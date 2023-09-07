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Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери
Духовой шкаф LG, 72 литра, удобное приготовление, каталитическая очистка, тройное застекление двери
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип
-
встраиваемый духовой шкаф
-
Объем
-
72Л
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Максимальная температура
-
250
-
Тип дисплея
-
LED
-
Цвет
-
Черный
-
Ручка управления
-
Переключатель LG
-
Ручка двери
-
Ручка LG
-
Противень
-
2 (1 глубокий, 1 стандартный)
-
Решетка
-
1
-
Телескопические полки
-
1
-
Гриль
-
Нет
-
Уровни расположения полок
-
5
-
Конвекция
-
Да
-
Термостат
-
ДА
-
Охлаждение
-
Да
-
Лампа
-
1 (Halogen)
-
Тип полок
-
Выдвижные
-
Каталитическая панель
-
Да
-
Тип двери
-
Тройное застекление
-
Количество программ
-
13
-
Конвекция
-
•
-
Свет
-
•
-
Стандарт
-
•
-
Стандарт + Конвекция
-
•
-
Двойной Гриль + Конвекция
-
•
-
Двойной Гриль
-
•
-
Нижний разогрев / Запекание
-
•
-
Radiant Heat
-
•
-
Разморозка
-
•
-
Пицца
-
•
-
Быстрый разогрев
-
•
-
Подъем теста
-
•
-
Эко
-
•
-
Напряжение (В)
-
220-240
-
Частота (Гц)
-
50
-
Общая нагрузка (кВт)
-
2.3
-
Нижний нагреватель (кВт)
-
1.07
-
Конв. Нагреватель (кВт)
-
2
-
Габариты
-
60cm
-
Без упаковки (ВхШхГ, мм)
-
595x595x565
-
Размеры для встраивания (ВхШхГ, мм)
-
600x565x565
-
В упаковке (ВхШхГ, мм)
-
671x650x720
-
В упаковке
-
39.8
-
Без упаковки
-
35.6
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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