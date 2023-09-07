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GR-M247QGMY

Создайте новый стиль Вашей кухни

Дверь в двери

Оригинальное решение «Дверь в Двери» обеспечивает быстрый доступ к напиткам. Помимо удобства в исполь- зовании, такая конструкция двери позволяет снизить по- требление электроэнергии.

Bioshield

Антибактериальный дверной уплотнитель. Дверной уплотнитель изготовлен из антибактериального материала, в составе которого есть активное противогрибковое вещество, которое препятствует образованию плесени и разрушению уплотнителя.

Vacuum Fresh

Вакуумное отделение

При нажатии кнопки в отсеке для овощей создается ва- куум, что позволяет сохранить ваши овощи и фрукты све- жими дольше.

ОВОЩИ ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЮТ СВЕЖЕСТЬ
Устранение воздуха из вакуумного отсека замедляет процесс окисления продуктов. Благодаря этому овощи дольше сохраняют свежий внешний вид, вкус и питатель- ную ценность.

ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ
Герметично закрытый отсек снижает уровень внутрен- него давления, поэтому свежие овощи и фрукты потре- бляют меньше влаги, чем в традиционном отсеке для овощей. Это позволяет лучше контролировать уровень влажности.

Вакуумный отсек состоит из двойного ящика с силиконовой прокладкой. Закрытие ящика способствует аккумуля- ции воздуха, нагнетая внутреннее давление. При нажатии на кнопку-клапан из ящика выкачивается воздух.

Линейный компрессор

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Moist Balance Crisper

Поддержание оптимальной влажности
Оптимальная влажность продлевает свежесть овощей и фруктов и сохраняет их аппетитный внешний вид. В холодильнике влага из продуктов испаряется и конденсируется на крышке отсека. Но благодаря особой ячеистой структуре поверхности Moist Balance Crisper, влага скапливается в «ячейках», предотвращая попадание капель конденсата на продукты. В то же время вода медленно испаряется из ячеек на поверхности крышки, обеспечивая оптимальный баланс влажно- сти в секции для овощей и фруктов, не допуская их преждевременного иссушения.

Moist Balance Crisper

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side-by-side

Цвет

Красный с цветочным узором

Материал отделки двери

Металл

Тип ручки

Скрытая

Материал ручки

Алюминий

Дисплей

Светодиодный, сенсорный, скрытый

Класс энергопотребления

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

492

Уровень шума, Дб

40

Хладагент

R600a

Линейный компрессор

ГАБАРИТЫ

Ширина в упаковке (мм)

978

Высота в упаковке (мм)

1883

Глубина в упаковке (мм)

873

Ширина без упаковки (мм)

910

Высота без упаковки (мм)

1785

Глубина без упаковки (мм)

788

Вес Нетто/В упаковке (кг)

135/145

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

693

Объем брутто (л)/Морозильная камера

265

Объем брутто (л)/Холодильная камера

428

Полезный объем (л)/Общий

617

Полезный объем (л)/Морозильная камера

205

Полезный объем (л)/Холодильная камера

412

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности

Полка для 2л бутылок

Отделение для молочных продуктов

Направляющая для бутылок

Полка для винных бутылок

-

Антибактериальный уплотнитель Bio Shield

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Количество в контейнере 20/40S/40HC

14/28/28

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GR-M247QGMY

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