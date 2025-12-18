About Cookies on This Site

Сушильная машина LG DC90V5V0W с тепловым насосом 9 кг

Сушильная машина LG DC90V5V0W с тепловым насосом 9 кг

DC90V5V0W
Основные характеристики

  • Технология DUAL Inverter Heat Pump™
  • Класс энергоэффективности А++
  • Гибридная сушка EcoHybrid™
  • Автоматическая очистка конденсатора
  • Гипоаллергенная сушка
  • Двойной фильтр
Больше
DUAL Inverter Heat Pump™
DUAL Inverter Heat Pump™

Простота в использовании и уходе

Откройте для себя новый подход к сушке одежды. Сушильная машина LG обеспечит бережную сушку тепловым насосом при низких температурах. Быстро, эффективно, надежно. 
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
Энергоэффективность

Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-03-1-Energy-R290
В сушильных машинах LG используется Двухроторный инверторный компрессор, благодаря которому обеспечивается высокая энергоэффективность (А⁺⁺⁺ *) и минимальный уровень шума.

* Класс энергоэффективности A⁺⁺ в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и Постановлением ЕС № 392/2012.

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-04-Warranty
Гарантия 10 лет на инверторный компрессор и 10 лет на инверторный мотор

Eco Hybrid™

С технологией Eco Hybrid™ экономьте энергию или время в зависимости от ваших задач.

Eco Hybrid™ Экономия энергии или времени - по выбору

*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени. (RC90U2AV3W)

Автоматическая очистка конденсатора

Всегда готова к работе

Система самоочистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки, избавляет от регулярной чистки и не требует вашего участия.

Dryer-EU-Vivace-V900-VC2-White-06-1-Auto-Cleaning-Condenser

Автоматическая очистка конденсатора

Автоматическая очистка конденсатора

Конденсатор промывается автоматически до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины.

*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care.
Забота о здоровье

На 99,9% меньше аллергенов

Позаботьтесь о близких с технологией Allergy Care. В режиме сушки «Гипоаллергенная» происходит удаление до 99,9% пылевых клещей, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний.
Ворсовый фильтр для сушильной машины
Двойной фильтр

Для идеальной чистоты

Двойной фильтр задерживает частицы ворса, обеспечивая бесперебойную работу сушильной машины.
Защита вашей одежды

Одежда снова как новая

Технология сушки тепловым насосом при низких температурах позволяет избежать усадки и бережно ухаживает за деликатными тканями.
Сенсоры контроля влажности и температуры

Сенсоры контроля влажности и температуры

Датчики влажности и температуры автоматически определяют влажность каждой вещи, чтобы оптимизировать время сушки. Это защищает одежду от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.

Умная сушка

От установки нужного цикла сушки до загрузки новых программ — ваша сушильная машина теперь стала умнее. Управление по Wi-Fi позволяет дистанционно контролировать процесс сушки, а также синхронизировать работу стиральной и сушильной машин.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Варианты установки

Сушильная машина станет частью вашей системы ухода за одеждой . В зависимости от целей вы можете подобрать подходящий вариант установки

Подходящий вариант установки сушильной машины

Удобное открывание двери
Перенавешиваемая дверь

Удобное открывание двери

Дверь сушильной машины может быть установлена как с правой, так и с левой стороны для вашего удобства.
Дверь из закаленного стекла
Внешний вид и дизайн

Дверь из закаленного стекла

Для придания изящного дизайна и долговечности используется закаленное стекло повышенной прочности. Дизайн сушильной машины идеально сочетается с дизайном стиральной машины серии AI DD.

Вопросы и ответы

Q.

Как выбрать новую сушильную машину?

A.

При выборе сушильной машины учитывайте следующее:

1. Загрузка, соответствующая размеру вашей семьи.

2. Программы сушки, подходящие вашим потребностям.

3. Умные функции и приложения, такие как LG ThinQ.

4. Пространство, необходимое для установки сушильно1 машины.

5. Надёжность и качество сервисного обслуживания.

6. Энергоэффективность, влияющую на ваши счета за электроэнергию.

Q.

Нужна ли установка дополнительной вентиляции?

A.

Сушильные машины LG не требуют установки вентиляции и могут использоваться в любом месте без ограничений по пространству.

Q.

Что нужно знать перед установкой стиральной и сушильной машин друг на друга?

A.

Рассмотрите следующие факторы, чтобы убедиться, что ваша стиральная и сушильная машины, установленные друг на друга, безопасны, надежны и просты в использовании.

1. Совместимость: Сначала убедитесь, что модели стиральной и сушильной машин совместимы между собой. Сушильные машины LG следует устанавливать только на стиральные машины LG глубиной: 565 - 615 мм

2. Пространство для установки: Проверьте размеры места, где будут установлены стиральная и сушильная машины. Также убедитесь, что есть достаточно места для открытия дверец обеих машин.

3. Профессиональная установка: Сушильную машину можно надежно закрепить на стиральной машине LG с помощью специального комплекта для установки в колонну. Работы по установке и проверке правильности монтажа должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Q.

Каков типичный срок службы сушильной машины?

A.

Срок службы сушильной машины может отличаться в зависимости от нескольких факторов, таких как качество товара, частота использования и уход.

Регулярный уход помогает продлить срок службы сушильной машины.

1. Очищайте область вокруг фильтра до и после сушки, а также поддерживайте чистоту двойного ворсового фильтра, промывая его водой.

2. Удаляйте пыль внутри сушильной машины и проветривайте её, слегка приоткрывая дверцу до и после использования.

3. Рекомендуется ухаживать за конденсатором и барабаном, используя функции «Уход за конденсатором» и «Уход за барабаном».

Q.

Какие вещи не следует сушить в сушильной машине?

A.

Проверьте этикетку по уходу за тканью на одежде и сушите её в соответствии с рекомендуемым методом сушки.

Не сушите следующие вещи:

- Предметы, которые могут стать причиной пожара: одежду с легковоспламеняющимися веществами, такими как воск, масло, краска, бензин, обезжириватели, растворители для химчистки, керосин и т. д.; электроодеяла; ковры

- Термочувствительную одежду

Q.

Сколько времени занимает сушка одежды в сушильной машине с тепловым насосом?

A.

Время сушки одежды в сушильной машине с тепловым насосом может варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип ткани и вес белья.

1. Тип ткани: одежда из плотных материалов, таких как джинсовая ткань, сохнет дольше, чем более лёгкие ткани, например, полиэстер.

2. Вес белья: чем больше белья загружено, тем больше времени потребуется для сушки.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

  • МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Цвет корпуса

    Белый

  • МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)

    9

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 690

  • ЭНЕРГИЯ - Класс энергоэффективности (сушка)

    A++

  • ФУНКЦИИ - Самоочищающийся конденсатор

  • ФУНКЦИИ - Перенавешиваемая дверца

Все характеристики

ПРОГРАММЫ

  • Спортивная

  • Шерсть

  • Холодный воздух

  • Хлопок

  • Деликатная

  • Освежить пуховик

  • Пуховые вещи

  • Смешанная

  • Быстро 30

  • Сушка на решетке

  • Полотенца

  • Гипоаллергенная

  • Теплый воздух

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Белый

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для сушки (кг)

    9

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    LED

ФУНКЦИИ

  • Самоочищающийся конденсатор

  • Подсветка барабана

  • Гибридная сушка EcoHybrid

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

  • Инверторный мотор

  • Перенавешиваемая дверца

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (сушка)

    A++

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)

    690

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600 x 850 x 690

  • Масса (кг)

    56

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Умная диагностика

    ● версия 3.0

  • ThinQ(Wi-Fi)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Антискладки

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

  • Подсветка барабана

  • Избранное

  • Дистанционный пуск

  • Wi-Fi

