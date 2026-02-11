Кондиционер LG Libero Monosplit | 18 000 БТЕ | Охлаждение, обогрев

* Изображения и видео выше являются постановочными и созданы в иллюстративных целях для лучшего понимания. Могут быть вариации в зависимости от реальных условий установки продукта.

1) Быстрое охлаждение и обогрев- Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

2) Предварительное охлаждение или обогрев- Эта функция может использоваться только через приложение LG ThinQ.- Для регистрации бытовой техники в LG ThinQ требуется беспроводное подключение к Интернету.- Для использования функции ThinQ пользователи должны сначала установить приложение «LG ThinQ» из Google Play Store или Apple App Store на смартфон и подключиться к Wi-Fi. Подробные инструкции по использованию см. в справочном разделе приложения.- Приложение LG ThinQ может иметь ограничения в некоторых пользовательских функциях или не работать на некоторых смартфонах, поэтому перед использованием проверьте минимальные технические требования (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше).- При первоначальном использовании функции предварительного охлаждения или обогрева необходимо установить местоположение дома клиента в Google Maps через LG ThinQ.- Рабочий диапазон расстояния для функции предварительного охлаждения или обогрева составляет от 250 м до 30 км вокруг местоположения дома клиента и может быть настроен через LG ThinQ.

- Доступность этой функции может различаться в зависимости от страны и модели.

3) Двойное измерение температуры (Dual Sensing)- При использовании функции двойного измерения температуры направляйте пульт дистанционного управления на устройство для уверенного приема сигнала.- Эта функция автоматически отключается через 2 часа работы.- Фактическая температура окружающей среды может отличаться, если пульт дистанционного управления подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится рядом с горячими или холодными объектами.- В зависимости от условий окружающей среды, таких как расстояние и местоположение, если связь между пультом дистанционного управления и изделием нестабильна, функция двойного измерения температуры может отключиться.

4) Auto Cleaning- Когда изделие выключается, функция Auto Cleaning активируется автоматически. В режиме Auto Cleaning продукт работает в режиме вентилятора в течение определенного времени, чтобы удалить остаточную влагу с теплообменника. - Условия сушки внутри устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении. - Для первоначального использования требуется активация функции с помощью пульта дистанционного управления. Подробные инструкции см. в руководстве, прилагаемом к изделию.5) Таймер включения/выключения на 24 часа - Изображение на дисплее пульта дистанционного управления может быть изменено без предварительного уведомления.6) LG ThinQ™- Приложение LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ.- Интеллектуальные функции могут различаться в зависимости от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.