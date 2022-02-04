НОВЫЙ ОПЫТ ПРОСЛУШИВАНИЯ МУЗЫКИ С БЕСПРОВОДНЫМИ НАУШНИКАМИ LG TONE FREE

АЛМАТЫ, 4 февраля 2022 года— LG Electronics (LG) объявила о старте продаж в Казахстане новых беспроводных наушников LG TONE Free серии FP, куда вошли три инновационные модели – FP5, FP8 и FP9. Новинки предлагают еще больше возможностей для прослушивания, включая улучшенный звук с настройкой от Meridian, активное шумоподавление, защиту от влаги IPX4 и антибактериальный зарядный чехол UVnano, доступный для последних двух моделей.

Вся линейка LG TONE Free оснащена функцией пространственной обработки от Meridian Audio, которая позволяет полностью погрузиться в музыку, фильм, ТВ-шоу или игры. Используя технологию пространственного микширования, создается 3D-звуковая сцена, обеспечивающая более «живое» звучание. Благодаря увеличенным динамикам и мембране с силиконовыми краями, новые модели TONE Free воспроизводят более мощные басы без ущерба для прозрачности и чистоты звука.Усовершенствованная система активного шумоподавления в наушниках TONE Free блокирует внешние звуки. Улучшенный динамик способен более эффективно устранять окружающий шум, предоставляя слушателю возможность наслаждаться только звуком музыки и подкастов.Кроме того, все три модели поддерживают режим шепота (Whispering Mode), повышающий уровень приватности во время разговора. Этот режим позволяет использовать один из вкладышей в качестве выделенного микрофона. Просто поднесите правый наушник близко ко рту – и собеседник будет отчетливо слышать каждое ваше слово, даже если вы находитесь в шумном месте или говорите шепотом.Среди отличительных особенностей новых наушников FP8 и FP9 от младшей модели можно выделить зарядный футляр UVnano с функцией автоматической очистки, который помогает поддерживать чистоту вкладышей. Достаточно всего пяти минут зарядки, чтобы светодиодное ультрафиолетовое излучение UV-C удалило с наушников до 99,9% бактерий, которые могут стать причиной возникновения ушных инфекций.1 Для дополнительной защиты наушники оснащены амбушюрами из медицинского гипоаллергенного силикона2, снижающего риск раздражения кожи в слуховом проходе.Основным отличием модели FP9 от остальной линейки TONE Free стала возможность подключения опции Plug & Wireless, которая позволяет использовать зарядный футляр совместно с устройствами, лишенными Bluetooth. Для этого в комплектацию продукта включен кабель USB-C – AUX, при помощи которого вы можете подключать чехол к любому аналоговому источнику звука, будь то смартфон, игровая консоль3, экран на тренажерах и даже сиденьях самолетов.LG уделила особое внимание и удобной посадке наушников, создав эргономичный дизайн на основе анализа нескольких сотен ушных раковин. В результате стержень наушников стал короче, что обеспечило более комфортное ношение в течение длительного времени.4 Это особенно важно, учитывая, что новые модели FP8 и FP9 могут работать до 10 часов без подзарядки или до 24 часов в сумме с зарядным кейсом, а FP5 рассчитаны на 8 и 22 часа соответственно. Дополнительно кейс наушников FP8 поддерживает беспроводную зарядку, что позволит продлить время использования без необходимости подключения к электросети.Наушники LG TONE Free станут отличным выбором для всех ценителей качественного звука, а также для тех, кто ведет активный образ жизни. Добавим к этому оригинальный зарядный чехол, удобное управление, эргономичный дизайн и получим беспроигрышную комбинацию.

Технические характеристики:

FP9 FP8 FP5 Активное шумоподавление O O O UVnano O (во время проводной зарядки) O (во время проводной и беспроводной зарядки) X Ушные гели медицинского назначения O O O Звуковое решение Meridian Meridian Meridian 3D-звуковая сцена O O O Plug & Wireless O X X Микрофоны 3 микр. 3 микр. 3 микр. Ambient Mode / Chat Mode O O O Мульти-соединение O O O Быстрая очистка O O O Беспроводная зарядка X O X Время работы батареи (ANC выключен) До 24 часов (наушники 10 часов) До 24 часов (наушники 10 часов) До 24 часов (наушники 8 часов) Класс защиты IP IPX4 IPX4 IPX4 Совместимость с ОС Android / iOS Android / iOS Android / iOS Цвета Charcoal Black / Pearl White Charcoal Black / Pearl White Charcoal Black / Pearl White



1 Независимыеиспытанияпоказали, чтозарядныйчехол UVnano устраняет 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia нанаушникахвтечениепятиминутвовремязарядки. Функция УФ-светодиода работает только во время зарядки, а футляр FP9 должен быть подключен к внешнему источнику питания.

2 Основной материал в виде силиконового геля соответствует требованиям ISO 10993 и USPClassVI.

3 Функция Plug& Wireless совместима не со всеми игровыми консолями.

4 Сотрудничество с лабораторией технологий эргономичного дизайна в POSTECH, одном из ведущих азиатских научно-технических университетов.