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Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.
Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.
Total No Frost
Равномерное охлаждение обеих камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками.
Быстрое охлаждение камер достигается за счет равномерного распределения потоков холодного воздуха.
Конденсат на внутренней задней стенке холодильной камеры становится причиной возникновения плесени и порчи продуктов. Система LG Total No FrostTM обеспечивает чистоту и отсутствие конденсата внутри холодильника.
Bioshield™
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Отсек Moist Balance Crisper
Отсек Moist Balance Crisper
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Все характеристики
-
Тип холодильника
-
холодильник с морозильником
-
Расположение
-
отдельно стоящий
-
Расположение морозильной камеры
-
снизу
-
Цвет
-
Серебристый
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Материал ручки
-
Пластик
-
Дисплей
-
Внешний
-
Цифровые датчики
-
●
-
Класс энергопотребления
-
А
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
352
-
Уровень шума, Дб
-
42
-
Хладагент
-
R600a
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Количество компрессоров
-
1
-
Климатический класс
-
N
-
Количество камер
-
2
-
Количество дверей
-
2
-
Ширина в упаковке (мм)
-
655
-
Высота в упаковке (мм)
-
1815
-
Глубина в упаковке (мм)
-
742
-
Ширина без упаковки (мм)
-
595
-
Высота без упаковки (мм)
-
1726
-
Вес Нетто/В упаковке (кг)
-
69/74
-
Высота (см)
-
173
-
Объем брутто (л)/Общий
-
283
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
104
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
179
-
Полезный объем (л)/Общий
-
264
-
Полезный объем (л)/Морозильная камера
-
86
-
Полезный объем (л)/Холодильная камера
-
178
-
Зона свежести Opti temp (2 температурных режима)
-
-
-
Нулевая зона (Opti Fresh/Zero Zone)
-
-
-
Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
-
●
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Крышка Moist Balance Crisper для поддержания оптимальной влажности
-
●
-
Vitamin Plus
-
-
-
Дверные корзины
-
● (5)
-
Полка для 2л бутылок
-
●
-
Направляющая для бутылок
-
● (1)
-
Полки (закаленное стекло)
-
● (2)
-
Складная полка
-
-
-
Полка для винных бутылок
-
-
-
Деодорайзер
-
-
-
Лоток для яиц
-
● (2x8)
-
Антибактериальный уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Ящики/Мини-ящик
-
● (1)
-
Ящики/Прозрачные
-
-
-
Карман для пиццы
-
-
-
Класс морозильной камеры
-
***
-
Лоток для льда
-
Стандартный
-
Режим ''Отпуск''
-
●
-
Подсветка
-
20 Вт
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
-
-
Возможность перенавешивания двери
-
●
-
Количество в контейнере 20/40S/40HC
-
24/54/54
-
Металлическая окантовка полок и ящиков
-
-
-
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GA-B379PLQA
Холодильник с нижним расположением морозильной камеры , с системой охлаждения LG Total No Frost, цвет серебристый. Высота 173см.