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Паровой шкаф LG Styler™ Objet Collection, TrueSteam™, 5 вещей, пресс для брюк, элегантный дизайн, бежевый цвет
Паровой шкаф LG Styler™ Objet Collection, TrueSteam™, 5 вещей, пресс для брюк, элегантный дизайн, бежевый цвет
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Максимальное количество вещей
-
5+1
-
Дисплей
-
Сенсорный
-
Уровень шума (Дб)
-
40
-
Скорост движения вешалок
-
160 дв/мин
-
Потребление электроэнергии (цикл Освежить, Стандарт)
-
1700 Вт
-
Потребление электроэнергии (цикл Освежить, Стандарт)
-
1700 Вт
-
Освежить-Быстро (мин)
-
●
-
Освежить-Стандарт (мин)
-
●
-
Освежить-Интенсивная (мин)
-
●
-
Освежить-Моя программа
-
●
-
Особый уход-Костюмы/Жакеты
-
●
-
Особый уход-Шерсть/Трикотаж
-
●
-
Особый уход-Спортивная одежда
-
●
-
Особый уход-Школьная форма
-
●
-
Сушка-Стандарт
-
●
-
Сушка-Сушка по времени
-
●
-
Сушка-Осушение
-
●
-
Сушка-Обычный
-
●
-
Гигиена - Обычный
-
●
-
Сушка-Мелкая пыль
-
●
-
Гигиена - Мелкая пыль
-
●
-
Сушка-Интенсивный уход
-
●
-
Гигиена - Интенсивный уход
-
●
-
Специальный уход-По умолчанию
-
Уход за брюками
-
Специальный уход-Моя программа 1
-
Мех/Кожа
-
Специальный уход-Моя программа 2
-
Шёлк
-
Специальный уход-Моя программа 3
-
Джинсы
-
Вешалка для рубашек
-
5
-
Вешалка для брюк
-
1
-
Универсальна полка
-
1
-
Пресс для брюк
-
1
-
Лоток для воды
-
2
-
Smart Diagnosis™
-
● 3.0
-
Wi-Fi-Удаленный контроль
-
●
-
Wi-Fi-Контроль энергопотребления
-
●
-
Wi-Fi-Black box
-
●
-
Wi-Fi-Диагностика
-
●
-
Wi-Fi-Загружаемые циклы
-
●
-
Wi-Fi-One touch
-
●
-
Wi-Fi-Задняя стенка
-
●
-
Модель
-
BMA082HAMV
-
Хладагент
-
R134a
-
Количество
-
155g
-
Потребление энергии
-
220V~ / 50Hz
1700 Вт
-
Без упаковки
-
600 x 605 x 1960
-
В упаковке
-
717 x 712 x 2050
-
Вес (в упаковке/без упаковки)
-
100kg / 111 kg
-
Стандарт
-
1
-
На компрессор
-
10
-
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