISHPC при низких температурах окружающей среды является жизнеспособным инженерным решением, которое отвечает требованиям нагрева горячей воды, поддерживая при этом стратегию сокращения выбросов углерода.

«После долгих месяцев мы рады присоединиться к индустрии и вернуться на AHR Expo – как виртуально, так и лично», – сказал Стив Скарбро, старший вице-президент по технологиям кондиционирования воздуха LG Electronics USA. «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться последними предложениями и инновациями LG в области улучшения качества воздуха, электрификации и интеллектуальных подключений, представив нашу самую инновационную линейку ведущих в отрасли инструментов для коммерческого и бытового применения в этом году и в будущем».







Посетив стенд LG №N7906, участники крупнейшей в мире отраслевой выставки для инженеров, подрядчиков, дистрибьюторов и других специалистов в области ОВиК смогут ознакомиться с новейшими технологиями кондиционирования воздуха LG, а также с отмеченными наградами продуктами и средствами управления.

В дополнение к чиллеру LG с инверторным спиральным тепловым насосом, посетители AHR смогут увидеть следующие решения:

LG Split Compact DOAS (Выделенная система наружного воздуха)







Финалист премии AHR 2022 Innovation Award в категории вентиляции, LG Split Compact DOAS оснащена основным теплообменником и теплообменником повторного нагрева горячим газом. Также система полностью осушает, охлаждает или нагревает наружный воздух, который необходим для вентиляции помещения, особенно при модернизации в условиях ограниченного пространства для размещения подвесного потолка, труб или воздуховодов. Система Split Compact DOAS, получившая награду финалиста AHR 2022 в категории «Качество воздуха в помещении», имеет установленную на заводе секцию рекуперации тепла, встроенную графику в контроллере DOAS и дополнительный контроллер AC Smart® с сенсорным экраном. Интеграция элементов управления DOAS с системой LG VRF обеспечивает эффективный ежедневный мониторинг и контроль со стороны руководителей объектов.

Водонагреватель LGс инверторным тепловым насосом

®. Водонагреватель отличается инверторным компрессором LG, тихой работой с уровнем шума 42 дБ(A) и возможностью удаленного управления по Wi-Fi с помощью приложения LG ThinQ® для смартфонов.





Инверторный водонагреватель LG с тепловым насосом – это энергоэффективная альтернатива электрическим или газовым водонагревателям. Идеально подходящий для жилых помещений, водонагреватель LG обеспечивает подачу горячей воды с эффективностью 3,75 UEF, сертифицированной ENERGY STAR. Водонагреватель отличается инверторным компрессором LG, тихой работой с уровнем шума 42 дБ(A) и возможностью удаленного управления по Wi-Fi с помощью приложения LG ThinQдля смартфонов.

LG Multi F MAX с LGRED° [36K, 42K и 48K единиц]

Мультизональная система LG Multi F MAX с тепловым насосом и технологией нагрева LGRED° обеспечивает непрерывный обогрев до -25°C и 100% номинальной мощности при -15°C одним наружным блоком, к которому можно подключить до восьми внутренних блоков. Система Multi F Max с LGRED°, идеально подходящая для жилых и небольших коммерческих помещений, позволяет размещать отдельные внутренние блоки в соответствующих комнатах, повышая комфорт за счет индивидуальных настроек температуры во избежание переохлаждения и/или перегрева и, таким образом, сводя к минимуму некомфортные колебания температуры.









LG Multi SITE™ VM3

®1, предлагает графический пользовательский интерфейс на базе HTML5, который можно легко настроить в соответствии с требованиями здания или заказчика. MultiSITE VM3 масштабируется и готов к работе с интернетом веще (IoT).





MultiSITE™ VM3 обеспечивает централизованное управление инновационной VRF-технологией LG и системами зданий, не связанными с VRF. VM3, работающий на ведущей в отрасли платформе Niagara Framework1, предлагает графический пользовательский интерфейс на базе HTML5, который можно легко настроить в соответствии с требованиями здания или заказчика. MultiSITE VM3 масштабируется и готов к работе с интернетом веще (IoT).

Приложение LG ThinQ®

Приложение LG ThinQ позволяет дистанционно управлять оборудованием LG ОВиК, а также другой бытовой техникой бренда. Функции ThinQ включают голосовые команды, возможность авторизации удаленного доступа для технических специалистов и планирования комфортных условий в отдельных помещениях. Благодаря функции Smart Diagnosis™ пользователи могут напрямую задавать вопросы экспертам, чтобы обеспечить надлежащую работу и техническое обслуживание системы.







