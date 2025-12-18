About Cookies on This Site

Паровой шкаф LG Styler™ S3WER, TrueSteam™ 4 вещи

Паровой шкаф LG Styler™ S3WER, TrueSteam™ 4 вещи

S3WER.BLWPCOM
Front view
front view door open
led
left
Front view
led
left
Основные характеристики

  • Уменьшение складок
  • Удаление неприятных запахов
  • Деликатная сушка
  • Функция создания стрелок на брюках
  • Гигиеническая обработка
Больше
LG Styler S3WER, паровой шкаф для ухода за одеждой, 10 лет гарантии инверторный мотор

Верните одежде
первоначальный вид

LG Styler S3WER паровой шкаф для ухода за одеждой, удаление складок на одежде без утюга

Удаление складок на одежде без утюга

Пар, глубоко проникающий в ткани одежды, и плавно двигающиеся вешалки, обеспечивают эффективное устранение складок на вашей одежде. Теперь так просто придать своему внешнему виду свежий и аккуратный вид каждый день.
LG Styler S3WER паровой шкаф для ухода за одеждой, устранение запахов с помощью пара

Устранение запахов
благодаря функции пара

Технология пара True Steam позволяет эффективно
и деликатно устранить запахи табака, пота или еды,
глубоко проникая в ткани одежды.
LG Styler S3WER паровой шкаф для ухода за одеждой, бережная сушка деликатных тканей

Бережная сушка деликатных тканей

Сушка деликатных вещей при низкой температуре
теперь занимает значительно меньше времени.
LG Styler S3WER паровой шкаф для ухода за одеждой, специальный пресс для брюк, идеальные стрелки на брюках

Придайте брюкам первоначальный вид

Специальный пресс для брюк,
расположенный на дверце,
помогает восстановить стрелки,
удалив при этом лишние складки.
LG Styler S3WER паровой шкаф, система бесконтактной коммуникации через приложение ThinQ

Система бесконтактной коммуникации

Технология Tag On позволяет загружать новые циклы прямо с вашего телефона.
Просто скачайте необходимый режим на смартфон и нажмите метку,
чтобы перенести его на устройство.
Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов
Гигиена

Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов

Уникальная технология обработки паром TrueSteam™ бережно воздействует на материал и удаляет до 99,9%­ опасных вирусов, бытовых аллергенов и бактерий.
Технология TrueSteam™ абсолютно
безопасна — пар на 100% состоит из воды
и не содержит химических добавок.

* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.
* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.

LG Styler — как это работает?

ОПИСАНИЕ

РАЗМЕРЫ

МОЩНОСТЬ
3 вещей + 1 брюки
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
445 x 1850 x 585
Основная технология
Освежение, Гигиена, Сушка
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Замок от детей

    Нет

  • Задержка пуска

    Да

  • Ночной режим

    Да

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806087670998

МОЩНОСТЬ

  • МОЩНОСТЬ

    3 вещей + 1 брюки

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    Сенсорный LED

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    538 x 1915 x 661

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1010

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    445 x 1850 x 585

  • Вес с упаковкой (кг)

    86

  • Масса (кг)

    78

ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

  • Гигиеническая обработкадетской одежды

    Да

  • Гигиеническая обработка игрушек

    Да

  • Рубашки

    Да

  • Уход за мехом и кожей

    Да

  • Уход за джинсами

    Да

  • Уход за старой одеждой

    Да

  • Уход за утепленной курткой

    Да

  • Уход за брюками

    Да

  • Уход за шарфами

    Да

  • Уход за школьной формой

    Да

  • Удаление статического электричества

    Да

  • Гигиеническая обработкакостюмов и школьной формы

    Да

  • Сушка тонких утепленных курток

    Да

  • Теплые одеяла

    Да

  • Освежение влажной одежды

    Нет

  • Сушка шерсти и трикотажа

    Да

ФУНКЦИИ

  • Ароматический набор

    Да

  • Снижение влажности

    Да

  • Тип сушки

    Без вентиляции с инверторной системой теплового насоса

  • Индикатор отсутствия воды

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • Индикатор заполнения воды

    Да

  • Внутреннее освещение

    Да

  • Макс. об/мин подвижного крепления

    180

  • Подвижное крепление

    Да

  • Забота о стрелках

    Да

  • Перенавешиваемая дверца

    Да

  • TrueSteam

    Да

  • Полка

    Да

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет дверцы

    Белый

  • Тип дверцы (материал)

    Стекло

  • Цвет корпуса

    Белый

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Drip Tray (Qty)

    1

  • Комплект для защиты от опрокидывания (Кол-во)

    1

  • Шипы для установки на ковровом покрытии (Кол-во)

    No

  • Pants Hanger (Qty)

    1

  • Регулируемые задние ножки (Кол-во)

    No

  • Обычные вешалки (Кол-во)

    3

  • Shelf (Qty)

    1

ПРОГРАММЫ

  • Моя программа

    Да

  • Сушка рубашки

    Нет

  • Сушка - Осушение

    Да

  • Сушка - Стандарт

    Да

  • Сушка - После дождя/снега

    Да

  • Сушка - Сушка по времени

    Нет

  • Освежить - Интенсив

    Да

  • Освежить - Быстро

    Да

  • Освежить - Стандарт

    Да

  • Гигиена - Постельное белье

    Да

  • Гигиена - Удаление мелкой пыли

    Да

  • Гигиена - Интенсивный режим

    Да

  • Гигиеническая обработкадетской одежды

    Нет

  • Гигиена - Стандарт

    Да

  • Special Care - Pants Crease

    Нет

  • Особый уход - школьная форма

    Нет

  • Особый уход - Спортивная одежда

    Да

  • Особый уход - Костюмы/Жакеты

    Да

  • Особый уход - Шерстяные вещи

    Да

  • Освежение влажной одежды

    Нет

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Нет

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Нет

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Нет

