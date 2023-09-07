Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой, 7 кг, Стирка с паром Steam, 6 движений заботы

* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.

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