Рассмотрите следующие факторы, чтобы убедиться, что ваша стиральная и сушильная машины, установленные друг на друга, безопасны, надежны и просты в использовании.

1. Совместимость: Сначала убедитесь, что модели стиральной и сушильной машин совместимы между собой. Сушильные машины LG следует устанавливать только на стиральные машины LG глубиной: 565 - 615 мм

2. Пространство для установки: Проверьте размеры места, где будут установлены стиральная и сушильная машины. Также убедитесь, что есть достаточно места для открытия дверец обеих машин.

3. Профессиональная установка: Сушильную машину можно надежно закрепить на стиральной машине LG с помощью специального комплекта для установки в колонну. Работы по установке и проверке правильности монтажа должны выполняться только квалифицированным специалистом.