Сушильная машина LG DC90V5V0W с тепловым насосом 9 кг
* Класс энергоэффективности A⁺⁺ в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и Постановлением ЕС № 392/2012.
Eco Hybrid™
Eco Hybrid™ Экономия энергии или времени - по выбору
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени. (RC90U2AV3W)
Всегда готова к работе
*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
*Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
Одежда снова как новая
Умная сушка
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Smart Pairing
Сушильная машина получает информацию о цикле стирки от стиральной машины (Wi-Fi) и автоматически устанавливает необходимый цикл сушки, чтобы гарантировать сохранение внешнего вида и качества одежды.
Загрузка дополнительных программ
Загружайте последние обновления и новые программы сушки, например, «Одежда для спорта», «Освежить одеяло», «Нижнее белье» или «Антисминание».
Дистанционное управление
Контролируйте процесс сушки в любое время, в любом месте.
Smart Diagnosis™
Технология Smart Diagnosis™ позволяет быстро устранить большинство мелких дефектов до того, как они станут серьёзными.
Варианты установки
Подходящий вариант установки сушильной машины
Вопросы и ответы
Как выбрать новую сушильную машину?
При выборе сушильной машины учитывайте следующее:
1. Загрузка, соответствующая размеру вашей семьи.
2. Программы сушки, подходящие вашим потребностям.
3. Умные функции и приложения, такие как LG ThinQ.
4. Пространство, необходимое для установки сушильно1 машины.
5. Надёжность и качество сервисного обслуживания.
6. Энергоэффективность, влияющую на ваши счета за электроэнергию.
Нужна ли установка дополнительной вентиляции?
Сушильные машины LG не требуют установки вентиляции и могут использоваться в любом месте без ограничений по пространству.
Что нужно знать перед установкой стиральной и сушильной машин друг на друга?
Рассмотрите следующие факторы, чтобы убедиться, что ваша стиральная и сушильная машины, установленные друг на друга, безопасны, надежны и просты в использовании.
1. Совместимость: Сначала убедитесь, что модели стиральной и сушильной машин совместимы между собой. Сушильные машины LG следует устанавливать только на стиральные машины LG глубиной: 565 - 615 мм
2. Пространство для установки: Проверьте размеры места, где будут установлены стиральная и сушильная машины. Также убедитесь, что есть достаточно места для открытия дверец обеих машин.
3. Профессиональная установка: Сушильную машину можно надежно закрепить на стиральной машине LG с помощью специального комплекта для установки в колонну. Работы по установке и проверке правильности монтажа должны выполняться только квалифицированным специалистом.
Каков типичный срок службы сушильной машины?
Срок службы сушильной машины может отличаться в зависимости от нескольких факторов, таких как качество товара, частота использования и уход.
Регулярный уход помогает продлить срок службы сушильной машины.
1. Очищайте область вокруг фильтра до и после сушки, а также поддерживайте чистоту двойного ворсового фильтра, промывая его водой.
2. Удаляйте пыль внутри сушильной машины и проветривайте её, слегка приоткрывая дверцу до и после использования.
3. Рекомендуется ухаживать за конденсатором и барабаном, используя функции «Уход за конденсатором» и «Уход за барабаном».
Какие вещи не следует сушить в сушильной машине?
Проверьте этикетку по уходу за тканью на одежде и сушите её в соответствии с рекомендуемым методом сушки.
Не сушите следующие вещи:
- Предметы, которые могут стать причиной пожара: одежду с легковоспламеняющимися веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, обезжириватели, растворители для химчистки, керосин и т. д.; электроодеяла; ковры
- Термочувствительную одежду
Сколько времени занимает сушка одежды в сушильной машине с тепловым насосом?
Время сушки одежды в сушильной машине с тепловым насосом может варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип ткани и вес белья.
1. Тип ткани: одежда из плотных материалов, таких как джинсовая ткань, сохнет дольше, чем более лёгкие ткани, например, полиэстер.
2. Вес белья: чем больше белья загружено, тем больше времени потребуется для сушки.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
9
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)
A++
ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор
●
ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца
●
Все характеристики
ПРОГРАММЫ
Спортивная
●
Шерсть
●
Холодный воздух
●
Хлопок
●
Деликатная
●
Освежить пуховик
●
Пуховые вещи
●
Смешанная
●
Быстро 30
●
Сушка на решетке
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Теплый воздух
●
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет корпуса
Белый
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
9
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
LED
ФУНКЦИИ
Самоочищающийся конденсатор
●
Подсветка барабана
●
Гибридная сушка EcoHybrid
●
Инверторный двигатель с прямым приводом
●
Инверторный мотор
●
Перенавешиваемая дверца
●
ЭНЕРГИЯ
Класс энергоэффективности (сушка)
A++
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
690
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 690
Масса (кг)
56
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умная диагностика
● версия 3.0
ThinQ(Wi-Fi)
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Антискладки
●
Звуковой сигнал вкл/выкл
●
Подсветка барабана
●
Избранное
●
Дистанционный пуск
●
Wi-Fi
●
